Ville Taka myyntijohtajaksi Loihteen kyberturva- ja verkkopalveluihin

Ville Takalla on pitkä ja monipuolinen kokemus IT-ratkaisujen myynnistä ja sen johtamisesta. Ennen Loihdetta hän on työskennellyt muun muassa Capgeminin, Oraclen, Nokian ja HP:n palveluksessa Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Amerikassa.

“Olen todella innoissani aloittaessani Loihteella. Kyberturvan sekä pilvi- ja verkkoratkaisujen tarjooma on Loihteella kattava ja vastaa erittäin hyvin markkinoiden tarpeisiin. On hienoa päästä rakentamaan kasvua Loihteen ja asiakkaidemme kanssa, Ville Taka sanoo.