Ville Taka myyntijohtajaksi Loihteen kyberturva- ja verkkopalveluihin
19.8.2026 16:00:01 EEST | Loihde Oyj | Tiedote
Ville Taka on nimitetty myyntijohtajaksi Loihteen Kyberturva, pilvi ja yhteydet -liiketoimintaan. Hän aloitti tehtävässä 19.8.2026.
Ville Takalla on pitkä ja monipuolinen kokemus IT-ratkaisujen myynnistä ja sen johtamisesta. Ennen Loihdetta hän on työskennellyt muun muassa Capgeminin, Oraclen, Nokian ja HP:n palveluksessa Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Amerikassa.
“Olen todella innoissani aloittaessani Loihteella. Kyberturvan sekä pilvi- ja verkkoratkaisujen tarjooma on Loihteella kattava ja vastaa erittäin hyvin markkinoiden tarpeisiin. On hienoa päästä rakentamaan kasvua Loihteen ja asiakkaidemme kanssa, Ville Taka sanoo.
Yhteyshenkilöt
Myyntijohtaja Ville Taka, ville.taka@loihde.com
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