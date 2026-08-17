Suomalaiset ansaitsevat ratkaisuja, eivät uusia poliittisia skandaaleja
19.8.2026 15:28:01 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson kehottaa hallituspuolueita käyttämään aikansa suomalaisten arjen parantamiseen skandaalien sijaan. Andersson otti asiaan kantaa RKP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Itä-Uudellamaalla.
– Me kansanedustajat olemme saaneet suomalaisilta valtakirjan löytää ratkaisujayhteiskuntamme haasteisiin, emme vastakkainasettelun lisäämiseksi. Suomessa. Siksi suomalaiset ansaitsevat jotain muuta kuin poliittista loanheittoa ja otsikoiden tavoittelua ennen seuraavia eduskuntavaaleja, Andersson sanoo avatessaan RKP:neduskuntaryhmän kesäkokouksen.
– Suomessa tarvitaan asiattomien lausuntojen sijaan enemmän yhteistyötä, siltojen rakentamista ja ratkaisukeskeistä politiikkaa. Meidän on tehtävä työtä sen eteen, että työttömät suomalaiset saisivat työpaikan, vanhustenhoidon ongelmat ratkaistaisiin, kaikilla lapsilla olisi mahdollisimman hyvä koulu ja nuorten usko tulevaisuuteen vahvistuisi.
RKP:n eduskuntaryhmä kokoontuu 19.–21. elokuuta kesäkokoukseen Itä-Uudellemaalle. Huomenna keskiviikkona eduskuntaryhmä esittelee toimenpide-ehdotuksia paremman hoidon ja hoivan sekä paremman työllisyyden edistämiseksi.
Yhteyshenkilöt
Otto AnderssonRKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajaPuh:050 363 3112otto.andersson@riksdagen.fi
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