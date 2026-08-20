Kelan palvelut muuttuvat Siilinjärvellä
20.8.2026 09:20:23 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Kelan Siilinjärven palvelupiste suljetaan 1.9.2026. Kela-asioita voi jatkossakin hoitaa Siilinjärvellä kunnan asiointipisteessä sekä OmaKelassa, puhelinpalvelussa ja lähialueen palvelupisteissä.
Kelan Siilinjärven palvelupiste suljetaan syyskuun alussa. Valtaosa asiakkaista hoitaa Kela-asiansa verkossa. Henkilökohtaista palvelua on edelleen saatavilla puhelimessa, lähialueen palvelu- ja asiointipisteissä sekä kunnan asiointipisteessä Siilinjärvellä.
Siilinjärven palvelupisteen nykyisissä tiloissa osoitteessa Kuiluntie 3 voi jatkossakin hoitaa Kela-asioita kunnan asiointipisteessä. Samoissa tiloissa toimivien Siilinjärven TyöNavigaattorin sekä Siilinjärven kunnan työllisyys- ja maahanmuuttopalveluiden toiminta jatkuu ennallaan.
Asiointipisteestä saa yleisneuvontaa Kela-asioihin ja tukea palveluihin hakeutumisessa. Sieltä voi myös noutaa Kelan hakemuslomakkeita ja esitteitä sekä käyttää asiakastietokonetta asioiden hoitamiseen. Asiointipisteen yhteydessä toimii Kelan etäpalvelu, jossa asiakas saa videoyhteyden Kelan palveluasiantuntijaan ja voi hoitaa kaikkia Kela-asioita. Paikan päällä saa tarvittaessa opastusta etäpalvelun käyttöön.
Asiointipiste ja Kelan etäpalvelu Siilinjärvi
Kuiluntie 3
Avoinna ti–ke klo 9–12
Kela palvelee myös lähialueella
Kelan Kuopion palvelupiste
Suokatu 40.
Avoinna ma–pe klo 12–16. Vuoronumeroiden jakaminen päättyy klo 15.30. Omatoiminen asiointi ma–pe klo 12–16, jolloin asiakastietokoneita voi käyttää Kelan verkkoasiointiin.
Asiointipiste ja Kelan etäpalvelu Nilsiä
Ukko-Paavontie 15
Avoinna ke–to klo 9–11 ja 12–15, pe 9–11 ja 12–14
Asiointipiste ja Kelan etäpalvelu Lapinlahti
Mykkäläntie 2
Avoinna ma–pe klo 12–15
Siilinjärven, Nilsiän ja Lapinlahden asiointipisteissä asiakkaat voivat käyttää Kelan etäpalvelua, jossa kaikki Kela-asiat voi hoitaa videoyhteydellä.
Ajantasaiset aukioloajat kannattaa tarkistaa osoitteesta www.kela.fi/tule-kaymaan.
Kela-asiat voi hoitaa myös verkossa tai puhelimessa
Lähes kaikki Kela-asiat voi hoitaa verkossa OmaKelassa tai Kelan puhelinpalvelussa. OmaKelassa voi hakea etuuksia, lähettää liitteitä, ilmoittaa muutoksista sekä tarkistaa oman hakemuksen tilanteen ja etuuksien maksupäivät. OmaKelaan kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
Kelan puhelinpalvelussa saa henkilökohtaista neuvontaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Puhelinpalvelu on avoinna arkipäivisin klo 9–16. Tarvittaessa puhelinpalvelussa voi myös jättää suullisen hakemuksen, jos mikään muu asiointitapa ei ole mahdollinen.
Puhelinpalveluun voi soittaa tunnistautuneena OmaKelassa. Puhelun voi soittaa myös ilman tunnistautumista, mutta etukäteen tehty tunnistautuminen nopeuttaa ja turvaa asiointia. OmaKelassa voi lisäksi jättää soittopyynnön kuluvalle tai seuraavalle arkipäivälle.
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Yhteyshenkilöt
Janne NissinenKeskuksen päällikkö, Kelan itäinen asiakaspalveluyksikköKelaPuh:020 635 6605janne.nissinen@kela.fi
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