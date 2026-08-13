Suomen Cupin pokaalit vierailulla finalistien ottelutapahtumissa
19.8.2026 16:05:47 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote
Suomen Cupin Superviikonloppu kokoaa jälleen cup-kilpailuiden kaikki finaalitapahtumat saman viikonlopun ympärille, kun 4.–6.9. Tammelan Stadionilla pelataan sekä Miesten että Naisten Suomen Cupin, Regions' Cupin ja Roots Cupin finaalit.
Suomen Cupin Superviikonloppua ennakoidaan tänä vuonna aiempina vuosina järjestetyn ennakkolehdistötilaisuuden sijaan Briotech Kansallisen Liigan ja Veikkausliigan otteluissa, joissa finaalien pokaalit ovat esillä yleisölle ja medialle. Median edustajilla on otteluiden yhteydessä mahdollisuus cup-aiheisiin haastatteluihin muun muassa Suomen Cupin kehityspäällikkö Tomi Leivo-Jokimäen kanssa.
Naisten Suomen Cupin finalistit, HPS ja HJK, kohtaavat toisensa Kansallisen Liigan ottelussa perjantaina 21. elokuuta Briotech Arenalla Paloheinässä.
Miesten Suomen Cupin finaalissa kohtaavat FC Inter ja HJK. Antero Nymanin muistopalkinto vierailee Veikkausliigassa HJK:n kotiottelussa Bolt Arenalla IF Gnistania vastaan sunnuntaina 23. elokuuta ja FC Interin kotiottelussa KuPS:ia vastaan maanantaina 31. elokuuta Veritas Stadionilla.
Suomen Cup finalistien ottelutapahtumissa:
Media-akkreditointi seurojen kautta
Briotech Kansallinen Liiga
21.08. klo 19.00 HPS – HJK, Briotech Arena
Veikkausliiga
23.8. klo 15.00 HJK – IF Gnistan, Bolt Arena
31.8. klo 19.00 FC Inter – KuPS, Veritas Stadion
Suomen Cupin Superviikonlopun otteluohjelma
4.9. klo 19.00 Miesten Regions’ Cup: IF Gnistan/M35 (Helsinki) – VJS/Akatemia (Vantaa)
5.9. klo 12.30 Miesten Roots Cup: FC POHU/CJ United (Helsinki) – KyPa (Kotka)
5.9. klo 18.00 Miesten Suomen Cup: FC Inter (Turku) – HJK (Helsinki)
6.9. klo 11.00 Naisten Roots Cup: FC Loviisa (Loviisa) – GBK (Kokkola)
6.9. klo 15.00 Naisten Suomen Cup: HPS (Helsinki) – HJK (Helsinki)
6.9. klo 19.00 Naisten Regions' Cup: HJK/T18 (Helsinki) – EPS (Espoo)
Akkreditointi Suomen Cupin Superviikonlopun otteluihin (4.–6.9.) >>
Lisätiedot:
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
+358407298473
roope.kuisma@palloliitto.fi
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