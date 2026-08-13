Vene- ja tarvikekauppa kävi vilkkaasti Helsingin Uivassa venenäyttelyssä

Uivan kävijämäärä pieneni aavistuksen verran edellisvuodesta, mutta päivärannekkeiden vilkas myynti kertoi siitä, että messuilla vietettiin aiempaa enemmän aikaa.

”Monet messuvieraat kävivät paikan päällä ja palasivat alueelle uudestaan takaisin saman päivän aikana tutustumaan veneisiin ja keskustelemaan näytteilleasettajien kanssa. Yleisesti ottaen vire oli positiivinen: vene- ja tarvikemyynnissä on tapahtumassa käännös”, Venealan Keskusliitto Finnboatin toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo kertoo.

Uiva täytti tarvike- ja vaatekauppiaiden odotukset

Tarvikekauppiaille elokuinen Uiva osuu kesä- ja syyskausien taitekohtaan, kun taas venevalmistajat esittelevät Lauttasaaressa seuraavan veneilykauden uutuuksiaan. Laajaa veneilytarvikevalikoimaa Lauttasaaren ja Porttipuiston kivijalkamyymälöissä myyvä Marinekauppa toi Uivaan valikoiman vaatteita, pelastusliivejä ja telakointiin liittyviä tuotteita.

Toimitusjohtaja Sebastian Kindstedt kertoo, että myynnillisesti Uiva täytti sille asetetut odotukset, ja tapahtuma tarjoaa myös Marinekaupan markkinoinnin näkökulmasta tärkeää näkyvyyttä.

”Sadetakkeja, veneilytakkeja, fleecejä ja pelastusliivejä myytiin hyvin. Kun hetkittäin alkoi tuulemaan, niin myytiin heti myös lämpimämpiä vaatteita. Lisäksi asiakkaita siirtyi selvästi myös messuilta lähellä sijaitsevaan Lauttasaaren myymäläämme. Uivasta lähdettiin hyvällä fiiliksellä”, Kindstedt kertoo.

Kindstedtin mukaan tapahtuma on tärkeä koko toimialalle. ”Erityisen hyödyllinen Uiva on potentiaalisille veneen ostajille. Itsekin kävin monessa veneessä, sillä ne näyttävät vedessä aivan erilaisilta kuin talvella messuhallissa”.

Turkulaisen Ocean Spiritin yrittäjä Arja Kunnasluoto-Gustafsson oli Uivaan näyttelyyn tyytyväinen. Yrityksen osastolla esiteltiin Uivassa merihenkisiä sisustus- ja lahjatuotteita, veneastioita ja Batelan vaatteita.

”Varovainen markkina on kääntynyt parempaan päin: ihmiset osaa taas elää ja kuluttaa”, Kunnasluoto-Gustafsson arvioi.

Menekkituotteita olivat merikarttatorkkupeitot, muut merikarttatuotteet sekä Batellan vaatteet.

”Me hyödymme Uivassa siitä, että esittelemme miehisen tavaran ja veneiden joukossa vähän toisentyyppisiä tuotteita”, Kunnasluoto-Gustafsson toteaa.

Axopar-veneet kiinnostivat ja uusi jälleenmyyjä aloitti myynnin vauhdikkaasti

Boat World käynnisti Uivassa uusimman tuotemerkkinsä, Axoparin myynnin Suomessa. Myynti on jo alkanut Helsingin ja Turun toimipisteissä, tulevaisuudessa Axoparit tulevat esille myös Tampereen toimipisteeseen.

Axopar-myynnin aloitus juuri Uivassa onnistui toimitusjohtaja Mika Koukin mukaan erittäin hyvin. Asiakkaiden suosikkimallit olivat kymmenmetrinen Axopar 29 XC Cross Cabin ja 12-metrinen Axopar 38 XC Cross Cabin.

”Vaikutelma oli positiivinen ja kiinnostuneita asiakkaita oli todella hyvin. Myimme Uivasta neljä Axoparia, joka merkitsee ilman arvonlisäveroa lähes miljoonan euron myyntiä”, Kouki kertoo.

Boat Worldin edustamista Brandt-konsernin venemerkeistä Uivassa olivat esillä myös Faster, Silver, Terhi, TG ja Alukin. Veneitä oli esillä näyttelyssä kaikkiaan yli neljäkymmentä. Koukin mukaan Uivan ajankohta suosii isojen veneiden kauppaa, sillä asiakkaalla on usein vaihtovene, jonka talvisäilytys jää liikkeen vastuulle ja uusi vene luovutetaan keväällä veneilykauden alkaessa.

”Pienveneiden myynnistä olisin ehkä pikkaisen enemmänkin toivonut, mutta meillä on silti nyt noin 70 aktiivista tarjousta pöydässä. Kaiken kaikkiaan Uiva on näyttelynä mainio. Nyt sattui vielä tuuria, kun kelit oli vähintäänkin hyvät”, Kouki toteaa.

Buster-, Yamarin- ja Yamarin Cross -veneitä valmistavalle Inhan Tehtaille Uiva oli erittäin merkittävän julkistuksen paikka. Lauttasaaressa esiteltiin Buster L:n kokonaan uusi neljännen sukupolven mallisto. Aina 1990-luvun puolivälissä alumiinivenevalmistajan mallistossa ollut mökkivene on erittäin suosittu sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa, joten sen kaupallinen merkitys on Inhan Tehtaille suuri.

Uivassa myös jälleenmyyjät pääsivät tutustumaan uusiin veneisiin ja esittelemään niitä asiakkaille. Vuosimallin 2027 Buster L:stä oli messuilla esillä uusi keskipulpettiversio Lcc, yksipulpettinen perusmalli L1 sekä erillisistuimilla ja kiinteällä polttoainetankilla varustettu Buster Lx.

”Yleisesti ottaen messut olivat positiiviset messut ja antoivat hyvän startin kohti uutta kautta. Buster L herätti erittäin suurta kiinnostusta”, Inhan Tehtaiden myynti- ja markkinointijohtaja Artturi Niittynen kertoo.

Raisiolainen Venemaailma toi Uivaan laajan valikoiman veneitä: edustettuna olivat Bella, Flipper, Sea Ray, Sting, Nordkapp ja XO. Riku Lehmussaaren mukaan markkina on menossa positiivisempaan suuntaan ja lopputulema Uivassa tehdyistä tarjouksista selviää parin viikon kuluessa.

”Tällä hetkellä yhteysvenekäyttöön menevät, mökkeilevää kansaa kiinnostavat hyttiveneet ovat ehdottomasti suosituimpia. Nyt daycruiser-kiinnostus kertoo siitä, että myös veneilevä kansa alkaa kiinnostua uuden veneen ostamisesta enemmän. Oli erityisen mukava nähdä, että erityisesti Flipperin daycuiserit ovat herättäneet uudelleen mielenkiintoa”, Lehmussaari kertoo.

Myös Saxdorin Jon Hautamäelle jäi Uivasta myönteinen fiilis. Uivan laiturilla olivat esillä suuremman kokoluokan mallit Saxdor 340 GTWA, 400 GTS ja Suomen-ensiesittelyn saanut uusi lippulaiva Saxdor 460 GTC.

”Uutta lippulaivaa kävi katsomassa ihmisiä ulkomailta saakka. Kaupallisessa mielessä Uivassa oli ihan positiivisia merkkejä ja mekin saimme kauppaa. Kiinnostus oli selkeästi malliston yläpäässä”, Hautamäki kertoo.

Käytettyjen kauppa käy hyvin

Käytettyjen veneiden kauppa on käynyt koko vuoden erittäin vilkkaasti. Alkuvuoden aikana omistajanvaihdoksia rekisteröitiin suunnilleen saman verran kuin viime vuonna vastaavina kuukausina eli reilut 13 000. Taso on viidenneksen korkeampi verrattuna pandemia-aikaa edeltäneeseen huippuvuoteen 2019.

Uivan maaosastolla käytettyjen veneiden tarjontaa ja palveluja esitteli venevälittäjä Blue Ocean. Toimitusjohtaja Samuli Leisti kertoo, että yrityksen venekauppa on ollut samassa ennätysvauhdissa kuin viime vuonna, joten myös kaudesta 2026 odotetaan hyvää. Blue Oceanin välittämien veneiden keskikoko on suurempi kuin tyypillisesti käytetyissä veneissä: purjeveneet ovat keskimäärin 11-metrisiä, moottoriveneet kymmenen metrin tietämissä.

”Uiva on meille erittäin hyvä myyntitapahtuma. Täällä kohdataan paljon ihmisiä ja asiakkaat pääsevät katsomaan livenä myös uusien veneiden tarjontaa”, Leisti kertoo.

Jere Kosunen oli mukana Uivassa esittelemässä sekä Hansailin maahantuomia saksalaisia Hanse-purjeveneitä että uuden Quattro Marine -telakan palveluja. Suurten purjeveneiden kauppa on Kosusen mukaan aina haastavaa: viime vuonna uusia purjeveneitä rekisteröitiin Suomessa 17, tänä vuonna tähän mennessä 12.

”Uivassa on ehdottomasti oltava esillä. Venevalmistajatkaan eivät väheksy tapahtuman merkitystä, sillä ihmisten on päästävä käymään veneissä, tutustumaan niihin ja tuntemaan ja aistimaan”, Kosunen kertoo.

Suurta mielenkiintoa herättivät Helsingin Mustikkamaalla ja Porvoon Tolkkisissa toimivan Hopeasalmen Telakan, Iisiveneilyn ja Porvoon Venekorjaamon yhdessä muodostaman Quattro Marinen palvelut.

”Hopeasalmen telakalla Mustikkamaalla on keskitytty aiemmin isompiin veneisiin. Nyt pystymme palvelemaan niin perämoottoriveneiden kuin isojen jahtienkin omistajia, ja jokaiselle saadaan hyvää palvelua hyvillä sijainneilla ja osaamisella. Moottoriveneille tarjoamme vastaanoton ja luovutuksen Mustikkamaalla, josta ne kuljetetaan omalla kalustollamme talvisäilytykseen Pornaisiin ja Porvooseen”, Kosunen kertoo.

Vuoden 2027 venealan kotimaiset tapahtumat