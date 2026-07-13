Tjäreborg avaa uuden Sunwing-perhehotellin Kosille
20.8.2026 06:00:00 EEST | Oy Tjäreborg Ab | Tiedote
Tjäreborg avaa kesäkaudelle 2027 uuden perhehotellin Kreikan Kosille. Toukokuussa avautuva Sunwing Marmari Beach on ensimmäinen uusi Sunwing-perhehotelli yli 15 vuoteen ja yksi Sunwing Family Resorts -ketjun suurimmista lomahotelleista.
Sunwing Family Resorts on yksi Pohjoismaiden tunnetuimmista lapsiperheille suunnatuista hotellikonsepteista. Uusi Sunwing Marmari Beach on suunniteltu vastaamaan erityisesti pohjoismaisten perheiden lomatoiveisiin.
– Sunwing Marmari Beach on merkittävä ja pitkään odotettu lisä suosittujen konseptihotelliemme joukkoon. Tässä hotellissa voimme tarjota poikkeuksellisen laajan valikoiman erilaisia ja eri kokoisia majoitusvaihtoehtoja, sanoo Jessica Virtanen, Tjäreborgin maajohtaja.
Sunwing Marmari Beach sijaitsee rauhallisella alueella Marmarissa, noin 18 kilometrin päässä Kosin kaupungista, pitkän hiekkarannan äärellä. Laajalla, kylämäisellä hotellialueella on yhteensä 397 huonetta ja huoneistoa. Majoitusvaihtoehdot ulottuvat kolmen hengen yksiöistä aina kahdeksalle hengelle sopiviin huviloihin.
Kahdeksan uima-allasaluetta ja monipuoliset palvelut
Hotellialueella on kaikkiaan kahdeksan erilaista allasaluetta lapsille ja aikuisille. Lisäksi hotellissa on 66 huoneistoa, joiden terassilta pääsee suoraan altaaseen, sekä viisi huvilaa, joissa on oma uima-allas. Hotellissa on myös Happy Baby Splash Pool -huoneistoja, joissa terassin yhteydessä on erityisesti pienimmille lapsille suunniteltu matala allas.
Hotellissa on kaksi suurta buffetravintolaa, à la carte -ravintola Ella, baareja, Lollo & Bernie Club, Teen Lounge, kuntosali, spa sekä monipuolisia liikunta- ja aktiviteettialueita. Hotellissa voi tavata myös suositut Lollo & Bernie -maskotit.
Suoraan Helsingistä Kosille
Tjäreborg lentää Kosille samaan konserniin kuuluvan Sunclass Airlinesin lomalennoilla. Kesäkausi 2027 alkaa toukokuussa, ja Helsingistä on suoria lentoja Kosille koko lomakauden ajan aina lokakuun puoliväliin saakka.
Sunwing Marmari Beach
- Avautuu: ensimmäinen osa toukokuussa 2027, sen jälkeen vaiheittain touko–kesäkuun aikana
- Paikka: Marmari, Kos
- Huoneita ja huoneistoja: 397
- Uima-altaat: 8 allasaluetta, lisäksi pool access -huoneistoja ja huviloita, joihin kuuluu oma allas
- Palvelut: ravintoloita ja baareja, Lollo & Bernie Club, Teen Lounge, kuntosali ja spa
- Sijainti: aivan rannalla, noin 20 minuuttia Kosin lentoasemalta ja noin 18 km Kosin kaupungista
- Lennot: suora lomalento Helsingistä viikoittain perjantaisin, Sunclass Airlines
- Kausi: toukokuu–lokakuu
Yhteyshenkilöt
Jessica VirtanenCountry ManagerTjäreborgPuh:0405247116Jessica.virtanen@tjareborg.fi
Lehdistön päivystyspuhelinLehdistön yhteyshenkilöTjäreborgPuh:+358438248809
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