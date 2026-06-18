Tilitoimistoalan murros: yhden kirjanpitäjän sijaan pk-yritys tarvitsee asiantuntijatiimin
19.8.2026 17:53:48 EEST | Hostadum Oy | Tiedote
Tilitoimistoala on murroksessa, jossa automaatio ja tekoäly vähentävät rutiinityötä samalla, kun pk-yritysten odotukset taloushallinnon palveluille kasvavat. Uusi Finassa vastaa muutokseen tiimimallilla, jossa yrittäjän tukena on yhden kirjanpitäjän sijaan laaja joukko taloushallinnon ja liiketoiminnan asiantuntijoita.
Tilitoimistoalan työnkuva on muuttunut merkittävästi viime vuosina. Kirjanpidon automatisoituminen on vapauttanut aikaa rutiineista, mutta samalla asiakkaiden odotukset ovat kasvaneet. Yhä useampi pk-yritys tarvitsee taloushallinnon kumppaniltaan osaamista verotuksesta, ohjelmistoista, palkanlaskennasta, HR-asioista ja liiketoiminnan kehittämisestä – eikä yhden ihmisen asiantuntemus enää riitä kaikkeen.
Tähän muutokseen vastaa uusi tilitoimisto Finassa, jonka perustaja Tiina Raatikainen tunnetaan aiemmin rakentamastaan ja menestyksekkäästi myymästään tilitoimistoalan yrityksestä.
Raatikainen kertoo, ettei uuden yrityksen perustaminen ollut alkuperäinen suunnitelma.
– Ajattelin yrityskaupan jälkeen tekeväni jotain aivan muuta. Huomasin kuitenkin nopeasti, että markkina oli muuttunut merkittävästi. Pk-yritykset eivät enää tarvitse pelkkää kirjanpitäjää, vaan helposti saavutettavan asiantuntijatiimin, joka pystyy ratkaisemaan erilaisia taloushallinnon ja liiketoiminnan kysymyksiä yhdessä.
Finassan toimintamalli perustuu siihen, että asiakkaan tukena toimii useiden asiantuntijoiden tiimi yhden nimetyn henkilön sijaan. Näin yritys ei ole riippuvainen yhden osaajan erityisosaamisesta tai poissaoloista, vaan asiakkaalla on käytössään laajempi osaamispohja.
Alan kehitys näkyy myös asiakaskäyttäytymisessä. Raatikaisen mukaan yhä useammat pk-yritykset ovat valmiita vaihtamaan tilitoimistoa, jos palvelu koetaan kasvottomaksi tai yhteydenpito vaikeaksi.
– Teknologia on tehnyt kirjanpidosta tehokkaampaa, mutta samalla henkilökohtaisen palvelun merkitys on kasvanut. Kun yrittäjällä on kysymys, hän haluaa saada nopeasti vastauksen ihmiseltä, joka ymmärtää hänen liiketoimintaansa.
Finassan perustamisen yhteydessä myös moni Raatikaisen aiempi asiakas on palannut hänen asiakkaakseen. Hänen mukaansa ilmiö kertoo siitä, että tilitoimiston valinnassa ratkaisevaa ei ole enää pelkkä hinta tai ohjelmisto, vaan luottamus ja asiantuntijoiden saavutettavuus.
Tilitoimistoalan murroksen odotetaan jatkuvan myös tulevina vuosina tekoälyn ja automaation kehittyessä. Raatikaisen mukaan teknologia vähentää manuaalista työtä entisestään, mutta samalla korostuu ihmisten kyky tulkita tietoa, neuvoa yrittäjiä ja auttaa tekemään parempia liiketoimintapäätöksiä.
– Kirjanpidosta on tullut lähtökohta, ei lopputuote. Tulevaisuuden tilitoimisto on ennen kaikkea asiantuntijaorganisaatio.
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Yhteyshenkilöt
Tiina Raatikainentiina.raatikainen@finassa.fi
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