Valtio laski liikkeeseen uuden 7-vuotisen viitelainan

Laina hinnoiteltiin 15 korkopistettä yli euroswap-käyrän, ja sen korkoero Saksan valtion 7-vuotiseen lainaan oli 25 korkopistettä.

Uudesta lainasta yli 40 % myytiin keskuspankeille ja muille julkisomisteisille sijoittajille sekä noin neljännes pankeille ja pankkien varainhallintaosastoille. Sijoittajapohja oli maantieteellisesti tasapainoinen Aasian, Benelux-maiden, Pohjoismaiden ja Britannian välillä.

"Tarjouskirja oli jälleen laadukas ja sijoittajia oli mukana hyvä määrä. Suomi on monena vuonna ollut yksi ensimmäisiä valtiollisia lainaajia markkinoilla kesälomakauden jälkeen, ja ajoitus toimi meille taas hyvin”, apulaisjohtaja Jussi Tuulisaari kertoo.

Suomen taloudesta on viime aikoina kuultu hyviä uutisia, kun Suomen talouskasvu on tänä vuonna ollut euroalueen nopeimpien joukossa. Tuulisaaren mukaan valtionlainojen sijoittajakysyntä on hyvin vakaata.

”Teimme vuosi sitten vastaavan 7-vuotisen lainan liikkeeseenlaskun, ja siihen verrattuna Suomen valtion korkoero Saksaan on tässä maturiteetissa kaventunut vuoden aikana lähes kymmenen korkopistettä.”

Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä toimivat BNP Paribas, BofA Securities, Danske Bank, Deutsche Bank ja J.P. Morgan. Myyntiryhmään kuuluivat lisäksi muut päämarkkinatakaajat.

Liikkeeseenlaskun tiedot:

Koko: 4 miljardia euroa

Liikkeeseenlaskupäivä: 19.8.2026

Arvopäivä: 26.8.2026

Eräpäivä: 15.4.2033

Kuponkikorko: 3,300 %

Hinta: 99,953

Tuotto: 3,310 %

ISIN-koodi: FI4000609516