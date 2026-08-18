Vikingloton potti nousee noin 12 miljoonaan euroon - Suomeen 631 000 euron suuri potti

Vikingloton kierroksen 34/2026 oikea rivi on 7, 19, 22, 26, 34 ja 35. Vikingnumero 1. Plusnumero 18.



Täysosumia ei löytynyt, joten ensi viikolla Vikingloton potti kohoaa noin 12 miljoonaan euroon.



Suomeen osui keskiviikkona 631 655 euron suuri voitto. Potti osui veikkaus.fi:ssä rivinsä tehneelle nettipelaajalle Eurajoelle.



Onnekas suomalaisvoittaja oli pelannut Vikinglotto-rivinsä plussattuna. Kun pelissä oli kuusi arvottua numeroa oikein ja vielä plusnumero osui kohdalleen, viisinkertaistui 123 331 euron voitto 631 655 euron potiksi.



Illan toinen 6+0 -oikein rivi oli pelattu Norjassa ja sillä voitti 123 331 euroa.



Keskiviikon Jokeri-pelin voittorivi on 5 1 6 4 5 4 6. Täysosumia ei löytynyt. Kuusi oikein -rivejä oli pelattu kaksi kappaletta ja niillä voitti 20 000 euroa.



Keskiviikon Lomatonnin voittoyhdistelmä on Varsova 14. Lomatonneja voitettiin kolme kappaletta.