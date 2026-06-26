Nuoret ja ikääntyneet pitkäaikaistyöttömät yhteen Rovaniemellä – uusi hanke rakentaa siltoja sukupolvien välille
20.8.2026 12:03:47 EEST | Diakonissalaitos | Tiedote
Diakonissalaitoksen Vamos Rovaniemi käynnisti Nuori mieli – Viisas sydän -hankkeen, jossa etsitään uudenlaista ratkaisua yksinäisyyteen, osattomuuteen ja työelämän ulkopuolelle jäämiseen. EU:n osarahoittama hanke tuo yhteen yksinäisiä nuoria ja yli 54-vuotiaita pitkäaikaistyöttömiä rakentamaan yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja polkuja kohti aktiivisempaa arkea.
Suomessa yhä useampi nuori ja työelämän ulkopuolella oleva aikuinen kokee yksinäisyyttä ja ulkopuolisuutta. Rovaniemellä käynnistynyt Nuori mieli – Viisas sydän -hanke tuo yhteen kaksi ryhmää, joilla on samankaltaisia kokemuksia arjen haasteista.
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa osallistujien hyvinvointia, osallisuuden kokemuksia sekä työ- ja toimintakykyä. Samalla rakennetaan yhteyksiä sukupolvien välille ja luodaan uudenlaista toimintamallia, jota voidaan hyödyntää myös hankkeen jälkeen.
"Tavoitteena on, että osallistujat löytävät uusia sosiaalisia verkostoja, saavat onnistumisen kokemuksia ja vahvistavat valmiuksiaan siirtyä kohti työelämää tai muuta aktiivista toimintaa", kertoo projektipäällikkö Mika Suomaa.
Yhdessä tekeminen vahvistaa hyvinvointia
Hankkeen ytimessä ovat kohtaamiset, vertaistuki ja yhdessä tekeminen. Toiminta perustuu osallistujien vahvuuksien tunnistamiseen ja siihen, että eri-ikäiset ihmiset voivat oppia toisiltaan.
"Vertaistuen ja onnistumisen kokemusten kautta vahvistetaan itsetuntoa, uskoa tulevaisuuteen ja omiin mahdollisuuksiin", sanoo vertaisohjaaja Jenni Rauhala.
Valmentajien Sonja Juttulan ja Marja-Leena Mourujärven mukaan yhteinen tekeminen luo luottamusta, lisää empatiaa ja vahvistaa yhteisöllisyyttä.
"Juuri nämä tekijät ovat keskeisiä hyvinvoinnin ja osallisuuden kokemuksen rakentumisessa. Kun ihmiset kokevat kuuluvansa joukkoon, heidän mahdollisuutensa osallistua yhteiskuntaan vahvistuvat."
Kohti pysyvää toimintamallia Rovaniemelle
Hankkeessa syntyviä toimintatapoja kehitetään yhteistyössä osallistujien ja alueen toimijoiden kanssa. Tavoitteena on juurruttaa parhaat käytännöt osaksi Rovaniemen alueen palveluita myös hankekauden jälkeen.
"Vamoksella on vahva kokemus nuorten tukemisesta. Nyt haluamme hyödyntää tätä osaamista myös eri-ikäisten ihmisten osallisuuden vahvistamisessa ja rakentaa uusia yhteistyön muotoja alueen toimijoiden kanssa", Suomaa sanoo.
Hanke tarjoaa myös mahdollisuuksia yhteistyöhön kuntien, työllisyyspalveluiden, järjestöjen, oppilaitosten ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa.
"On parempi lähteä Vamokseen, vaikkei niin huvittaiskaan, kuin jököttää yksin kämpillä."
kommentoi Vamos Rovaniemen nuori.
Lisätietoja
Mika Suomaa
projektipäällikkö, Diakonissalaitos, Vamos Rovaniemi
050 501 9214
mika.suomaa@diakonissalaitos.fi
Median yhteydenotot myös:
Heli Nissinen
Viestintäpäällikkö, Diakonissalaitos
050 309 2897
heli.m.nissinen@diakonissalaitos.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mika SuomaaProjektipäällikkö, Nuori mieli – Viisas sydän -hankePuh:0505019214mika.suomaa@diakonissalaitos.fi
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Olemme jo lähes 160 vuoden ajan kehittäneet kunnianhimoisesti luovia ratkaisuja yksilön arkeen ja yhteiskunnan haasteisiin. Yhdessä yhteiskunnallisen yrityksemme Rinnekotien kanssa elämme rinnalla, luomme kohtaamisia ja yhteisöjä, joissa jokainen löytää paikkansa. Lue lisää: diakonissalaitos.fi.
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