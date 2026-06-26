Nuoret ja ikääntyneet pitkäaikaistyöttömät yhteen Rovaniemellä – uusi hanke rakentaa siltoja sukupolvien välille

Suomessa yhä useampi nuori ja työelämän ulkopuolella oleva aikuinen kokee yksinäisyyttä ja ulkopuolisuutta. Rovaniemellä käynnistynyt Nuori mieli – Viisas sydän -hanke tuo yhteen kaksi ryhmää, joilla on samankaltaisia kokemuksia arjen haasteista.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa osallistujien hyvinvointia, osallisuuden kokemuksia sekä työ- ja toimintakykyä. Samalla rakennetaan yhteyksiä sukupolvien välille ja luodaan uudenlaista toimintamallia, jota voidaan hyödyntää myös hankkeen jälkeen.

"Tavoitteena on, että osallistujat löytävät uusia sosiaalisia verkostoja, saavat onnistumisen kokemuksia ja vahvistavat valmiuksiaan siirtyä kohti työelämää tai muuta aktiivista toimintaa", kertoo projektipäällikkö Mika Suomaa.

Yhdessä tekeminen vahvistaa hyvinvointia

Hankkeen ytimessä ovat kohtaamiset, vertaistuki ja yhdessä tekeminen. Toiminta perustuu osallistujien vahvuuksien tunnistamiseen ja siihen, että eri-ikäiset ihmiset voivat oppia toisiltaan.

"Vertaistuen ja onnistumisen kokemusten kautta vahvistetaan itsetuntoa, uskoa tulevaisuuteen ja omiin mahdollisuuksiin", sanoo vertaisohjaaja Jenni Rauhala.

Valmentajien Sonja Juttulan ja Marja-Leena Mourujärven mukaan yhteinen tekeminen luo luottamusta, lisää empatiaa ja vahvistaa yhteisöllisyyttä.

"Juuri nämä tekijät ovat keskeisiä hyvinvoinnin ja osallisuuden kokemuksen rakentumisessa. Kun ihmiset kokevat kuuluvansa joukkoon, heidän mahdollisuutensa osallistua yhteiskuntaan vahvistuvat."

Kohti pysyvää toimintamallia Rovaniemelle

Hankkeessa syntyviä toimintatapoja kehitetään yhteistyössä osallistujien ja alueen toimijoiden kanssa. Tavoitteena on juurruttaa parhaat käytännöt osaksi Rovaniemen alueen palveluita myös hankekauden jälkeen.

"Vamoksella on vahva kokemus nuorten tukemisesta. Nyt haluamme hyödyntää tätä osaamista myös eri-ikäisten ihmisten osallisuuden vahvistamisessa ja rakentaa uusia yhteistyön muotoja alueen toimijoiden kanssa", Suomaa sanoo.

Hanke tarjoaa myös mahdollisuuksia yhteistyöhön kuntien, työllisyyspalveluiden, järjestöjen, oppilaitosten ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa.

"On parempi lähteä Vamokseen, vaikkei niin huvittaiskaan, kuin jököttää yksin kämpillä."

kommentoi Vamos Rovaniemen nuori.

Lisätietoja

Mika Suomaa

projektipäällikkö, Diakonissalaitos, Vamos Rovaniemi

050 501 9214

mika.suomaa@diakonissalaitos.fi

Median yhteydenotot myös:

Heli Nissinen

Viestintäpäällikkö, Diakonissalaitos

050 309 2897

heli.m.nissinen@diakonissalaitos.fi