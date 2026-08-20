Kelan palvelut Suonenjoella muuttuvat
20.8.2026 09:22:14 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Kelan Suonenjoen palvelupiste suljetaan 1.9.2026. Jatkossa Kela-asioita voi hoitaa OmaKelassa ja puhelimessa sekä lähialueen palvelupisteissä ja asiointipisteissä.
Kelan Suonenjoen palvelupiste suljetaan syyskuun alussa. Valtaosa asiakkaista hoitaa Kela-asiansa verkossa. Henkilökohtaista palvelua on edelleen saatavilla puhelimessa sekä lähialueen palvelupisteissä ja asiointipisteissä. Lisäksi Kelan etäpalvelu on käytettävissä Suonenjoen kaupungin hyvinvoinnin palveluissa ajanvarauksella.
Asiointi onnistuu jatkossakin Suonenjoella ja lähialueilla
Kelan Kuopion palvelupiste
Suokatu 40
Avoinna ma–pe klo 12–16. Vuoronumeroiden jakaminen päättyy klo 15.30. Omatoiminen asiointi ma–pe klo 12–16, jolloin asiakastietokoneita voi käyttää Kelan verkkoasiointiin.
Kelan Pieksämäen palvelupiste
Kauppakatu 5–7
Avoinna ajanvarauksella. Ajan voi varata Kelan puhelinpalvelusta.
Kelan etäpalvelu Suonenjoen kaupungin hyvinvoinnin palvelujen yhteydessä
Keskuskatu 3
Avoinna ajanvarauksella. Ajan voi varata kaupungin hyvinvoinnin palveluista.
Lähialueen asiointipisteistä saa yleisneuvontaa Kela-asioissa ja tukea palveluihin hakeutumisessa. Niistä saa myös Kelan hakemuslomakkeita ja esitteitä sekä voi käyttää asiakastietokonetta Kela-asioiden hoitamiseen.
Asiointipiste ja Kelan etäpalvelu Rautalampi
Kuopiontie 11
Avoinna ma–pe klo 9–12, to lisäksi 14–16
Asiointipiste ja Kelan etäpalvelu Pieksämäki
Kauppakatu 5–7
Avoinna ma-pe klo 9–11.30 ja 12–15
Rautalammen ja Pieksämäen asiointipisteissä on myös Kelan etäpalvelu, jossa asiakas saa videoyhteyden Kelan palveluasiantuntijaan ja voi hoitaa kaikkia Kela-asioita. Paikan päällä saa tarvittaessa opastusta palvelun käyttöön.
Ajantasaiset aukioloajat kannattaa tarkistaa osoitteesta www.kela.fi/tule-kaymaan.
Kela-asiat voi hoitaa myös verkossa tai puhelimessa
Lähes kaikki Kela-asiat voi hoitaa verkossa OmaKelassa tai Kelan puhelinpalvelussa. OmaKelassa voi hakea etuuksia, lähettää liitteitä, ilmoittaa muutoksista sekä tarkistaa oman hakemuksen tilanteen ja etuuksien maksupäivät. OmaKelaan kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
Kelan puhelinpalvelussa saa henkilökohtaista neuvontaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Puhelinpalvelu on avoinna arkipäivisin klo 9–16. Tarvittaessa puhelinpalvelussa voi myös jättää suullisen hakemuksen, jos mikään muu asiointitapa ei ole mahdollinen.
Puhelinpalveluun voi soittaa tunnistautuneena OmaKelassa. Puhelun voi soittaa myös ilman tunnistautumista, mutta etukäteen tehty tunnistautuminen nopeuttaa ja turvaa asiointia. OmaKelassa voi lisäksi jättää soittopyynnön kuluvalle tai seuraavalle arkipäivälle.
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Yhteyshenkilöt
Janne NissinenKeskuksen päällikkö, Kelan itäinen asiakaspalveluyksikköKelaPuh:020 635 6605janne.nissinen@kela.fi
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