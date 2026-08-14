Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Kalasataman ratikkapysäkit siirtyvät Leonkadulle 31.8.2026

20.8.2026 09:08:08 EEST | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote

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Ratikat pysähtyvät maanantaista 31.8. alkaen Leonkadulla, kauppakeskus Redin eteläpuolella.

Kalasataman metroaseman ratikkapysäkit Hermannin rantatiellä.
Kalasataman metroaseman ratikkapysäkit (H0860 ja H0861) Hermannin rantatiellä.

Hermannin rantatiellä Kalasataman metroaseman raitiovaunupysäkkien läheisyydessä rakennetaan tällä hetkellä Junatien uuden metrosillan välitukea. Kalasataman ratikkapysäkit (H0860 ja H0861) siirtyvät Hermannin rantatieltä noin 200 metriä Leonkadulle maanantaina 31.8.2026.

Raitiovaunupysäkit siirtyvät, jotta voidaan taata sekä työturvallisuus työmaalla että ohikulkijoiden ja matkustajien turvallisuus työmaan läheisyydessä.

Kulkureitit Redin edessä Hermannin rantatiellä säilyvät toistaiseksi normaaleina. Kalasataman metroaseman raitiovaunupysäkit ovat Leonkadulla arviolta vuoteen 2028 asti.

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Kalasataman metroaseman ratikkapysäkit siirtyvät Leonkadulle. Pysäkkien uusi sijainti kartalla. Kuva: HSL

Aiemmat muutokset pyörä- ja autoliikenteelle Hermannin rantatiellä

Heinäkuussa Hermannin rantatiellä astui voimaan pyörä- ja ajoneuvoliikennettä koskeva liikennejärjestely etelän suunnan kaistoilla. Pyöräliikenne siirtyi 20.7. yhdistetylle pyörä- ja jalkakäytävälle Hermannin rantatiellä välillä Työpajankatu-Leonkatu. Ajoneuvot siirtyivät kulkemaan Työpajankadun ja Hermannin rantatien risteyksen jälkeen suljetulle pyörätielle.

Ajokaistojen muutokset on jouduttu tekemään uuden sillan välituen rakentamisen takia.

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