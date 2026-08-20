Syken mediaviikko 24.–28.8.2026: Onko valkoposkihanhien määrä kasvanut? Missä ovat Saaristomeren ekologisesti merkittävät alueet?
20.8.2026 13:49:54 EEST | Suomen ympäristökeskus | Tiedote
Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja.
Jakelemme viikkokatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
Ma 24.8. | Tiedote
Valkoposkihanhien poikuelaskennan tulokset julkaistaan
Valkoposkihanhipoikueita laskettiin pääkaupunkiseudun lisäksi Turussa, Paraisilla, Lahdessa, Vääksyssä, Haminassa, Kotkassa ja Parikkalassa. Yli 20 vuotta jatkuneiden poikuelaskentojen tulevaisuus on avoinna.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: erikoistutkija Kim Jaatinen, puh. 029 525 1370 ja viestintäasiantuntija Sini Harvo, puh. 029 525 2427, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi
To 27.8. | Tiedote ja videot
Saaristomeren ekologisesti merkittävät merialueet selvitetty
Saaristomereltä on tunnistettu 46 paikallisesti ekologisesti merkittävää merialuetta. Alueet määritettiin Saaristomeren PEMMA-hankkeessa, jonka tavoitteena on tukea meriluonnon suojelua sekä luontoarvojen huomioimista kuntien ja maakunnan alueidenkäytön suunnittelussa. Hanke on osa kansallista vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmaa Velmua.
Merialueet ovat nähtävillä Velmu-karttapalvelussa, jota esitellään Itämeripäivänä Turussa. Kiinnostaviin alueisiin pinnan alla pääsee tutustumaan myös uusilla videoilla.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Tutkimusprofessori Markku Viitasalo, Suomen ympäristökeskus, puh. 029 525 1742, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@syke.fi
To 27.8. | Tapahtuma
Itämeripäivä Helsingissä ja Turussa
Itämeripäivänä 27. elokuuta merentutkimusalus Aranda avaa ovensa yleisölle Katajanokanlaiturissa Helsingissä, ja Itämerifest telttoineen levittäytyy Kansalaistorille. Turussa Itämeren meriluontoa esitellään Forum Marinumissa.
Lisätiedot ja toimittajavierailut Arandalle Itämeripäivänä: erikoissuunnittelija Panu Hänninen, puh. 029 525 1203, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@syke.fi
Lisätiedot tiedotteesta: viestintäasiantuntija Eija Rantajärvi, puh. 029 525 1542, etunimi.sukunimi@syke.fi
Ilmoittaudu nyt Kestävien yhdyskuntien päivään 9.9.
Tervetuloa Suomen ympäristökeskuksen Kestävät yhdyskunnat -päivään 9.9.2026! Tilaisuus jatkaa perinteikästä RASTI-seminaarien sarjaa. Vuoden 2026 Kestävät yhdyskunnat -päivän teemana on energiatehokas rakennettu ympäristö. Päivän aikana nostetaan esiin näkökulmia siihen, miten energiatehokkuutta voidaan edistää rakennuksissa ja alueiden suunnittelussa sekä millaisia muutoksia toimintaympäristössä on parhaillaan käynnissä.
Lue lisää ja ilmoittaudu 28.8. mennessä (syke.fi)
Viikolla 36 | Tiedotteet
Sinileväkooste ja Arandan seurantamatkatiedote
Seuraa kuivuustilannetta vesi.fi:ssä
Kuivuustilanne jatkuu Itä-Suomessa edelleen monin paikoin. Erityisesti se näkyy pohjavedessä ja järvien pinnoissa. Tilannetta voi seurata vesi.fi-palvelun kuivuuskatsauksessa, jonka Suomen ympäristökeskus päivittää joka tiistai yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa.
Muutokset mahdollisia.
Ystävällisin terveisin
Suomen ympäristökeskuksen viestinnän ja markkinoinnin väki
Ps. Mikäli et halua näitä viestejä enää jatkossa, laitathan meiliä viestintäpäällikkö Aino Laineelle (etunimi.sukunimi@syke.fi).
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Yhteyshenkilöt
Mediapalvelu Suomen ympäristökeskuksessa
Suomen ympäristökeskuksen mediapalvelu välittää tietoa ympäristökeskuksessa tehtävästä tutkimuksesta, auttaa toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi ja tarjoaa valokuvia median käyttöön.
Yhteydenottoihin vastaavat viestintäasiantuntijat. Palvelemme arkisin klo 9-16.
Suomen ympäristökeskus – Teemme tiedolla toivoa.
Suomen ympäristökeskus
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
0295 251 000
www.syke.fi
On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Syke on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 700 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.
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On Baltic Sea Day, marine research and marine nature in the spotlight – aboard R/V Aranda and at Kansalaistori square in Helsinki20.8.2026 15:00:00 EEST | Press release
On Baltic Sea Day, August 27, the marine research vessel Aranda will open its doors to the public at Katajanokka Quay in Helsinki, while the Baltic Sea Fest tent village will take over Kansalaistori Square, in front of Oodi Helsinki Central Library. In Turku, the diverse marine environment and marine conservation will be presented outside Forum Marinum.
På Östersjödagen i Helsingfors lyfts havsforskning och marin natur fram omboard R/V Aranda och på Medborgartorget20.8.2026 14:00:00 EEST | Pressmeddelande
På Östersjödagen den 27 augusti öppnar havsforskningsfartyget Aranda sina dörrar för allmänheten vid Skatuddskajen i Helsingfors, närä gamla salutorget, och Östersjöfestens tältby breder ut sig på Medborgartorget framför centrumbiblioteket Ode. I Åbo presenteras den mångfaldiga marina naturen och skyddet av havsmiljön utanför Forum Marinum.
Itämeripäivänä merentutkimus ja meriluonto esillä Arandalla ja Kansalaistorilla Helsingissä20.8.2026 13:30:00 EEST | Tiedote
Itämeripäivänä 27. elokuuta merentutkimusalus Aranda avaa ovensa yleisölle Helsingissä Katajanokanlaiturissa ja Itämerifest-telttakylä levittäytyy Kansalaistorille. Turussa monimuotoista meriluontoa ja merensuojelua esitellään Forum Marinumin edustalla.
Päiväperhosia ja kimalaisia selvästi viime kesää enemmän20.8.2026 06:00:00 EEST | Tiedote
Päiväperhosia ja kimalaisia on havaittu tänä kesänä selvästi viime vuotta enemmän, selviää Suomen ympäristökeskuksen kokoamista havaintoaineistoista. Päiväperhosten kokonaismäärä kasvoi 43 prosenttia ja kimalaisten 69 prosenttia. Kesän sääolot ovat suosineet pölyttäjiä.
Pohjaveden pinnat jatkavat laskua Itä-Suomessa – kaivojen kuivumisriski kasvaa18.8.2026 08:15:00 EEST | Tiedote
Pohjaveden pinnat ovat laskeneet kesän aikana matalalle Itä-Suomessa. Ilman runsaita sateita lasku jatkuu, ja kaivojen kuivumisriski kasvaa.
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