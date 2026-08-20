Kelan palvelut Uudessakaupungissa muuttuvat
20.8.2026 09:27:00 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Kelan Uudenkaupungin palvelupiste Vakka-Suomenkadulla suljetaan 1.9.2026. Jatkossa Kela-asioita voi hoitaa OmaKelassa, puhelimessa, lähialueen palvelupisteissä ja etäpalvelupisteissä.
Kelan Uudenkaupungin palvelupiste on palvellut asiakkaita tiistaisin. Suurin osa asiakkaista on hoitanut Kela-asiansa verkossa, puhelimessa tai postitse. Henkilökohtaista neuvontaa Kela-asioissa saa jatkossakin läheltä.
Kela palvelee etäyhteydellä Uudessakaupungissa ja lähialueella
Etäpalvelussa asiakas saa videoyhteyden Kelan palveluasiantuntijaan ja voi hoitaa kaikkia Kela-asioita. Etäpalvelun käyttö on helppoa, ja tarvittaessa paikan päältä saa opastusta sen käyttämiseen. Asiointiin kannattaa ottaa mukaan henkilötodistus ja tarvittavat tiedot tai asiakirjat.
Etäpalvelupisteet Uudessakaupungissa ja lähialueella:
- Uudessakaupungissa työllisyyspalvelujen, Ohjaamon ja etsivän nuorisotyön asiakkaille:
- Ohjaamo Vakkiksessa, Vuorikatu 11
- Etsivässä nuorisotyössä, Viikaistenkatu 3
- Työllisyyspalveluissa, Mörnenkatu 2
- Laitilassa kaupungintalolla, Keskuskatu 30. Avoinna kaupungintalon normaalien aukioloaikojen mukaisesti, pääsääntöisesti ma–pe klo 9–15.
- Naantalissa kaupungintalolla, Käsityöläiskatu 2, on etäpalvelun lisäksi asiointipiste. Asiointipisteestä saa Kelan hakemuslomakkeita ja opastusta Kelan palveluihin. Sinne voi myös jättää Kelalle postia. Asiointipiste on avoinna syyskuusta alkaen ma 9–12 ja 13–17, ti–to 9–12 ja 13–16, pe 9–12 ja 13–15. Etäpalvelu on avoinna klo 9–15 asiointipisteen aukioloaikoina.
Kela neuvottelee Uudenkaupungin kaupungin kanssa mahdollisuudesta perustaa asiointipiste.
Kela palvelupisteet lähialueella
Uuttakaupunkia lähin Kelan palvelupiste on Raumalla osoitteessa Nortamonkatu 24. Palvelupiste on avoinna ma ja to klo 12–15.30 ja ajanvarauksella.
Turun palvelupiste sijaitsee Kauppatori Monitorissa, Aurakatu 8, ja on avoinna ma-pe klo 9–12 ja ajanvarauksella.
Turun Skanssin palvelupiste on Skanssin kauppakeskuksessa, Skanssinkatu 10. Palvelupiste on avoinna ajanvarauksella.
Ajan palvelupisteille voi varata Kelan puhelinpalvelusta. Puhelinnumerot löytyvät osoitteesta www.kela.fi/soita-kelaan.
Ajantasaiset aukioloajat kannattaa tarkistaa osoitteesta www.kela.fi/tule-kaymaan.
Kela-asiat voi hoitaa myös verkossa tai puhelimessa
Lähes kaikki Kela-asiat voi hoitaa verkossa OmaKelassa tai Kelan puhelinpalvelussa. OmaKelassa voi hakea etuuksia, lähettää liitteitä, ilmoittaa muutoksista sekä tarkistaa oman hakemuksen tilanteen ja etuuksien maksupäivät. OmaKelaan kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
Kelan puhelinpalvelussa saa henkilökohtaista neuvontaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Puhelinpalvelu on avoinna arkipäivisin klo 9–16. Tarvittaessa puhelinpalvelussa voi myös jättää suullisen hakemuksen, jos mikään muu asiointitapa ei ole mahdollinen.
Puhelinpalveluun voi soittaa tunnistautuneena OmaKelassa. Puhelun voi soittaa myös ilman tunnistautumista, mutta etukäteen tehty tunnistautuminen nopeuttaa ja turvaa asiointia. OmaKelassa voi lisäksi jättää soittopyynnön kuluvalle tai seuraavalle arkipäivälle.
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Yhteyshenkilöt
Kaisa Mäkitalokeskuspäällikkö, Kelan läntinen asiakaspalveluyksikköKelaPuh:040 829 0120kaisa.makinen@kela.fi
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