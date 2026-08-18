Jessi Jokelainen julkaisee sarjakuvaromaanin sotatraumojen ylisukupolvisista vaikutuksista
20.8.2026 09:20:05 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Jessi Jokelainen julkaisee ensi viikolla toisen sarjakuvaromaaninsa. Epigenesis yhdistää omaelämäkerrallisen kerronnan ja yhteiskunnallisen analyysin ja nostaa esiin sukupolvet ylittävien sotatraumojen vaikutukset.
Jokelainen kuvaa teoksessaan omien isovanhempiensa kokemuksia ja niiden heijastumista myöhempiin sukupolviin. Teos käsittelee jatkosodan jälkeistä jälleenrakennusta sekä sodan jättämää psyykkistä kuormaa.
Epigenesis laajentaa näkökulmaa myös nykyhetkeen ja tarkastelee, miten sotatraumat näkyvät 2020-luvun Suomessa. Teos kysyy, miten yhteiskunta voi käsitellä menneisyyden vaikutuksia ja millaisia rakenteita tarvitaan, jotta historia ei toistaisi itseään.
-Teokseni yksi viesti on, että traumoista ei selviä yksin. Hoiva ja koulutus ovat meidän turvaverkkomme, jota tässäkin ajassa on puolustettava koko ajan, Jokelainen sanoo.
Jokelaisen sarjakuvateoksen julkistustilaisuus pidetään keskiviikkona 26.8. kello 17.00 alkaen Postitalon Rosebud-kirjakaupassa Helsingissä.
Yhteyshenkilöt
Jessi JokelainenkansanedustajaPuh:050 407 4240jessi.jokelainen@eduskunta.fi
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