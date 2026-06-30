POP Pankki -ryhmän tulos ennen veroja oli 30,6 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli 35,9 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan tuotot ylsivät lähes edellisvuoden tasolle 111,5 (112,1) miljoonaan euroon. Korkokate laski hieman 81,1 (84,2) miljoonaan euroon, mutta palkkiotuotot kasvoivat 6,8 prosenttia 25,0 miljoonaan euroon.

Alkuvuoden aikana ryhmän talletuskanta kasvoi hieman vuodenvaihteesta, kun taas luottokannassa ei tapahtunut merkittävää muutosta. Talouden epävarmuudesta huolimatta rahoitusvarojen arvonalentumistappiot olivat maltillisella tasolla, 0,09 prosenttia luottokannasta. Ryhmän jo ennestään korkea vakavaraisuus vahvistui edelleen ollen 25,8 prosenttia. Liiketoiminnan kulut kasvoivat 10,5 prosenttia 77,1 miljoonaan euroon. Katsauskauden kulujen kasvuun oli merkittävä vaikutus kesäkuun alussa tapahtuneella pankkijärjestelmän käyttöönotolla.

”POP Pankki -ryhmän liiketoiminta kehittyi vuoden ensimmäisellä puoliskolla myönteisesti, vaikka talouden epävarmuus, geopoliittiset jännitteet ja asiakkaiden varovaisuus näkyivät edelleen markkinassa. Järjestelmäuudistushankkeen maaliin saattaminen on ollut ryhmällemme merkittävä virstanpylväs. Uudistuksen myötä olemme ottaneet käyttöön uuden pankkijärjestelmän ja tiedonhallintaratkaisun sekä uudistaneet keskeisiä asiakkaiden asiointikanavia ja ryhmän omia työvälineitä. Nyt pääsemme rakentamaan perustaa entistä sujuvammalle arjelle, nopeammalle palvelukehitykselle ja entistä paremmalle asiakaskokemukselle”, toteaa POP Pankkikeskuksen toimitusjohtaja Jaakko Pulli.

”Vaikka kokonaisuus on edennyt hallitusti, uudistukseen on liittynyt ajoittaista kitkaa ja totuttelua, kuten suurissa käyttöönotoissa usein on. Haluan kiittää asiakkaitamme kärsivällisyydestä, luottamuksesta ja rakentavasta palautteesta. Se auttaa meitä kehittämään palveluitamme edelleen ja varmistamaan, että uudistuksen hyödyt näkyvät tulevaisuudessa arjen pankkiasioinnissa mahdollisimman hyvin. Haluan myös kiittää henkilöstöämme, joka on monella tapaa ollut merkittävässä asemassa uudistuksen valmistelussa ja tuotantoon viemisessä.”





(M€ / %) 1.1.-30.6.2026 1.1.-30.6.2025 1.1.-31.12.2024 Korkokate 81,1 M€ 84,2 M€ 165,9 M€ Palkkiotuotot ja -kulut, netto 25,0 M€ 23,4 M€ 46,8 M€ Rahoitusvarojen arvonalentumiset -4,5 M€ -7,6 M€ -15,3 M€ Tulos ennen veroja 30,6 M€ 35,9 M€ 65,6 M€ Luottokanta 4 859,8 M€ 4 806,8 M€ 4 863,2 M€ Talletuskanta 4 578,4 M€ 4 460,7 M€ 4 559,4 M€ Oma pääoma 827,6 M€ 784,4 M€ 806,1 M€ Taseen loppusumma 6 143,8 M€ 6 376,9 M€ 6 186,4 M€ Kulu-tuottosuhde 69,1 % 62,2 % 64,2 % Kokonaispääoman tuotto, ROA 0,8 % 0,9 % 0,9 % Oman pääoman tuotto, ROE 6,0 % 7,5 % 6,8 % Ydinvakavaraisuussuhde, (CET1) 25,8 % 25,3 % 24,5 % Vakavaraisuussuhde, (TC) 25,8 % 25,3 % 24,5 %

POP Pankki -ryhmän näkymät vuodelle 2026

Suomen taloudessa on näkyvissä positiivisia merkkejä ja alkuvuoden aikana bruttokansantuote on kasvanut ja vientiteollisuuden tilauskannat ovat kasvaneet. Työllisyystilanteen paraneminen tulee kuitenkin viemään aikaa, eikä merkittävää parannusta ole odotettavissa vielä loppuvuoden aikana. Geopoliittinen epävarmuus jatkuu edelleen, mutta vaikutukset talouteen eivät ole olleet yksinomaan negatiivisia, koska esimerkiksi puolustusteollisuusinvestoinnit ovat kasvaneet Euroopassa.

Asuntokaupan vauhdittamiseksi luotonantoa koskevaan sääntelyyn on tehty muutoksia, joiden odotetaan tuottavan kasvua asuntomarkkinoille ja patoutuneen kysynnän purkautumista. Kotitalouksien taloudelliset puskurit ovat korkealla tasolla, mikä mahdollistaa kulutuksen kasvua loppuvuoden aikana.

Markkinat odottavat varovaista korkotason nousua, mikä tukee POP Pankki -ryhmän tuloskehitystä. Ryhmän tuloksen arvioidaan muodostuvan tilikaudella 2026 saman tasoiseksi tai hieman pienemmäksi kuin tilikaudella 2025. Tuloskehitykseen liittyy markkinakorkojen ja sijoitusmarkkinoiden muutoksista ja luottotappioiden määrän kehityksestä johtuvaa epävarmuutta.

Kaikki puolivuosikatsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset johtuen toimintaympäristöön vaikuttavista tekijöistä.

Lisätietoja:



Jaakko Pullin haastattelut via Maija Hyötyläinen, viestintäpäällikkö, POP Pankkikeskus osk, 050 572 9679, maija.hyotylainen@poppankki.fi