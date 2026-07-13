Fashion Finland kuuluu kokonaisuuteen
Erikoiskaupan liitto Etu ry
Suomalaiset käyttivät vaatetukseen 5,2 miljardia euroa vuonna 2025 – uusi teemapäivä nostaa suomalaisen muotikaupan valokeilaan
21.8.2026 09:45:00 EEST | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Fashion Finland | Tiedote
Muotikaupan kasvu on hidasta samalla kun kansainvälinen kilpailu, verkkokauppa ja käytetyn muodin kasvu muuttavat toimialaa. Muotikaupan etujärjestö Fashion Finland järjestää syyskuussa ensimmäistä kertaa Suomalaisen muotikaupan päivän vahvistaakseen suomalaisen muotikaupan asemaa ja näkyvyyttä sekä muistuttaakseen kuluttajien valintojen merkityksestä.
Suomalaisen muotikaupan päivä järjestetään ensimmäistä kertaa lauantaina 12. syyskuuta 2026. Fashion Finlandin käynnistämä valtakunnallinen teemapäivä kokoaa suomalaisen muotikaupan toimijoita yhteen ja nostaa esiin alan merkitystä tilanteessa, jossa kilpailu kuluttajien ostoksista kiristyy. Tavoitteena on rakentaa päivästä vuosittain toistuva koko toimialan yhteinen kampanja.
Kaupan liiton mukaan suomalaiset käyttivät vuonna 2025 vaatetukseen noin 5,2 miljardia euroa. Muotikaupan kulutuksen ennustetaan kasvavan lähivuosina maltillisesti, mutta samalla ala muuttuu kansainvälisen kilpailun, verkkokaupan ja käytetyn muodin kasvun myötä.
– Suomalainen muotikauppa toimii tällä hetkellä erittäin kilpaillussa markkinassa. Kansainvälisten toimijoiden rinnalla meidän on pystyttävä tekemään näkyväksi se, missä suomalainen kauppa on vahva: asiantuntemuksessa, palvelussa ja asiakkaan kohtaamisessa. Kuluttajien valinnoilla on lopulta suora vaikutus siihen, millainen muotikaupan kenttä Suomessa tulevaisuudessa on, sanoo Fashion Finlandin hallituksen puheenjohtaja Anne Niemi.
Päivä kokoaa suomalaisen muotikaupan yhteen
Suomalaisen muotikaupan päivä on kaikille alan yrityksille avoin valtakunnallinen kampanja. Mukaan voivat tulla kivijalkaliikkeet, kotimaiset verkkokaupat, tavaratalot, brändit ja muut muotialan toimijat eri puolilta Suomea.
Kampanjaan osallistuvat yritykset tekevät teemapäivää näkyväksi omissa liikkeissään ja digitaalisissa kanavissaan Fashion Finlandin toimittamien valmiiden materiaalien avulla. Lisäksi yritykset voivat järjestää liikkeissään omaan toimintaansa sopivaa ohjelmaa.
– Tarkoitus ei ole tehdä päivästä alennusmyyntiä, vaan nostaa esiin suomalaisen muotikaupan roolia ja niitä syitä, joiden vuoksi kuluttajan kannattaa asioida kotimaisessa kaupassa, Niemi jatkaa.
Suomalaisen muotikaupan päivään on lähtenyt mukaan alan toimijoita eri puolilta Suomea, muun muassa Kaiko, Vimma ja Muotitavaratalo Ratsula.
Suomalaisen muotikaupan päivä järjestetään lauantaina 12.9.2026.
Lisätiedot ja haastattelut:
Anne Niemi
hallituksen puheenjohtaja
Fashion Finland
+358 40 066 1635
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anne NiemiPuh:+358 40 066 1635anne@idanne.fi
Tietoja julkaisijasta
Fashion Finland on suomalaisen muotialan yhteisö, tietokanava ja media, joka kasvattaa muotikaupan näkyvyyttä ja arvostusta, tukee muotikauppojen ja -kauppiaiden liiketoimintamahdollisuuksia sekä edistää alan yhteistyötä ja muodin kulttuuria Suomessa.
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