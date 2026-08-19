Kankarintie poikki Kihniössä siltatyön vuoksi 1.–3.9.2026
20.8.2026 09:34:38 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Uusimme Kihniössä Kankarintien (maantie 13341) alittavan Tavinojan putkisillan. Työn vuoksi tie katkaistaan ja ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille. Sillan vaihtotyö tehdään 1.–3.9. välisenä aikana.
Tavinojan silta on vuonna 1984 rakennettu teräsputkisilta. Silta on luokiteltu erittäin huonokuntoiseksi ja on käyttöikänsä päässä.
Tie on sillan kohdalla suljettuna tiistaina 1.9. klo 08.00 – torstaina 3.9. klo 20.00 välisen ajan. Työkohde sijaitsee Kankarintiellä, noin 1,1 km Kihniöntien liittymästä itään.
Töiden ajan ajoneuvoliikenteen käytössä on kiertoreitti Pyhäniementien (mt 13347) – Järvisuomentie (mt 23) – Kihniöntien (mt 2790) – Kankarintie (mt 13341).
Työstä aiheutuu merkittävää haittaa liikenteelle.
Työt ovat osa Sisä-Suomen putkisilta- ja rumpu-urakkaa 2026, jossa elinvoimakeskus uusii useita kohteita eri puolilla Pirkanmaata ja Kanta-Hämettä.
Urakoitsijana toimii Ylöjärven Kiviset Oy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Urakoitsijan edustaja työmaapäällikkö Henna Patinen, Kiviset Oy, p. 050 537 0401
Projektipäällikkö Veli-Pekka Pelttari, Lounais-Suomen elinvoimakeskus, p. 029 5022 821
Siltainsinööri Jyrki Toivonen Sisä-Suomen elinvoimakeskus, p. 029 503 6097
Tilaajan valvontakonsultti Markus Toivanen, Welado Oy, p. 040 511 6677
Kuvat
Liitteet
Tietoja julkaisijasta
Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.
Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Sisä-Suomen elinvoimakeskus
Vatulanharjun paahderinteiden kunnostus alkaa19.8.2026 09:20:06 EEST | Tiedote
Toteutamme Vatulanharju-Ulvaanharju Natura 2000-alueella paahderinteiden kunnostuksia syksyllä neljällä eri kiinteistöllä maanomistajien suostumuksella. Kunnostukset tehdään osana Helmi-elinympäristöohjelmaa, jonka tarkoituksena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja vähentää sen köyhtymistä. Harjumetsien valorinteet on todettu koko maassa vaarantuneeksi luontotyypiksi, joilla elää monia eri uhanalaisia kasvi- ja eläinlajeja.
Päällystystyöt viikolla 34 Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä14.8.2026 10:26:12 EEST | Tiedote
Päällystystöitä tehdään viikolla 34 Nokialla, Sastamalassa, Tampereella, Janakkalassa ja Hattulassa. Valmistelevia töitä tehdään Parkanossa, Forssassa, Sastamalassa, Ylöjärvellä ja Lopella. Tienkäyttäjiltä pyydetään erityistä varovaisuutta työmaiden läheisyydessä ja varaamaan hieman lisää aikaa matkantekoon. Tietyömaiden sijainnin voi tarkistaa etukäteen Fintrafficin Liikennetilanne -palvelusta.
Tampereentie poikki Forssassa siltatyön vuoksi 17.-20.8.202611.8.2026 14:41:36 EEST | Tiedote
Uusimme Forssassa Tampereentien (maantie 284) laattasillan putkisillalla. Työn vuoksi tie katkaistaan ja ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille. Sillan vaihtotyö tehdään 17.–20.8. välisenä aikana.
Kansikkalan silta Janakkalassa peruskorjataan11.8.2026 07:45:00 EEST | Tiedote
Sisä-Suomen elinvoimakeskus peruskorjaa huonokuntoisen Kansikkalan sillan Janakkalan Löyttymäessä. Silta sijaitsee Löyttymäentiellä (maantie 13857).
Uittosalmen ja Pyhtössalmen sillat uusitaan Kolhossa10.8.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Uusimme erittäin huonokuntoiset Uittosalmen ja Pyhtössalmen puusillat Mänttä-Vilppulan Kolhossa. Painorajoitetut sillat sijaitsevat Uittosalmentiellä (maantie 14353). Sillat uusitaan vaiheittain elo–syyskuun aikana. Töiden vuoksi tie katkaistaan ja ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme