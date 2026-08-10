Paraisten kaupunki

Paraisten vetovoima kasvaa

20.8.2026 11:08:10 EEST | Paraisten kaupunki | Uutinen

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Paraisten keskustassa käynnistyy useita rakennushankkeita, jotka vahvistavat asuntotarjontaa palveluiden ja hyvien liikenneyhteyksien läheisyydessä. Investoinnit ovat osa keskustan pitkäjänteistä kehittämistä ja tukevat kaupungin tavoitteita kasvaa, vahvistaa vetovoimaansa sekä luoda edellytyksiä elinvoimaiselle keskustalle.

Turun Teollisuuden Rakentajat Oy

Paraisten keskustassa käynnistyvät elokuussa uuden nelikerroksisen hirsikerrostalon rakennustyöt. Kymmenen asunnon talo rakennetaan Auringonkaaren alueelle, kauniin Keskuspuiston läheisyyteen sekä kävelyetäisyydelle keskustan palveluista, kouluista ja liikenneyhteyksistä. Uusi rakennus täydentää olemassa olevaa kaupunkirakennetta ja tuo uusia asumismahdollisuuksia keskeiselle sijainnille.

Lisäksi Valssikujalla on parhaillaan rakenteilla uusi vuokrakerrostalo. Hankkeen tavoitteena on parantaa vuokra-asuntojen saatavuutta kaupungissa nykyaikaisilla asumisratkaisuilla.

– Paraisten keskustan kehitys on meille tärkeää. Uudet sillat sekä pian valmistuva Paraistenväylä vahvistavat kaupungin saavutettavuutta ja tuovat Paraista entistä lähemmäs Turkua. Parainen on aito saaristokaupunki, jonka vetovoimaa lisäävät laadukkaat palvelut, hyvät koulut ja ainutlaatuinen saaristoympäristö, sanoo Paraisten kaupunginjohtaja Tom Simola.

Keskustan täydennysrakentaminen tukee kaupungin elinvoimaa ja monipuolistaa asumismahdollisuuksia palveluiden läheisyydessä Paraisten kaupungin Mereltä merelle -kasvuhankkeen mukaisesti.

Uuden nelikerroksisen hirsikerrostalon arvioidaan valmistuvan syksyllä 2027, kun taas Valssikujan vuokrakerrostalon arvioidaan valmistuvan keväällä 2028.

Avainsanat

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Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kivenheiton päässä hirsikerrostalosta löytyy venepaikkoja.
Kivenheiton päässä hirsikerrostalosta löytyy venepaikkoja.
Enni Könönen
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