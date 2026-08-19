Uutta! Apollo Sports järjestää Shaolin Kung Fu -retriitin Kiinassa

20.8.2026 10:17:03 EEST | Apollomatkat | Tiedote

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Apollo Sports laajentaa treenimatkojen valikoimaa, ja järjestää mahdollisuuden syventyä Shaolin Kung Fuun sen syntysijoilla Kiinassa. Keväällä 2027 järjestettävä 12 päivän retriitti yhdistää päivittäisen kamppailulajiharjoittelun, meditaation ja kulttuurielämykset ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi.

Apollo Sports laajentaa treenilomien valikoimaa ja lanseeraa Shaolin Kung Fu -retriitin Kiinassa
Apollo Sports laajentaa treenilomien valikoimaa ja lanseeraa Shaolin Kung Fu -retriitin Kiinassa

Apollo Sports laajentaa ainutlaatuisten treenilomien valikoimaa ja tuo myyntiin 12 päivän mittaisen Shaolin Kung Fu -retriitin Dengfengiin Kiinaan. Matkan osallistujat pääsevät harjoittelemaan autenttista Shaolin Kung Fua kokeneiden mestareiden johdolla aivan legendaarisen Shaolinin tuntumassa.

Songshan-vuorten juurella sijaitseva Shaolin Yongzhi Traditional Martial Arts Academy on aktiivinen kamppailulajikoulu, jossa kiinalaiset oppilaat harjoittelevat ympäri vuoden täysipäiväisesti. Keväällä 2027 koulun ovet avautuvat pienelle pohjoismaiselle Apollo Sports ryhmälle, joka haluaa yhdistää fyysisen harjoittelun kiinalaiseen kulttuuriin tutustumisen ja itsensä kehittämiseen.

– Haluamme luoda treenimatkoja, jotka tarjoavat asiakkaillemme ainutlaatuisia elämyksiä. Tämä onkin jotain aivan muuta kuin perinteinen treeniviikko. Osallistujat pääsevät syventymään Shaolin Kung Fu -harjoitteluun siinä ympäristössä ja kulttuurissa, josta laji on lähtöisin, sekä tutustumaan ihmisiin, jotka elävät ja hengittävät tätä perinnettä, kertoo Apollon Sports Director Daniel Giray.

Neljä tuntia Kung Fua päivässä

Shaolin Kung Fu -matka ei ole pelkästään fyysistä harjoittelua. Retriitin aikana osallistujat pääsevät tutustumaan myös kiinalaiseen kulttuuriin ja Shaolin-perinteeseen muun muassa kalligrafian, teeseremonioiden, kiinan kielen, filosofian ja perinteisen kiinalaisen lääketieteen kautta.

Kaksi kokonaista päivää on varattu retkille. Toinen retkipäivä suuntautuu Luoyangiin, jossa vieraillaan Longmenin luolastoissa ja White Horse Temple -temppelissä. Toisena päivänä tutustutaan Shaolinin temppeliin opastetulla kierroksella. Osallistujien on myös mahdollista patikoida alueen luonnossa.

Matkan hintaan sisältyvät lennot, kuljetukset, majoitus sekä kolme perinteistä kiinalaista ateriaa päivässä. Hinta sisältää myös kaikki harjoitukset, kulttuuriohjelman ja retket.

– Monipuolisuus tekee matkasta erityisen. Kiinaan ei matkusteta ainoastaan harjoittelemaan Kung Fua, vaan myös tutustumaan lajin historiaan, filosofiaan ja kulttuuriin. Juuri tällaisia kokonaisvaltaisia treenielämyksiä haluamme tarjota yhä enemmän, Giray summaa.

Tietoa matkasta;

  • Matkan ajankohta: 3.–17. 4.2027
  • Retriitin kesto: 5.–16.4.2027
  • Lähtö Helsingistä
  • Hinta; 4180 €
  • Osallistujien määrä: 8–20 hlö
  • Hintaan sisältyy: lennot, matkatavarat, kuljetukset, majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa, kolme ateriaa päivässä, päivittäinen Shaolin Kung Fu -harjoittelu, Qi Gong, meditaatio ja mindfulness, kulttuuriohjelma sekä kaksi kokopäiväretkeä


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Avainsanat

treenilomakung fushaolin

Yhteyshenkilöt

Apollo on Pohjoismaiden johtavia matkanjärjestäjiä. Järjestämme tilauslentomatkoja, reittilentopohjaisia matkoja, treenimatkoja, risteilyjä ja kiertomatkoja. DER Touristik Nordic AB:n muodostavat Apollo Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Suomessa, golfmatkoja järjestävä Golf Plaisir, luksusmatkoja järjestävä Lime Travel sekä hyvinvointikeskus Playitas Fuerteventuralla.

Suomessa Apollomatkojen valikoimaan kuuluvat valmismatkat kohteisiin Välimerellä, Lähi-idässä, Kaakkois-Aasiassa ja Kanariansaarilla sekä kaupunkilomat kaikkialle maailmaan. Apollomatkat tarjoaa parhaat 4- ja 5-tähden hotellit.

Apollomatkoilla oli v. 2019 n. 80 000 tyytyväistä matkustajaa ja se on Suomen neljänneksi suurin matkanjärjestäjä.

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