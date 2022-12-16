Bruno Borgiani nimitetty Amgenin Suomen ja Baltian maajohtajaksi

Bruno Borgiani on aloittanut Amgenin Suomen ja Baltian maajohtajana 1.8.2026 alkaen. Uudessa roolissaan hän vastaa Amgenin toiminnasta Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Tehtävän painopisteinä ovat alueellisen yhteistyön vahvistaminen, innovatiivisten hoitojen saatavuuden edistäminen sekä kumppanuuksien kehittäminen terveydenhuollon keskeisten sidosryhmien kanssa.



Borgianilla on yli kymmenen vuoden kokemus Amgenilta sekä lääketieteellisistä että kaupallisista johtotehtävistä. Uransa aikana hän on vastannut muun muassa onkologian, hematologian ja biosimilaarien liiketoiminnasta sekä kaupallisten ja digitaalisten kyvykkyyksien kehittämisestä. Koulutukseltaan hän on lääketieteellisen ja molekyylibioteknologian maisteri, ja lisäksi hän on suorittanut Executive MBA -tutkinnon SDA Bocconi School of Managementissa Milanossa.



”Minun on ilo aloittaa tässä tehtävässä ja päästä työskentelemään Suomen ja Baltian osaavien tiimien kanssa. Amgenilla on vahva perusta alueella, ja odotan innolla, että voimme edelleen vahvistaa asemaamme luotettavana terveydenhuollon kumppanina sekä edistää innovatiivisten hoitojen saatavuutta potilaille,” Borgiani sanoo.