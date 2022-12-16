Bruno Borgiani nimitetty Amgenin Suomen ja Baltian maajohtajaksi
20.8.2026 10:06:06 EEST | Amgen AB | Tiedote
Amgen on nimittänyt Bruno Borgianin maajohtajaksi vastaamaan yhtiön toiminnasta Suomessa ja Baltian maissa. Nimitys vahvistaa Amgenin pitkäjänteistä sitoutumista alueelliseen kasvuun, yhteistyöhön ja innovatiivisten hoitojen saatavuuden edistämiseen.
Bruno Borgiani on aloittanut Amgenin Suomen ja Baltian maajohtajana 1.8.2026 alkaen. Uudessa roolissaan hän vastaa Amgenin toiminnasta Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Tehtävän painopisteinä ovat alueellisen yhteistyön vahvistaminen, innovatiivisten hoitojen saatavuuden edistäminen sekä kumppanuuksien kehittäminen terveydenhuollon keskeisten sidosryhmien kanssa.
Borgianilla on yli kymmenen vuoden kokemus Amgenilta sekä lääketieteellisistä että kaupallisista johtotehtävistä. Uransa aikana hän on vastannut muun muassa onkologian, hematologian ja biosimilaarien liiketoiminnasta sekä kaupallisten ja digitaalisten kyvykkyyksien kehittämisestä. Koulutukseltaan hän on lääketieteellisen ja molekyylibioteknologian maisteri, ja lisäksi hän on suorittanut Executive MBA -tutkinnon SDA Bocconi School of Managementissa Milanossa.
”Minun on ilo aloittaa tässä tehtävässä ja päästä työskentelemään Suomen ja Baltian osaavien tiimien kanssa. Amgenilla on vahva perusta alueella, ja odotan innolla, että voimme edelleen vahvistaa asemaamme luotettavana terveydenhuollon kumppanina sekä edistää innovatiivisten hoitojen saatavuutta potilaille,” Borgiani sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Soila Suhonen, Viestintäpäällikkö, Amgen AB sivuliike Suomessa
050 590 2774
ssuhonen(at)amgen.com
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Tietoa Amgenista
Maailman johtaviin bioteknologiayhtiöihin kuuluva Amgen yhdistää biologian ja teknologian kehittääkseen hoitoja vakavimpien sairauksien voittamiseksi. Yhtiön lääkkeet tuovat ratkaisuja mm. sydänsairauksien, osteoporoosin, syöpäsairauksien, tulehdussairauksien ja harvinaissairauksian hoitoon. Suomessa Amgen tekee tiivistä yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten ja hoitoyksiköiden kanssa kehittääkseen terveydenhuoltoa vaikuttavammaksi ja varmistaakseen paremman ja tasapuolisemman hoidon kaikille.
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