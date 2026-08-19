Johtajaylilääkärin virka kiinnosti – Oma Häme sai 22 hakemusta
20.8.2026 10:20:29 EEST | Oma Häme | Uutinen
Kanta-Hämeen hyvinvointialueen johtajaylilääkärin vakinaisen viran hakuaika on päättynyt. Virkaa haki yhteensä 22 henkilöä, joista 21 täyttää viran kelpoisuusvaatimukset. Hakijat on listattuna tämän tiedotteen lopussa – lukuun ottamatta yhtä hakijaa, joka on vetänyt hakemuksensa pois.
Johtajaylilääkärin virka tulee avoimeksi nykyisen viranhaltijan eläköitymisen vuoksi. Uuden johtajaylilääkärin on määrä aloittaa tehtävässään 1.1.2027.
– Olemme iloisia siitä, että tehtävä herätti kiinnostusta ja hakijoina on näin monipuolinen ja asiantunteva joukko, toteaa terveydenhuollon toimialajohtaja Jarmo Lappalainen.
Johtajaylilääkäri toimii hyvinvointialueen vastaavana lääkärinä ja vastaa terveydenhuollon lääketieteellisestä johtamisesta. Strategia- ja integraatiotoimialalle sijoittuva virka on keskeinen hyvinvointialueen terveyspalvelujen kehittämisessä ja valvonnassa. Tehtävään kuuluu muun muassa palvelujärjestelmän uudistamisen ja strategian toimeenpanon ohjaaminen lääketieteellisestä näkökulmasta sekä terveydenhuollon laadun, potilasturvallisuuden ja vaikuttavuuden kehittäminen.
Valinnassa painotetaan erityisesti hakijoiden johtamiskokemusta ja terveydenhuollon tuntemusta. Viran kelpoisuusvaatimuksena ovat Suomessa laillistetun lääkärin oikeudet ja erikoislääkärin pätevyys.
Rekrytointi etenee keskusteluihin syyskuussa
Valintaprosessi etenee seuraavaksi rekrytointikeskusteluihin, jotka järjestetään syyskuun alkupuolella. Oma Hämeen kumppanina toimii julkisen sektorin hakuihin erikoistunut johdon suorahakuyhtiö AIMS International.
Valinnan etenemisestä tiedotetaan myöhemmin lisää.
Hakijat aakkosjärjestyksessä:
Aidaskorpi Katja
Airo Mikko
Bots Sinikka
Heikkilä Teppo
Hyytiä-Ilmonen Henni
Jakobsson Maija
Jauhonen Hanna-Mari
Järvisalo Mikko
Kannisto Ritva-Liisa
Leppänen Roope
Merivuori Tiina
Nokisalmi Petri
Petranella Saara
Rautava Veli-Pekka
Ruopsa Niina
Schramko Alexey
Schrey Aleksi
Särkkä Kirsi
Toikka Jyri
Ulander Veli-Matti
Ylitolva Katja
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jarmo Lappalainenterveydenhuollon toimialajohtajaPuh:040 330 5510jarmo.lappalainen@omahame.fi
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