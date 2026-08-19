Johtajaylilääkärin virka kiinnosti – Oma Häme sai 22 hakemusta

Henkilöstöjohtajan yksikkövierailut jatkuvat jo neljättä vuotta – kohtaamiset arjessa rakentavat parempaa henkilöstöjohtamista 19.8.2026 13:12:55 EEST | Tiedote

Oma Hämeen henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsen on jatkanut tänäkin vuonna vierailujaan hyvinvointialueen yksiköissä. Jo neljättä vuotta jatkuvassa Henkilöstöjohtaja radalla -toimintamallissa Bjerregård Madsen tutustuu työntekijöiden arkeen, osallistuu työvuoroihin ja keskustelee henkilöstön kanssa heidän kokemuksistaan. Vuonna 2023 käynnistyneitä vierailuja suunnataan aina eri puolille maakuntaa ja kaikille toimialoille siten, että kierros tarjoaa mahdollisuuden tutustua monipuolisesti henkilöstön arkeen ja ajankohtaisiin tilanteisiin työyhteisöissä. Oma Hämeessä työskentelee noin 6 700 sosiaali-, terveys- ja pelastusalan ammattilaista. Suuressa organisaatiossa työntekijöiden arki on erilaista, mutta kaikkia yhdistää hyvinvointialueen yhteinen tavoite tuottaa vaikuttavia ja asiakaslähtöisiä palveluja. Siksi henkilöstön kokemusten kuuleminen ja arjen työn ymmärtäminen ovat keskeinen osa hyvää henkilöstöjohtamista. Henkilöstöjohtajan tämänvuotinen kierros erosi aiemmista siinä, e