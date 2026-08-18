Maakuntahallitus hyväksyi osallistumisen Provincia-palveluiden yhteiskilpailutukseen

Hankintalain mukaan Provincia Oy voi jatkossa tuottaa palveluja vain asiakkaille, jotka omistavat yhtiöstä vähintään 10 prosenttia. Päijät-Hämeen liitto kuuluu niihin pienosakkaisiin, joiden nykyiset palvelusopimukset päättyvät lainmuutoksen seurauksena.

Maakuntahallitus valtuutti viranhaltijat valmistelemaan ja hyväksymään tarvittavat siirtosopimukset sekä tekemään Valtionkonttorille ilmoituksen pidennetyn siirtymäajan käyttämisestä. Lisäksi maakuntahallitus hyväksyi osallistumisen yhteiseen kilpailutusprosessiin yhdessä muiden pienosakkaiden kanssa.

Yhteiskilpailutuksen tavoitteena on turvata talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden jatkuvuus, mahdollistaa hallittu siirtymä uuteen toimintamalliin sekä varmistaa kustannusten ennakoitavuus.

Palveluiden nykyinen siirtymäaika jatkuu 30.6.2027 saakka. Lainsäädännön mahdollistaman pidennetyn siirtymäajan hyödyntäminen varmistaa, että palveluiden jatkuvuus voidaan turvata myös tämän jälkeen.