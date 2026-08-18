Päijät-Hämeen liitto

Maakuntahallitus hyväksyi osallistumisen Provincia-palveluiden yhteiskilpailutukseen

20.8.2026 11:22:21 EEST | Päijät-Hämeen liitto | Tiedote

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Päijät-Hämeen maakuntahallitus on päättänyt osallistua Provincia Oy:n talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja koskevaan yhteiskilpailutukseen. Päätös liittyy kesäkuussa voimaan tulleeseen hankintalain muutokseen, joka muuttaa sidosyksikköinä toimivien yhtiöiden palvelujärjestelyjä.

Tummansininen tausta, keskellä keltainen ympyrä, jossa teksti: Maakuntahallituksen päätöksiä, Päijät-Hämeen liitto.

Hankintalain mukaan Provincia Oy voi jatkossa tuottaa palveluja vain asiakkaille, jotka omistavat yhtiöstä vähintään 10 prosenttia. Päijät-Hämeen liitto kuuluu niihin pienosakkaisiin, joiden nykyiset palvelusopimukset päättyvät lainmuutoksen seurauksena.

Maakuntahallitus valtuutti viranhaltijat valmistelemaan ja hyväksymään tarvittavat siirtosopimukset sekä tekemään Valtionkonttorille ilmoituksen pidennetyn siirtymäajan käyttämisestä. Lisäksi maakuntahallitus hyväksyi osallistumisen yhteiseen kilpailutusprosessiin yhdessä muiden pienosakkaiden kanssa.

Yhteiskilpailutuksen tavoitteena on turvata talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden jatkuvuus, mahdollistaa hallittu siirtymä uuteen toimintamalliin sekä varmistaa kustannusten ennakoitavuus.

Palveluiden nykyinen siirtymäaika jatkuu 30.6.2027 saakka. Lainsäädännön mahdollistaman pidennetyn siirtymäajan hyödyntäminen varmistaa, että palveluiden jatkuvuus voidaan turvata myös tämän jälkeen.

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Päijät-Hämeen liitto on maakunnan strateginen suunnittelija, aluekehitystoiminnan yhteensovittaja, alueiden käytön suunnittelija ja edunvalvoja. 

Ilmakuva Lahden kaupungista. Järven rannan tuntumassa kerrostaloja ja metsää.

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