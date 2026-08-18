Maakuntahallitus hyväksyi osallistumisen Provincia-palveluiden yhteiskilpailutukseen
20.8.2026 11:22:21 EEST | Päijät-Hämeen liitto | Tiedote
Päijät-Hämeen maakuntahallitus on päättänyt osallistua Provincia Oy:n talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja koskevaan yhteiskilpailutukseen. Päätös liittyy kesäkuussa voimaan tulleeseen hankintalain muutokseen, joka muuttaa sidosyksikköinä toimivien yhtiöiden palvelujärjestelyjä.
Hankintalain mukaan Provincia Oy voi jatkossa tuottaa palveluja vain asiakkaille, jotka omistavat yhtiöstä vähintään 10 prosenttia. Päijät-Hämeen liitto kuuluu niihin pienosakkaisiin, joiden nykyiset palvelusopimukset päättyvät lainmuutoksen seurauksena.
Maakuntahallitus valtuutti viranhaltijat valmistelemaan ja hyväksymään tarvittavat siirtosopimukset sekä tekemään Valtionkonttorille ilmoituksen pidennetyn siirtymäajan käyttämisestä. Lisäksi maakuntahallitus hyväksyi osallistumisen yhteiseen kilpailutusprosessiin yhdessä muiden pienosakkaiden kanssa.
Yhteiskilpailutuksen tavoitteena on turvata talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden jatkuvuus, mahdollistaa hallittu siirtymä uuteen toimintamalliin sekä varmistaa kustannusten ennakoitavuus.
Palveluiden nykyinen siirtymäaika jatkuu 30.6.2027 saakka. Lainsäädännön mahdollistaman pidennetyn siirtymäajan hyödyntäminen varmistaa, että palveluiden jatkuvuus voidaan turvata myös tämän jälkeen.
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Yhteyshenkilöt
Mika KariMaakuntahallituksen puheenjohtaja, kansanedustajaPäijät-Hämeen liitto / maakuntahallitusPuh:050 398 5601mika.kari@eduskunta.fi
Ulla-Kirsikka VainioMaakuntajohtaja / Regional MayorPäijät-Hämeen liittoPuh:+358 44 494 5858ulla-kirsikka.vainio@paijat-hame.fi
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