Prisma Kuopion alueen kehittäminen vahvistuu tonttikaupalla
20.8.2026 10:28:18 EEST | Osuuskauppa PeeÄssä | Tiedote
Osuuskauppa PeeÄssä on ostanut A-katsastus Oy:ltä kiinteistötontin osoitteessa Savilahdentie 12, Kuopio.
Tontti sijaitsee Prisma Kuopion välittömässä läheisyydessä. Alue on liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta.
Tonttikaupalla PeeÄssä vahvistaa tulevaisuudessa Prisma Kuopion seutua keskeisenä asiakasomistajien kauppapaikkana
– Sen lisäksi, että parannamme ja kehitämme olemassa olevia kauppapaikkoja, teemme jatkuvasti työtä myös tulevaisuuden kauppapaikkojen eteen. Näin varmistamme, että omistajamme tulevat nyt ja jatkossa saamaan parhaan hyödyn oman osuuskauppansa palveluista, kertoo Osuuskauppa PeeÄssän toimitusjohtaja Mikko Junttila.
Tonttikauppa ei tuo muutoksia lyhyellä tähtäimellä ko. osoitteessa toimivien tahojen toimintaan.
Yhteyshenkilöt
Mikko JunttilatoimitusjohtajaPuh:044 719 7200mikko.junttila@sok.fi
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Osuuskauppa PeeÄssä
Olemme yli 135 000 asiakasomistajan omistama palvelualan yritys Pohjois-Savossa. Tehtävänämme on tuottaa kilpailukykyisiä etuja ja palveluja asiakasomistajille. Omalla työllämme kehitämme jäseniemme ja koko Pohjois-Savon hyvinvointia. Olemme kehittyvä ja yksi maakunnan suurimmista yrityksistä.
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