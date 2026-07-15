Rakkaudelle tilaa – Finlaysonin ja ALMAn uusi yhteismallisto juhlistaa naisten välistä rakkautta

Miltä näyttää rakkaus, kun siitä tehdään kodintekstiili?

Finlaysonin ja artisti ALMAn kanssa yhteistyössä syntynyt uusi Findyke-mallisto tuo makuuhuoneeseen, pukeutumiseen ja arjen käyttöesineisiin kuoseja, jotka juhlistavat naisten välistä rakkautta. Malliston visuaalisesta ilmeestä vastaa taiteilija ja valokuvaaja Ano Miettinen, jonka suunnittelemat Love Rave-, Lovers- ja Findyke-kuosit rakentuvat aidosti kuvatuista ihmisistä ja hetkistä.

Tuloksena on mallisto, joka tekee näkyväksi rakkauden, jota näkee yhä liian harvoin ympärillämme.

"Olen halunnut toteuttaa tämänkaltaisen projektin jo pitkään. Historiallisesti maskuliinisille lesboille on ollut hyvin vähän tilaa valtavirrassa – etenkin tavalla, jossa identiteettiä ei tarvitse selitellä, pehmentää tai pienentää", ALMA sanoo.

Valokuvista kuoseiksi

Findyke-malliston kuosit syntyivät poikkeuksellisella tavalla. Kuosien lähtökohtana eivät olleet piirrokset tai grafiikka, vaan studiolla kuvatut oikeat ihmiset. Näiden valokuvien pohjalta Miettinen rakensi lopulliset kuosit, jotka näkyvät mm. pussilakanoissa ja satiinityynyliinoissa. Mallisto on ensimmäinen laatuaan Finlaysonin historiassa.

Rakkaudelle tilaa

Findyke-mallisto syntyi halusta tehdä näkyväksi jotakin, mitä kulttuurissamme näkee edelleen liian vähän: naisten välistä rakkautta.

Finlayson uskoo elämän moninaisuuteen ja siihen, ettei ole yhtä oikeaa tapaa elää tai rakastaa. Elämän kauneus syntyy siitä, että jokainen saa rakentaa siitä omannäköisensä ja rakastaa juuri niitä ihmisiä, joita rakastaa.

"Kyse on lopulta hyvin yksinkertaisesta asiasta. Kenelläkään ei ole oikeutta tuomita aikuisten ihmisten välistä suostumuksellista rakkautta. Haluamme tällä mallistolla muistuttaa siitä, että rakkaus kuuluu kaikille ja että kaikki rakkaustarinat ansaitsevat tulla nähdyiksi", sanoo Finlaysonin liiketoimintajohtaja Jukka Kurttila.

"Yhteistyö Finlaysonin kanssa tuntui luontevalta, koska kyse ei ole pelkästään tuotteista, vaan myös yhteisistä arvoista. Minulle oli tärkeää tehdä yhteistyötä brändin kanssa, joka tunnetaan rohkeudestaan ottaa kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja edistää yhdenvertaisuutta. Tiedän, että tämä projekti herättää keskustelua ja tuo iloa niille, jotka tunnistavat siitä itsensä", ALMA sanoo.

Makuuhuone uudenlaisen tarinankerronnan näyttämönä

Malliston keskiössä ovat näyttävät pussilakanasetit ja satiinitekstiilit, joissa voimakas kuvallinen ilmaisu kohtaa laadukkaat materiaalit.

Love Rave -pussilakanasetti on valmistettu GOTS-sertifioidusta luomupuuvillasta, ja sen kuosi rakentuu studiolla kuvatuista naisista. Lovers-satiinipussilakanasetissä ja yhteensopivassa satiinityynyliinassa sama teema saa pehmeämmän ja intiimimmän muodon kiiltävän satiinisidoksen pinnalla.

Kaikki vuodevaatteet on valmistettu luomupuuvillasta, niille on myönnetty GOTS-sertifikaatti ja niillä on Finlaysonin viiden vuoden takuu.

"ALMAn luovuus ja Finlaysonin arvot kohtasivat poikkeuksellisen luontevasti. Halusimme tehdä malliston, joka muistuttaa suomalaisen lesbo- ja queer-kulttuurin olemassaolosta, kauneudesta ja merkityksestä sekä tuoda sen osaksi arjen ympäristöjä, joissa rakkaus muutenkin näkyy", Kurttila sanoo.

Malliston tuotteet

▪ ALMA Love Rave -pussilakanasetti, 79,95€

▪ ALMA Lovers-satiinipussilakanasetti, 99,95€

▪ ALMA Lovers-satiinityynyliina, 22,95€

▪ FinDYKE-kangaskassi, 27,95€

▪ FinDYKE-unisex T-paita, 44,95€

Kaikkia tuotteita yhdistää Ano Miettisen suunnittelema kuvamaailma, joka juhlistaa naisten välistä rakkautta ja tuo sen osaksi kodin ja pukeutumisen visuaalista kulttuuria. Findyke-mallisto tulee myyntiin Finlaysonin verkkokaupassa ja valituissa myymälöissä elokuussa 2026.