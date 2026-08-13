H1/2026: Danfossilta vahvaa orgaanista kasvua ja kannattavuutta, strategisia yritysostoja ja tulosohjeistusta nostettu
21.8.2026 08:16:21 EEST | Danfoss | Tiedote
Danfoss kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla orgaanisesti 15 %, ja liikevaihto oli 5,3 miljardia euroa. Kaikki kolme liiketoimintayksikköä kasvoivat ja kirjasivat vahvan tilauskertymän.
Ensimmäisen vuosipuoliskon pääkohdat:
- Orgaaninen kasvu oli 15 % Pohjois-Amerikan ja Aasian vahvan kehityksen ansiosta. Aasiassa kasvua vauhdittivat erityisesti Kiina ja Intia.
- Operatiivinen liikevoitto (EBITA) kasvoi 44 % ja operatiivinen liikevoittoprosentti (EBITA-%) nousi 15,3 %:iin (+3,5 %-yksikköä).
- Kassavirta parani 164 miljoonaan euroon (H1/2025: -168 milj. euroa) tuloskehityksen ja käyttöpääoman ansiosta.
- Vahvistimme liiketoimintojamme edelleen: ostimme Semikron Danfossin jäljellä olleet vähemmistöosakkeet ja allekirjoitimme sopimuksen Alfagomman ostosta.
- Koko vuoden ohjeistusta nostettu: liikevaihdon odotetaan asettuvan ohjeistusvälin (9,1–10,6 miljardia euroa) ylempään puoliskoon, ja operatiivisen liikevoittoprosentin (EBITA-%) odotetaan olevan 14,6–15,6 % (aiemmin 12,8–14,3 %).
Danfoss-konsernin toimitusjohtaja Kim Fausing kommentoi seuraavaa:
"Asiakkaiden asettaminen etusijalle ohjaa toimintaamme. Saavutimme erinomaisen tuloksen vuoden ensimmäisellä puoliskolla LEAP 2030 -strategiamme määrätietoisen toteuttamisen sekä maailmanlaajuisen henkilöstömme sitoutumisen ja päättäväisyyden ansiosta.
Innovatiivisille, kestäville ja kilpailukykyisille ratkaisuillemme on edelleen kova kysyntä, ja kasvuvire on hyvä kaikilla liiketoiminta-alueillamme, datakeskukset mukaan lukien. Tämä näkyy merkittävänä orgaanisena kasvuna ja vahvana kannattavuutena. Suurimman panoksen ovat antaneet Pohjois-Amerikka ja Aasia, erityisesti Kiina ja Intia.
Kaksi strategista yrityskauppaa vahvistaa tuote- ja palvelutarjontaamme entisestään, vauhdittaa kasvuamme ja parantaa kilpailukykyämme kaikissa markkinatilanteissa. Ensimmäinen niistä on jo toteutunut: ostimme Semikron Danfossin jäljellä olleet vähemmistöosakkeet. Nyt meillä on hyvät edellytykset nopeuttaa investointeja ja lujittaa asemaamme edistyneen tehoelektroniikan johtavana toimijana.
Toiseksi odotamme innolla, että saamme myös Alfagomman kaupan päätökseen. Olemme jo pitkään arvostaneet yhtiön 4 500 hengen sitoutunutta ja erittäin osaavaa henkilöstöä, läheisiä asiakaskumppanuuksia sekä alan parasta osaamista ja palvelua. Kaupan myötä luomme nesteensiirtoalalle maailmanlaajuisesti johtavan toimijan."
Vahvaa orgaanista kasvua ja kannattavuutta
Danfoss kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla orgaanisesti 15 %, ja liikevaihto oli 5,3 miljardia euroa. Kaikki kolme liiketoimintayksikköä kasvoivat ja kirjasivat vahvan tilauskertymän. Kurinalaisen toiminnan ansiosta operatiivinen liikevoitto (EBITA) kasvoi 44 %, ja operatiivinen liikevoittoprosentti (EBITA-%) nousi 15,3 %:iin eli 3,5 %-yksikköä viime vuoden vertailukaudesta. Kassavirta parani 164 miljoonaan euroon (H1/2025: -168 milj. euroa) tuloskehityksen ja käyttöpääoman ansiosta.
Markkinoidemme vahvan kasvun lisäksi kaikki kolme liiketoimintayksikköä kasvoivat merkittävästi datakeskusten nopean rakentamisen ansiosta. Vastaamme kasvavaan kysyntään tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Näihin lukeutuvat maailman johtavat pilvipalveluyhtiöt, konesalioperaattorit ja sirunvalmistajat. Tarjoamme sekä ilma- että nestejäähdytteisiin datakeskuksiin laajan valikoiman energiatehokkaita ratkaisuja ja kehitämme valikoimaa jatkuvasti. Ratkaisuihimme kuuluvat muun muassa tehonmuokkaus, energian varastointi ja lämmön talteenotto.
Danfoss Power Solutions paransi tulostaan merkittävästi ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kehitystä vauhdittivat datakeskukset sekä rakennus- ja kaivosmarkkinat eri maantieteellisillä alueilla. Maatalousmarkkinat pysyvät vaimeina, ja suurten maatalouskoneiden kysyntä on vähäistä. Danfoss Climate Solutions teki jälleen erinomaisen tuloksen, ja kasvua siivittivät datakeskukset sekä lämpöpumppujen yleistyminen rakennuksissa ja teollisissa sovelluksissa. Danfoss Power Electronics and Drives kasvoi datakeskuksissa, sähköistyksessä ja teollisessa ydinliiketoiminnassaan.
Liiketoimintojen ja tuotevalikoiman vahvistaminen
LEAP 2030 -strategiamme ja asiakaslähtöisyytemme mukaisesti vahvistamme edelleen liiketoimintojamme ja Danfossin johtavia markkina-asemia maailmanlaajuisesti.
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ostimme Semikron Danfossin jäljellä olleet vähemmistöosakkeet. Semikron Danfoss kuuluu maailman johtaviin tehopuolijohdemoduulien ja -ratkaisujen teknologiayhtiöihin. Yritysosto vahvistaa Danfossin sähköistysliiketoimintaa ja parantaa kykyämme tarjota asiakkaille teollisen mittakaavan tehoelektroniikkaratkaisuja. Kauppa kuvastaa näkemystämme sähköistyksestä erityisen arvokkaana kasvumahdollisuutena.
Toinen merkittävä strateginen virstanpylväs oli hiljattain allekirjoitettu kauppasopimus italialaisen letkujen ja liittimien valmistaja Alfagomman ostosta. Yhdessä luomme nesteensiirtoalalle maailmanlaajuisesti johtavan toimijan. Kauppa edellyttää vielä tarvittavia hyväksyntöjä, ja sen odotetaan toteutuvan vuoden 2026 viimeisellä neljänneksellä.
Strategisena painopisteenämme on tuottaa asiakkaillemme arvoa innovaatioiden ja teknologiajohtajuuden avulla. Siksi panostuksemme innovaatioihin sekä tutkimukseen ja tuotekehitykseen pysyvät mittavina kaikissa kolmessa liiketoimintayksikössämme. Jatkoimme myös tuotantomme alueellistamista ja kasvatimme kapasiteettia yli sadassa tehtaassamme eri puolilla maailmaa. Näin vahvistamme paikallisia toimitusketjujamme, nostamme palvelutasoamme ja parannamme toimintavarmuuttamme.
Vastuullisuus luo kilpailukykyä
Vastuullisuus on edelleen liiketoimintamme ja LEAP 2030 -strategiamme ytimessä. Se luo arvoa ja kilpailukykyä. Danfossin teknologiat ja ratkaisut on suunniteltu tekemään enemmän vähemmällä. Tavoitteenamme on nopeuttaa eri toimialojen kilpailukykyistä irtautumista hiilestä, mikä säästää energiaa ja kustannuksia sekä vähentää päästöjä.
Vastuullisuustyömme etenee. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla vähensimme oman toimintamme päästöjä (luokat 1 ja 2), mikä johtui pääosin siitä, että uusiutuvan sähkön osuus nousi 75 %:iin, kun se vuonna 2025 oli 67 %. Panostamme edelleen turvallisuuteen ja olemme tyytyväisiä siihen, että tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohden laski 0,8:aan, kaikkien aikojen alhaisimpaan lukemaansa.
Danfoss nostaa koko vuoden ohjeistustaan
Odotamme liikevaihdon asettuvan 9,1–10,6 miljardin euron ohjeistusvälin ylempään puoliskoon. Ensimmäisen vuosipuoliskon vahvan operatiivisen tuloksen ansiosta olemme nostaneet koko vuoden operatiivisen liikevoittoprosentin (EBITA-%) ohjeistuksen 14,6–15,6 %:iin (aiemmin 12,8–14,3 %).
Vuoden 2026 ensimmäisen puoliskon avainluvut:
- Liikevaihto oli 5 254 miljoonaa euroa (H1/2025: 4 703 milj. euroa), orgaanista kasvua 15 %.
- Innovointiin suunnatut investoinnit (T&K) säilyivät korkealla tasolla ja olivat 257 miljoonaa euroa (H1/2025: 259 milj.). Osuus liikevaihdosta oli 4,9 % (H1/2025: 5,5 %).
- Operatiivinen liikevoitto (EBITA) oli 802 miljoonaa euroa (H1/2025: 556 milj. euroa), kasvua 44 %. Operatiivinen liikevoittoprosentti (EBITA-%) nousi 3,5 %-yksikköä 15,3 %:iin (H1/2025: 11,8 %).
- Nettotulos oli 436 miljoonaa euroa (H1/2025: 269 milj. euroa), kasvua 62 %.
- Investoinnit kiinteään omaisuuteen ilman yritysostoja olivat 108 miljoonaa euroa (H1/2025: 151 milj. euroa).
- Vapaa operatiivinen kassavirta rahoituserien ja verojen jälkeen (ilman yritysostoja) oli 164 miljoonaa euroa (H1/2025: -168 milj. euroa).
Yhteyshenkilöt
Lars Grubak LohffHead of Media Relations, DanfossPuh:+45 29 26 67 54lars.lohff@danfoss.com
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Danfoss lyhyesti
Danfoss kehittää teknologiaratkaisuja, jotka parantavat koneiden ja järjestelmien tehokkuutta, vähentävät päästöjä, pienentävät energiankulutusta ja tukevat sähköistämistä.
Ratkaisujamme käytetään laajasti eri toimialoilla, kuten kylmätekniikassa, ilmastoinnissa, lämmityksessä, tehonmuokkauksessa, moottorinohjauksessa, teollisuuskoneissa, meriteollisuudessa sekä liikkuvissa työkoneissa. Lisäksi tarjoamme ratkaisuja uusiutuvaan energiaan – aurinko- ja tuulivoimaan, energian varastointiin ja lämmön talteenottoon – sekä tuemme kaupunkien energiatehokkaita kaukolämpöratkaisuja.
Danfoss-konserni työllistää noin 39 000 henkilöä ympäri maailmaa ja palvelee asiakkaita yli sadassa maassa. Suomessa Danfoss työllistää n. 1 100 henkilöä. Vuonna 2025 konsernin liikevaihto oli 9,4 miljardia euroa. Danfossin pääkonttori on Tanskan Nordborgissa, ja Suomessa yhtiöllä on toimipisteitä Helsingissä, Lappeenrannassa, Tampereella, Vaasassa ja Vantaalla.
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