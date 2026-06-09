Uusi huippuvalmennuskeskus
20.8.2026 11:35:09 EEST | Suomen melonta- ja soutuliitto ry | Tiedote
Tulipalon raunioille syntynyt täysin uudenlainen huippu-urheilun valmennuskeskus avataan Ummeljoella. EU-rahoitettu hanke pohjautuu Los Angelesin olympialaisiin tähtäävän lääkärin ja aivotutkijan kehittämiin innovatiivisiin harjoittelumetodeihin.
Ummeljoella Kouvolassa vihitään 25. elokuuta käyttöön uuden sukupolven valmennuskeskus, jossa yhdistyvät vähähappinen harjoittelu, kuumaharjoittelu, vireyttä ja palautumista tukevat valaistusratkaisut sekä suorituskykyä ja palautumista edistävät teknologiat. Keskus on kehitetty soutaja Joel Naukkarisen keskeiseksi harjoitteluympäristöksi matkalla kohti Los Angelesin olympialaisia 2028 ja sen harjoittelumetodeja on tarkoitus tarjota jatkossa myös muiden huippu-urheilijoiden käyttöön maailmanlaajuisesti.
Valmennuskeskus on kansainväliseen liiketoimintakonseptin prototyyppi ja se on osa laajempaa Euroopan unionin osarahoittamaa ”Älykkään valmennus- ja palautumiskeskuskonseptin kehittäminen huippu-urheilun tarpeisiin” -hanketta. Hankkeen suuruus on noin 230 000 euroa. Valmennuskeskuksen seitsemässä eri osassa harjoitteluolosuhteita voidaan muokata tavallisia harjoitustiloja monipuolisemmin.
Valmennuskeskuskokonaisuuden alla yhdistyvät fyysinen harjoittelu, palautuminen, ympäristöolosuhteiden hallinta, neuro- ja suorituskykyteknologia, mittaaminen ja tiedolla johtaminen.
Vähähappisissa huoneissa happipitoisuus voidaan laskea noin 21 prosentista alle 9 prosenttiin, mikä vastaa noin 7 000 metrin korkeutta. IHHT-laitteistossa vähähappiset jaksot vuorottelevat jopa 35 prosentin happipitoisuuteen yltävien lisähappivaiheiden kanssa.
Harjoittelutilojen lämpötilaa voidaan säätää pakkasasteista yli +50 °C:een. Lisäksi seurataan ja hallitaan hiilidioksidipitoisuutta, ilmankosteutta, ilmanlaatua ja valaistusta, jossa hyödynnetään muun muassa kirkas- ja punavaloa.
Harjoittelumahdollisuuksiin kuuluvat mm. voimaharjoittelu soutulaitteilla, juoksumatolla ja sisäpyörillä sekä sisähiihtolaitteella toteutettava kestävyys- ja lajiharjoittelu. Olosuhteita ja teknologioita yhdistellään tavoitteiden, harjoitusjaksojen ja kilpailuympäristöjen mukaan.
Valmennuskeskuksessa on seitsemän erilaista tilaa suorituskyvyn kehittämiseen
Base Camp toimii tukikohtana sekä palautumisen ja valmistautumisen ympäristönä.
Everest on korkean tason voimaharjoitteluun rakennettu tila. Stratosfääri kokoaa yhteen hieronnan, fysioterapian ja palautumisratkaisut.
Neurostudio keskittyy aivoihin ja hermostoon vaikuttaviin menetelmiin sekä fyysisen ja psyykkisen suorituskyvyn optimointiin. Tilassa on transkraniaaliseen magneettistimulaatioon (TMS) tarkoitettu laite, joita käytetään yleensä yliopistosairaaloissa. Laitteen toimintaa esitellään medialle avajaispäivänä.
Engine Room on suorituskykyteknologian konehuone.
Muscle Lab keskittyy fyysisen suorituskyvyn kehittämiseen.
Record Factory kiteyttää tavoitteen rajojen rikkomisesta. Tilassa rikottiin kehitysvaiheessa 8 sisäsoudun maailmanennätystä keväällä 2025 Joel Naukkarisen toimesta.
“Valmennuskeskusta on innovoitu ja kehitetty yhdessä virallisen testaajamme ja koekaniinimme Ilmo Strömbergin kanssa. Olemme kokeilleet käytännössä, mitkä ratkaisut toimivat urheilijan arjessa. Keskuksessa on useita laitteita ja menetelmiä, joita ei ole tietojemme mukaan harjoituskeskusten käytössä muualla Suomessa tai maailmalla”, Joel Naukkarinen sanoo.
Valmennuskeskus vihitään käyttöön 25. elokuuta – tervetuloa mukaan!
Tilaisuudessa kuullaan puheenvuoroja keskuksen taustasta ja tavoitteista, minkä lisäksi keskus vihitään ja nimetään virallisesti. Avajaisiin osallistuu tunnettuja vieraita, muun muassa seikkailija ja valtamerisoutaja Jari Saario, joka pitää onnittelupuheen. Media pääsee tutustumaan valmennuskeskuksen tiloihin, Joel Naukkarisen kilpailukalustoon, teknologioihin ja projektin yhteistyökumppaneihin.
Avajaisten ohjelma
13.00 Ovet avautuvat medialle
14.00 Valmennuskeskukseen tutustuminen kutsuvieraille
15.00 Tilaisuuden avaus – Timo Koskela
15.05 Tervetulosanat – Valtakunnan Virallinen Kylähullu XV Jukka Naukkarinen
15.15 Avajaispuhe – startup-yrittäjä Joel Naukkarinen
15.25 Valmennuskeskuksen vihkiminen ja nimeäminen
15.35 Yllätysohjelmanumero
15.45 Musiikkiesitys – Tangokuningatar Aino Niemi & Simo Liikkanen
15.55 Onnittelupuheet
16.15 Tutustuminen valmennuskeskukseen, kilpailukalustoon ja yhteistyökumppaneihin
17.30 Tilaisuus päättyy
VALMENNUSKESKUS & ROWING FINN JOEL NAUKKARINEN PÄHKINÄNKUORESSA
Paikka: Kiitotie 140, Ummeljoki, Kouvola
Avajaiset: Tiistaina 25.8.2026 klo 13.00 alkaen
Happiolosuhteet: Vähähappiset huoneet noin 9–21 % O2 (enimmillään noin 7 000 m);
IHHT:n hyperoksiavaiheissa 35 % O2
Lämpötilaolosuhteet: Pakkasasteista yli +50 °C:een; myös kuumaharjoitteluun soveltuvat olosuhteet
Muut ympäristöolosuhteet: CO2:n, ilmankosteuden ja ilmanlaadun sekä valaistuksen seuranta ja hallinta; kirkas- ja punavaloratkaisuja
Harjoittelumuodot: Voimaharjoittelu, soutulaitteet, sisähiihtolaite, juoksumatto ja sisäpyörät
Neurostudio: Aivoihin ja hermostoon vaikuttavat menetelmät; TMS-laitteen mediaesittely avajaispäivänä
Tilat: Base Camp, Everest, Stratosfääri, Neurostudio, Engine Room, Muscle Lab ja Record Factory
Joel Naukkarinen: Soutaja, lääkäri ja neurotieteiden väitöskirjatutkija Itä-Suomen yliopistossa
Urheiluprojekti: Valmistautuminen kohti Los Angelesin olympialaisia 2028.
Saavutukset: Kymmenkertainen maailmanmestari, 27-kertainen EM- ja MM-mitalisti kahdessa lajissa, 206 SM-mitalia, 52 Suomen ennätystä ja 10 maailmanennätystä.
Ilmoittautuminen avajaisiin sekä haastattelu- ja valokuvapyynnöt
Joel Naukkarinen, +358 45 233 1289, joel.naukkarinen@rowingfinn.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Joel NaukkarinenPuh:+358 45 233 1289joel.naukkarinen@rowingfinn.fi
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Suomen Melonta- ja Soutuliitto
Suomen Melonta- ja Soutuliiton (SMSL) tarkoituksena on ylläpitää ja edistää melontaa ja soutua kilpa- ja huippu-urheiluna, kunto- ja harrasteliikuntana sekä tukea niihin liittyvää kansalaistoimintaa.
Tavoitteemme on parantaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä lajiemme avulla.
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