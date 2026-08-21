Kongon demokraattisen tasavallan ebolaepidemia jättää kaksi lasta päivässä orvoksi
21.8.2026 02:00:00 EEST | Pelastakaa Lapset ry | Tiedote
Ainakin 180 lasta on menettänyt molemmat vanhempansa tai ensisijaiset huoltajansa ebolaepidemian aikana Kongon demokraattisessa tasavallassa. Tuhannet muut lapset ovat menettäneet toisen vanhempansa tai huoltajansa, mikä yhtä lailla voi altistaa heidät hyväksikäytölle, väkivallalle ja vakaville mielenterveysongelmille, raportoi Pelastakaa Lapset.
Kongon demokraattisessa tasavallassa sata päivää jatkunut ebolaepidemia on vakavin maassa dokumentoitu taudinpurkaus. Viranomaistietojen mukaan ainakin 180 lasta on jäänyt orvoksi, mikä tarkoittaa lähes kahta lasta päivässä epidemian julistamisen jälkeen.
Epidemiasta pahiten kärsivän Iturin maakunnan viranomaistietojen mukaan 180 lasta on menettänyt molemmat vanhempansa tai ensisijaiset huoltajansa sen jälkeen, kun epidemia julistettiin toukokuussa. Valtaosa näistä lapsista on tällä hetkellä sukulaisten tai valtion ylläpitämien sijaishuoltopalvelujen hoidossa, kunnes heille löydetään pysyvämpi perhepohjainen ratkaisu. Lisäksi yli sata lasta on erossa huoltajistaan näiden saadessa hoitoa ebolatartuntaan.
Huoltajansa menettäneet tai huoltajistaan eroon joutuneet lapset ovat muita lapsia suuremmassa riskissä joutua ihmiskaupan, seksuaalisen hyväksikäytön, väkivallan tai aseellisten ryhmittymien rekrytoinnin kohteiksi. Viruksen koettelemissa yhteisöissä lapset voivat myös joutua kohtaamaan leimautumista ja sosiaalista eristäytymistä. Yhteiskunnallisten palvelujen ollessa ylikuormittuneita monet lapset voivat jäädä vaille tarvitsemaansa tukea.
Epidemia laajenee hyvin nopeasti
Ebolaepidemia on levinnyt poikkeuksellisen nopeasti viime kuukausien aikana. Tartuntoja esiintyy nyt jo kuudessa maakunnassa, kun niitä aiemmin havaittiin vain kahdessa maakunnassa. Afrikan tautikeskuksen (Africa CDC) mukaan vahvistettuja tartuntoja on havaittu noin yhdeksän kertaa enemmän ja kuolemia kuusi kertaa enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuosien 2014–2016 Länsi-Afrikan ebolaepidemiassa, joka oli kaikkien aikojen tappavin ebolaepidemia.
Kongon demokraattisen tasavallan terveysministeriön 16.8. julkaisemien tietojen mukaan ebolaan on sairastunut yli 4945 ihmistä, joista 2325 on menehtynyt. Lapset muodostavat lähes kolmanneksen 5.8. mennessä vahvistetuista 1124 kuolemantapauksesta, joiden uhrien ikä on tiedossa.
Afrikan tautikeskus arvioi, että vain noin 10 prosenttia mahdollisesti altistuneista henkilöistä on tunnistettu. Samalla noin neljä viidestä uudesta tartunnasta todetaan tunnettujen tartuntaketjujen ulkopuolella. Tilannetta vaikeuttaa se, että tauti leviää alueilla, jotka jo ennestään olivat eri kriisien koettelemia. Kolme neljästä kuolemasta tapahtuu yhteisöissä eikä terveydenhuollon laitoksissa, mikä viittaa siihen, etteivät sairastuneet hakeudu hoitoon riittävän ajoissa.
– Ebola ei vie ainoastaan ihmishenkiä. Se vie lapsilta ihmiset, joihin he voisivat turvautua pelon ja epävarmuuden keskellä. Lasten suojelua ei saa jättää ebolan vastaisissa toimissa taka-alalle, vaan sen on oltava osa kaikkia toimia epidemian torjunnassa, sanoo Greg Ramm, Pelastakaa Lasten maajohtaja Kongon demokraattisessa tasavallassa.
Pelastakaa Lapset tukee epidemiasta kärsiviä lapsia ja perheitä muun muassa varmistamalla heidän pääsynsä lastensuojelupalveluihin, terveydenhoitoon ja psykososiaaliseen tukeen. Lisäksi tuetaan lasten koulunkäynnin jatkumista. Iturin maakunnassa perustetaan turvallisia tiloja lapsille. Järjestö on toiminut Kongon demokraattisessa tasavallassa vuodesta 1994.
----------
Toimituksille tiedoksi
Pelastakaa Lasten ebolatoimia Kongon demokraattisessa tasavallassa johtava tohtori Babou Rukengeza (Iturissa) on median haastateltavana.
Tiedustelut: Delfhin Mugo, delfhin.mugo@savethechildren.org tai toimistoajan ulkopuolella media@savethechildren.org.uk / +44 (0) 7831 650409
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Max HolmTiedottajaPelastakaa Lapset ry
Kansainväliset teemat, kehitysyhteistyö, humanitaarinen apu ja kontaktit maatoimistoihin (betjänar även på svenska)
Pelastakaa Lapset ry
Pelastakaa Lapset on maailman johtava sitoutumaton lapsijärjestö ja lastensuojelun ammattilainen. Turvaamme jokaisen lapsen oikeuden elämään, suojeluun, oppimiseen ja osallisuuteen Suomessa ja maailmalla. Meillä on yli sadan vuoden kokemus lapsen oikeuksien edistämisestä. Tuomme lapset ja aikuiset yhteen rakentamaan pysyvästi parempaa tulevaisuutta. Koska lasten tulevaisuus alkaa nyt.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pelastakaa Lapset ry
KORJAUS: Kongon demokraattisen tasavallan ebolaepidemia jättää kaksi lasta päivässä orvoksi21.8.2026 02:01:00 EEST | Tiedote
Ainakin 180 lasta on menettänyt molemmat vanhempansa tai ensisijaiset huoltajansa ebolaepidemian aikana Kongon demokraattisessa tasavallassa. Tuhannet muut lapset ovat menettäneet toisen vanhempansa tai huoltajansa, mikä yhtä lailla voi altistaa heidät hyväksikäytölle, väkivallalle ja vakaville mielenterveysongelmille, raportoi Pelastakaa Lapset.
Kysely: 70 prosenttia vanhemmista pelkää lapsensa kohtaavan seksuaaliväkivaltaa verkossa20.8.2026 05:05:00 EEST | Tiedote
Lähes kaikki suomalaiset vanhemmat pitävät lasten kohtaamaa seksuaalista häirintää somessa ja verkossa vakavana ongelmana. Pelastakaa Lasten tuoreen selvityksen mukaan, kaksi kolmesta huoltajasta kokee myös tarvitsevansa lisää tietoa ja tukea lapsensa suojelemiseksi verkossa.
Maailman humanitaarisen avun päivä: Paikallisiin avustustyöntekijöihin kohdistuva väkivalta ennätystasolla17.8.2026 02:01:00 EEST | Tiedote
Viimeisten viiden vuoden aikana lähes kaikki humanitaarisen avun työntekijöihin kohdistuneet vakavat hyökkäykset ovat kohdistuneet paikallisiin työntekijöihin. Samalla kun väkivalta avustustyöntekijöitä kohtaan on noussut ennenäkemättömälle tasolle, kansainvälistä humanitaarista oikeutta rikotaan toistuvasti. Tänä vuonna Libanon, Etelä-Sudan ja Sudan ovat olleet erityisen vaarallisia avustustyöntekijöille.
Jälleen synkin kuukausi Ukrainan lapsille – 183 lasta kuoli tai loukkaantui14.8.2026 12:53:23 EEST | Tiedote
Ukrainassa kuoli tai loukkaantui heinäkuussa 183 lasta, mikä on korkein kuukausittainen määrä yli neljään vuoteen, kertoo Pelastakaa Lapset.
Pelastakaa Lapset: Afganistanissa joka kymmenes lapsi kärsii akuutista aliravitsemuksesta samalla kun satoja terveysasemia on suljettu rahoituksen romahtamisen vuoksi13.8.2026 02:00:00 EEST | Tiedote
Viisi vuotta Talibanin valtaannousun jälkeen Afganistanin humanitaarinen kriisi syvenee, ja lapset maksavat siitä kovimman hinnan. Akuutista aliravitsemuksesta kärsivien alle viisivuotiaiden lasten määrä on kasvanut 3,7 miljoonaan. Samaan aikaan humanitaarisen avun rahoitus on romahtanut.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme