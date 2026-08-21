Kongon demokraattisen tasavallan ebolaepidemia jättää kaksi lasta päivässä orvoksi

Kongon demokraattisessa tasavallassa sata päivää jatkunut ebolaepidemia on vakavin maassa dokumentoitu taudinpurkaus. Viranomaistietojen mukaan ainakin 180 lasta on jäänyt orvoksi, mikä tarkoittaa lähes kahta lasta päivässä epidemian julistamisen jälkeen.

Epidemiasta pahiten kärsivän Iturin maakunnan viranomaistietojen mukaan 180 lasta on menettänyt molemmat vanhempansa tai ensisijaiset huoltajansa sen jälkeen, kun epidemia julistettiin toukokuussa. Valtaosa näistä lapsista on tällä hetkellä sukulaisten tai valtion ylläpitämien sijaishuoltopalvelujen hoidossa, kunnes heille löydetään pysyvämpi perhepohjainen ratkaisu. Lisäksi yli sata lasta on erossa huoltajistaan näiden saadessa hoitoa ebolatartuntaan.

Huoltajansa menettäneet tai huoltajistaan eroon joutuneet lapset ovat muita lapsia suuremmassa riskissä joutua ihmiskaupan, seksuaalisen hyväksikäytön, väkivallan tai aseellisten ryhmittymien rekrytoinnin kohteiksi. Viruksen koettelemissa yhteisöissä lapset voivat myös joutua kohtaamaan leimautumista ja sosiaalista eristäytymistä. Yhteiskunnallisten palvelujen ollessa ylikuormittuneita monet lapset voivat jäädä vaille tarvitsemaansa tukea.

Epidemia laajenee hyvin nopeasti

Ebolaepidemia on levinnyt poikkeuksellisen nopeasti viime kuukausien aikana. Tartuntoja esiintyy nyt jo kuudessa maakunnassa, kun niitä aiemmin havaittiin vain kahdessa maakunnassa. Afrikan tautikeskuksen (Africa CDC) mukaan vahvistettuja tartuntoja on havaittu noin yhdeksän kertaa enemmän ja kuolemia kuusi kertaa enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuosien 2014–2016 Länsi-Afrikan ebolaepidemiassa, joka oli kaikkien aikojen tappavin ebolaepidemia.

Kongon demokraattisen tasavallan terveysministeriön 16.8. julkaisemien tietojen mukaan ebolaan on sairastunut yli 4945 ihmistä, joista 2325 on menehtynyt. Lapset muodostavat lähes kolmanneksen 5.8. mennessä vahvistetuista 1124 kuolemantapauksesta, joiden uhrien ikä on tiedossa.

Afrikan tautikeskus arvioi, että vain noin 10 prosenttia mahdollisesti altistuneista henkilöistä on tunnistettu. Samalla noin neljä viidestä uudesta tartunnasta todetaan tunnettujen tartuntaketjujen ulkopuolella. Tilannetta vaikeuttaa se, että tauti leviää alueilla, jotka jo ennestään olivat eri kriisien koettelemia. Kolme neljästä kuolemasta tapahtuu yhteisöissä eikä terveydenhuollon laitoksissa, mikä viittaa siihen, etteivät sairastuneet hakeudu hoitoon riittävän ajoissa.

– Ebola ei vie ainoastaan ihmishenkiä. Se vie lapsilta ihmiset, joihin he voisivat turvautua pelon ja epävarmuuden keskellä. Lasten suojelua ei saa jättää ebolan vastaisissa toimissa taka-alalle, vaan sen on oltava osa kaikkia toimia epidemian torjunnassa, sanoo Greg Ramm, Pelastakaa Lasten maajohtaja Kongon demokraattisessa tasavallassa.

Pelastakaa Lapset tukee epidemiasta kärsiviä lapsia ja perheitä muun muassa varmistamalla heidän pääsynsä lastensuojelupalveluihin, terveydenhoitoon ja psykososiaaliseen tukeen. Lisäksi tuetaan lasten koulunkäynnin jatkumista. Iturin maakunnassa perustetaan turvallisia tiloja lapsille. Järjestö on toiminut Kongon demokraattisessa tasavallassa vuodesta 1994.

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Toimituksille tiedoksi





Pelastakaa Lasten ebolatoimia Kongon demokraattisessa tasavallassa johtava tohtori Babou Rukengeza (Iturissa) on median haastateltavana.

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