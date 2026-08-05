Kutsu lehdistötilaisuuteen: LUMI-AI-supertietokone kymmenkertaistaa tekoälykapasiteetin
20.8.2026 14:41:14 EEST | CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy | Kutsu
Hyvä median edustaja,
Tervetuloa osallistumaan lehdistötilaisuuteen, jossa julkistamme EuroHPC-yhteisyrityksen seuraavan sukupolven supertietokoneen LUMI-AI:n. Lehdistötilaisuus järjestetään maanantaina 31. elokuuta 2026 klo 13.00 alkaen CSC:n auditoriossa Espoon Keilaniemessä. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä.
CSC:n uuteen datakeskukseen sijoitettava LUMI-AI-supertietokone kymmenkertaistaa tekoälykapasiteetin nykyiseen LUMI-supertietokoneeseen verrattuna. Lehdistötilaisuudessa kerromme investoinnista ja julkistamme järjestelmän toimittajan sekä muut keskeiset teknologiakumppanit. Näiden edustajat ovat myös paikalla haastatteluita varten. Korkean tason puhujamme avaavat uuden järjestelmän merkitystä ja ominaisuuksia sekä kertovat, millaisia vaikutuksia tällä huipputason supertietokoneella on eurooppalaiseen tutkimukseen, innovaatioihin ja kilpailukykyyn.
LUMI-AI on keskeinen osa LUMI-tekoälytehdasta (LUMI AI Factory), joka on Euroopan unionin suurin tekoälytehdas. Tämä EuroHPC-yhteisyrityksen ja kuuden osallistujamaan yhdessä rahoittama merkittävä investointi uuteen supertietokoneeseen rakentuu nykyisen LUMI-supertietokoneen vankalle menestykselle. Puolet investoinnista katetaan konsortiomaiden rahoituksella, ja Suomella on konsortiomaista suurin rahoitusosuus. Supertietokoneen resurssit jaetaan investoinnin suhteessa, joten suomalaisten tutkijoiden ja yritysten innovaatiokehityksen käyttöön tulee merkittävä tekoälykapasiteetti LUM-AI:n myötä.
Tule kuulemaan, kuinka uusi järjestelmä mahdollistaa uraauurtavaa tutkimusta, vauhdittaa teollisuuden innovaatioita ja auttaa muuttamaan tekoälyn edistysaskeleet käytännön ratkaisuiksi aikamme keskeisimpiin haasteisiin. Lehdistötilaisuudessa käsitellään myös kvanttiteknologioita, etenkin hiljattain julkistettua LUMI-IQ-kvanttitietokonetta, joka integroidaan tiiviisti osaksi LUMI-AI-ympäristöä.
Ohjelma medialle: maanantai 31.8.2026
Kaikki ajat ovat Suomen aikaa (EEST). Tilaisuus pidetään englanniksi, mutta suomalaisella medialla on myös mahdollisuus kysyä kysymyksiä suomeksi tilaisuuden jälkeen.
Lehdistötilaisuus alkaa klo 13.00. Varaathan kuitenkin aikaa ilmoittautumiseen CSC:n vastaanotossa Life Science Centerissä (Keilaranta 14, Espoo). Saapumisohjeet ja esteettömyystiedot löytyvät osoitteesta:
https://csc.fi/tietoa-meista/yhteystiedot/
12.30 Kahvia, teetä ja sämpylöitä tarjolla
13.00-13.10 Tervetuloa! LUMI-AI-järjestelmän vaikuttavuus, Kimmo Koski, toimitusjohtaja, CSC
13.10-13.20 LUMI-AI-supertietokoneen esittely, Pekka Manninen, LUMI AI Factoryn johtaja, CSC
13.20-13.30 Mari-Leena Talvitie, Suomen tiede- ja kulttuuriministeri
13.30-13.40 EuroHPC-yhteisyrityksen korkean tason edustaja
13.40-14.00 Keskeisten teknologiakumppaneiden korkean tason edustajia
14.00 alkaen Kysymys&vastaus-sessio
Lehdistötilaisuuden jälkeen on mahdollisuus haastatteluihin ja valokuvaukseen puhujien kanssa. Poikkeuksena Pekka Manninen, joka on käytettävissä haastatteluihin ennen tilaisuuden alkua.
Lämpimästi tervetuloa mukaan! Huomioittehan, että akkreditointi on pakollinen kaikille osallistujille huolimatta siitä, tuletteko paikalle vai osallistutteko etäyhteyden kautta.
Rekisteröitymislinkki tilaisuuteen löytyy alta.
Median akkreditointi: https://ssl.eventilla.com/event/qLwQ3
Mediapankki: https://lumi-ai-factory.eu/about-us/media/
Lisätietoja: media@lumi-supercomputer.eu
Tietoja julkaisijasta
LUMI-tekoälytehdas (LUMI AI Factory) yhdistää maailmanluokan laskentatehon, korkealaatuisen datan ja huippuluokan osaamiskeskuksen saman katon alle. LUMI-tekoälytehdas tarjoaa yrityksille ja tutkijoille mahdollisimman helpon väylän ottaa laajasti käyttöön huippuluokan tekoälytyökalut ja tietoaineistot, mahdollistaen ainutlaatuisen datan hyödyntämisen täysin uudenlaisten tekoälymallien rakentamiseksi ja huippututkimuksen tekemiseksi. LUMI-tekoälytehdas on Euroopan unionin suurin tekoälytehdas.
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