Vauhtia työllisyyteen ja terveydenhuoltoa, johon voi luottaa

– Kaikilla suomalaisilla on oltava oikeus hyvään hoitoon ja hoivaan. Meidän on palautettava suomalaisten luottamus julkiseen terveydenhuoltoon. Siksi esitämme useita konkreettisia toimia hoidon parantamiseksi, sanoo RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson.

– Suomi tarvitsee lisää tekijöitä ja yrityksiä, jotka uskaltavat palkata. Silloin meidän on huolehdittava siitä, että työn vastaanottaminen kannattaa aina. Ehdotuksemme koskevat koko matkaa – nuorten ensimmäisestä työpaikasta ja mahdollisuudesta oppia ammatti osaamisen kehittämiseen, yrittäjyyteen ja työelämään, jossa ihmiset jaksavat. Haluamme helpottaa työntekoa, palkkaamista ja uuden luomista, sanoo RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz.

RKP:n eduskuntaryhmän ehdotukset työllisyyden vauhdittamiseksi ja parempaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon:

PAREMPAA HOITOA LÄHELLÄ SINUA

Hyvästä hoivasta ja hoidosta Suomen kielellä tulee palkita

Kun olemme sairaita, kun voimme huonosti tai kun ikäännymme, meidän täytyy pystyä ymmärtämään ja tulla ymmärretyiksi omalla äidinkielellämme. Kyse on turvallisuuden tunteesta, kunnioittavasta kohtaamisesta ja hyvästä hoidosta. Valitettavasti tiedämme, että suomen- ja ruotsinkielisessä palvelussa on puutteita liian usein. Näin ei voi jatkua ja siihen on puututtava. Esitämme siksi, että hyvinvointialueiden rahoitusta muutetaan siten, että osa rahoituksesta myönnetään sen perusteella, kuinka hyvin alueet tosiasiassa tarjoavat suomen- ja ruotsinkielistä palvelua. Jos hyvinvointialue tarjoaa hyvää palvelua molemmilla kansalliskielillä saisi se myös lisää rahoitusta.

Varmistetaan terveydenhuollossa samankielisen potilaan ja henkilöstön saattaminen yhteen

Terveydenhuollon kielitaitokohtaaminen tarkoittaa, että samaa kieltä puhuva potilas ja hoitohenkilöstö kohtaavat toisensa. Kohtaamiset mahdollistavien järjestelmien luominen vie aikaa ja työ vaatii resursseja. Haluamme, että tämä työ valmistuu seuraavan hallituskauden aikana.

Kaikille suomalaisille oma hoitotiimi viimeistään vuonna 2030

Kun terveyskeskuksen tuttu lääkäri ja hoitaja tuntevat elämäntilanteesi ja hoitohistoriasi, hoito on turvallisempaa, inhimillisempää ja sen jatkuvuus paranee. Samalla turhien päällekkäisten laboratorio-ja röntgenkäyntien määrä vähenee. Sinun ei pitäisi tarvita vaihtaa lääkäriä tai sairaanhoitajaa jokaisella terveyskeskuskäynnillä, ja joutua kertomaan sairaushistoriasi joka kerta uudelleen alusta asti. Siksi haluamme, että jokaisella suomalaisella on viimeistään vuonna 2030 omahoitotiimi ja omalääkäri, joka kohtaa potilaan suomeksi tai ruotsiksi.

Parempaa kotihoitoa koko Suomessa ja enemmän aikaa ihmiselle

Haluamme, että kotihoidon resurssit ja toimintatavat järjestetään siten, että henkilöstö voi käyttää vähemmän aikaa hallinnollisiin tehtäviin ja enemmän aikaa hoivaan ja hoitoon. Teknologian tulee vapauttaa hoitohenkilöstön aikaa, eikä inhimillistä kohtaamista tule korvata digitaalisilla välineillä. Tarvitsemme kansalliset kriteerit, jotta kaikki kotihoidon asiakkaat saavat yhtä hyvää hoitoa kaikkialla Suomessa. Samalla tarpeetonta byrokratiaa on purettava.

Palkitaan terveyteen ja hyvinvointiin tehtävistä panostuksista

Ennaltaehkäiseviin toimiin panostavia kuntia ja hyvinvointialueita tulee palkita. Kuntien ja hyvinvointialueiden rahoitukseen sisältyy terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kerroin. Haluamme kehittää kerrointa niin, että se kannustaa panostamaan monipuoliseen toimintaan, joka parantaa ihmisten hyvinvointia.

Varmistetaan Kela-taksien laatu – siirretään vastuu hyvinvointialueille

Haluamme siirtää Kelan korvaamien taksimatkojen järjestämisvastuun Kelalta hyvinvointialueille. Kansallisen ensihoidon strategian yhteydessä tulee arvioida tarve lisätä ensihoitoyksiköitä sekä tarkistaa ensihoitoa koskevat määräykset. Myös ambulanssikuljetuksia ja niiden yhteensovittamista muiden hoitopalvelujen kanssa tulee kehittää.