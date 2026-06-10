Helsingin kaupungin ja Helsingin telakan yhteistyö toi työpaikan 27 työnhakijalle

Helsingin telakka tarvitsee runsaasti uusia työntekijöitä jäänmurtajatilauksiin ja laivanrakennusprojekteihin. Helsingin kaupunki haluaa omalta osaltaan varmistaa, että osaajat löytyvät. Koulutusyhteistyön avulla telakalle saadaan työntekijöitä, joiden osaaminen vastaa suoraan työnantajan tarvetta.

Helsingin kaupunki ja Helsingin telakka solmivat yhteistyösopimuksen lokakuussa 2025.

Kesällä päättyneet RekryKoulutukset onnistuivat hyvin. Putkiasentajien koulutuksen 12 osallistujasta jokainen saa työpaikan telakalta. Myös runkohitsaajien ja levyseppien koulutuksen tulos on hyvä. Telakka palkkasi kaikki 15 koulutuksen suorittanutta.

–Tulokset osoittavat, että tiivis yhteistyö työnantajan, koulutuksen järjestäjän ja työllisyyspalvelujen välillä tuottaa tulosta ja auttaa vastaamaan yritysten osaajatarpeisiin, luonnehtii tiimipäällikkö Bafrin Eskandari Helsingin työllisyyspalveluista.

Työttömille työnhakijoille tarkoitettu RekryKoulutus on tehokkaimpia keinoja työllistyä, koska mukana on aina työnantaja.

Helsingin työllisyyspalvelut vastaa koulutusten hallinnoinnista ja työnhakijaviestinnästä. Opiskelijat valitaan yhdessä Helsingin telakan kanssa. Stadin AO vastaa koulutuksesta. Käytännön harjoittelun osallistujat tekevät telakalla.

Helsingin telakan HR Business Partner Lotta Eklundin mukaan yhteistyö on auttanut merkittävästi rekrytoinneissa. Yhteistyö on ollut joustavaa ja työnantajan toiveita sekä tarpeita on kuultu.

–Tämä on ollut telakalle toimiva ratkaisu, koska koulutuksia on voitu räätälöidä telakan erityistarpeisiin ja näin on löydetty sopivia työntekijöitä, erityisesti laivanrakennuksen tehtäviin, painottaa HR Business Partner Lotta Eklund, Helsingin telakalta.

Helsingin telakka on tyytyväinen myös uusiin osaajiinsa.

–Koulutettavista on saatu paljon positiivista palautetta. He ovat olleet motivoituneita ja innostuneita, Eklund kertoo.

Helsinki kouluttaa osaajia työnantajien tarpeisiin

Elokuussa käynnistyneisiin kolmeen RekryKoulutukseen valittiin 44 työnhakijaa. Hakijoiden joukossa oli paljon nuoria vastavalmistuneita sekä maahanmuuttajataustaisia hakijoita.

Runkohitsaajien, levyseppien ja putkiasentajien lisäksi telakalle koulutetaan sähköasentajia. Koulutukset tuovat täsmäosaamisen telakan tehtäviin.

Telakka on hyvä esimerkki koulutusyhteistyöstä, jota Helsinki tarjoaa kaikille työnantajille.

–Kun työnantaja tarvitsee osaavaa henkilöstöä, autamme joko löytämään sopivia ehdokkaita tai kouluttamaan uusia osaajia. Meihin kannattaa ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä, kertoo tiimipäällikkö Bafrin Eskandari Helsingin työllisyyspalveluista.

Helsingin työllisyyspalvelut tekee tiivistä yhteistyötä myös Espoon ja Vantaan työllisyyspalvelujen kanssa osaajien löytämiseksi telakalle.