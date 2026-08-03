STEA-leikkaukset voivat viedä jopa 16 työpaikkaa A-klinikkasäätiöstä – matalan kynnyksen apu vähenee

Muutosneuvottelut koskevat A-klinikkasäätiön eri kohtaavan työn palveluita, tutkimusta sekä hallintoa ja niiden piirissä on 38 henkilöä Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. A-klinikkasäätiöllä työskentelee 49 henkilöä. Neuvottelut alkavat 2.9.2026.

A-klinikkasäätiö tarjoaa apua ihmisille, jotka kärsivät päihde- tai rahapeliriippuvuudesta tai muista riippuvuuden muodoista. Lisäksi tukea saavat ihmiset, jotka ovat riippuvuudesta kärsivien läheisiä. Työtä tehdään digipalveluissa chatissä ja tarjoamalla ajantasaista, tutkittua tietoa eri riippuvuuksista. Palveluita ovat Päihdelinkki, Nuortenlinkki, Dopinglinkki ja Lasinen lapsuus.

A-klinikkasäätiö tekee myös haittoja vähentävää päihdetyötä erilaisissa toimintaympäristöissä. Toimintaa toteutetaan mm. etsivänä ja jalkautuvana työnä, matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoimintana sekä naapurustotyönä. Haittoja vähentävällä päihdetyöllä ehkäistään päihteiden käytöstä aiheutuvia terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja sekä vahvistetaan ihmisten hyvinvointia ja toimijuutta.

Lisäksi A-klinikkasäätiö tekee myös addiktiotutkimusta eri riippuvuuksista.

”Avustusrahoista keskusteltaessa puhutaan usein edunsaajista. He ovat todellisuudessa ihmisiä, jotka tarvitsevat järjestöjen anonyymejä ja matalan kynnyksen palveluita. Kun henkilöstöä ja toimintaa vähennetään, vähenevät myös ne paikat, joihin ihminen voi ottaa yhteyttä jo ennen kuin riippuvuusongelma on kärjistynyt ja tarvitaan raskaampia sekä usein kalliimpia palveluja”, sanoo A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja Hannu Jouhki.

A-klinikkasäätiön toiminta tavoittaa vuosittain useita tuhansia ihmisiä eri puolilla Suomea.

A-klinikkasäätiön työsuojeluvaltuutettu, Katuklinikka-toiminnan tiimipäällikkö Helena Lammi kantaa huolta henkilöstön työssä jaksamisesta ja psykososiaalisesta kuormituksesta muutostilanteessa. Hän korostaa, että henkilöstön huoli tässä tilanteessa ei koske vain omia työpaikkoja.

”Työssämme kohdataan ihmisiä, jotka eivät välttämättä soita terveysasemalle tai hakeudu hoitoon, mutta saattavat kysyä neuvoa verkossa, tulla kohtaamispaikkaan tai pysähtyä juttelemaan työntekijälle kadulla. Juuri tällainen ensimmäinen, matalan kynnyksen kontakti voi käynnistää avun hakemisen. Jos näitä kontakteja on vähemmän, osa ihmisistä jää yksinkertaisesti avun ulkopuolelle”, Lammi sanoo.

”Riippuvuusriskejä lisätään samaan aikaan kun haittojen ehkäisystä leikataan”

A-klinikkasäätiö pitää yhteiskunnan kehitystä ristiriitaisena. Järjestöjen riippuvuushaittoja ehkäisevää ja vähentävää työtä supistetaan samaan aikaan, kun riippuvuuksiin liittyvä toimintaympäristö muuttuu.

”Poliittisilla päätöksillä lisätään alkoholin saatavuutta ja avataan rahapelimarkkinaa kilpailulle. Samaan aikaan huumeiden käyttö laajenee ja ongelmat kärjistyvät, jolloin seuraukset näkyvät väistämättä enenevissä määrin kaduilla. Nyt ollaan leikkaamassa toiminnasta, jolla ehkäistään haittoja ja autetaan ongelmiin joutuneita. Jos yhteiskunta lisää altistumista, sen pitäisi vähintään huolehtia siitä, että haittojen ehkäisy ja apu pysyvät mukana kehityksessä”, Jouhki sanoo.