Standardointi: Metsäkoneen turvallisuus ei ratkea yhdellä mitalla

Tapausta ei ole syytä pelkistää vastakkainasetteluksi viranomaisen ja yrittäjän välillä. Se nostaa esiin olennaisen koneturvallisuuskysymyksen: miten yksittäinen standardivaatimus suhteutetaan koneen kokonaisriskiin? Suojaus, joka pienentää yhtä vaaraa, ei saa synnyttää suurempaa vaaraa toisaalla. Samalla valmistajan on kyettävä osoittamaan teknisessä tiedostossa, laskelmin, testein ja dokumentoidulla riskinarvioinnilla, että valittu ratkaisu täyttää lainsäädännön edellyttämän turvallisuustason.

Metsäkoneen turvallisuus ei ratkea yhdellä mitalla, yhdellä suojarakenteella tai CE-merkinnällä. Turvallisuus syntyy koneen koko elinkaaren kattavasta riskien arvioinnista, suunnitteluratkaisuista, testauksesta, ohjeista ja siitä, että markkinoilla oleviin puutteisiin puututaan johdonmukaisesti. Metsäkoneissa kokonaisuus on erityisen vaativa: kone liikkuu epätasaisessa maastossa, käsittelee raskaita taakkoja ja työmaa on kaukana muusta infrastruktuurista.

Turvallistamisella poistetaan tai pienennetään koneiden riskejä

Koneiden turvallistamisen perusperiaate on kolmiportainen riskin pienentäminen. Ensin riski poistetaan tai sitä pienennetään luontaisesti turvallisella suunnittelulla. Metsäkoneessa tämä voi tarkoittaa matalaa painopistettä, riittävää vakavuutta, turvallisia voimia ja nopeuksia sekä komponenttien sijoittelua pois vaara-alueilta. Toiseksi käytetään teknisiä suojaustoimenpiteitä: suojarakenteita, suojuksia, turvalaitteita, rajoittimia ja turvallisuuteen liittyviä ohjaustoimintoja. Kolmanneksi käyttäjälle kerrotaan jäljelle jäävistä riskeistä ohjeilla, merkinnöillä ja tarvittaessa henkilönsuojaimia koskevilla vaatimuksilla. Ohjeistuksen varaan jäävät jäännösriskit eivät saa olla suuria — kuolemaan johtavaa riskiä ei voi kuitata pelkällä varoituskyltillä.

Ohjeella ei saa korvata toteuttamiskelpoista teknistä suojausta, eikä CE-merkintä korvaa riskinarviointia. Samalla turvallistamisen pitää perustua kokonaisuuteen. Jos suojarakenteen muuttaminen vaikuttaa koneen vakauteen, näkyvyyteen, kulkuteihin tai kuormaimen geometriaan, nämä vaikutukset on arvioitava yhdessä. Paras ratkaisu löytyy harvoin pelkästä vaatimuksen kirjaimellisesta soveltamisesta tai valmistajan kokemukseen luottamisesta. Se löytyy avoimesta ja todennettavasta suunnitteluprosessista, jossa standardi, laskelmat, kokeet ja todelliset käyttöolosuhteet tukevat samaa johtopäätöstä.

Koneturvallisuuden uskottavuus rakentuu siitä, että turvallisuusvaatimukset ovat korkeita, mutta teknisesti perusteltuja. Hyvä standardointi antaa suunnittelijalle toimivat työkalut, hyvä markkinavalvonta kohtelee samanlaisia tuotteita samalla tavalla ja hyvä valmistaja pystyy osoittamaan ratkaisujensa turvallisuuden. Kun nämä kolme osaa toimivat yhdessä, standardi ei ole kehityksen este vaan turvallisen innovoinnin yhteinen kieli.

Harmonisoitu standardi on yksi reitti vaatimustenmukaisuuteen

Tällä hetkellä markkinoille saatettaviin koneisiin sovelletaan edelleen konedirektiiviä 2006/42/EY. Direktiivi asettaa koneille olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset, mutta jättää teknisten ratkaisujen valinnan pääosin valmistajalle. Harmonisoidut standardit muuttavat yleiset vaatimukset käytännöllisemmiksi suunnittelu- ja testausohjeiksi.

Standardista tulee EU-oikeudellisessa mielessä harmonisoitu, kun se on laadittu komission standardointipyynnön perusteella ja sen viitetiedot julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Kun valmistaja soveltaa tällaista standardia oikein ja kokonaisuudessaan, kone saa standardin kattamien olennaisten vaatimusten osalta vaatimustenmukaisuusolettaman. Olettama helpottaa valmistajan todistustaakkaa ja viranomaisen arviointia.

Standardien käyttäminen on kuitenkin lähtökohtaisesti vapaaehtoista. Valmistaja voi valita muun teknisen ratkaisun, jos se osoittaa vähintään vastaavan turvallisuustason ja konedirektiivin olennaisten vaatimusten täyttymisen. Poikkeaminen ei siis automaattisesti tarkoita vaatimustenvastaisuutta, mutta se lisää perustelu-, testaus- ja dokumentointitarvetta. Vastaavasti pelkkä standardin mainitseminen vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa ei riitä, jos standardia ei ole tosiasiallisesti sovellettu tai jos koneessa on standardin ulkopuolelle jääviä vaaroja.

EN ISO 11850 sisältää metsäkoneiden yleiset turvallisuusvaatimukset

Metsäkoneiden harmonisoitu tuotestandardi on EN ISO 11850:2011 Metsäkoneet. Yleiset turvallisuusvaatimukset. Tällä hetkellä on voimassa kolmas painos, jota täydentävät muutokset A1:2016 ja A2:2022. Jälkimmäinen muutos täsmentää erityisesti pääsyä kuljettajan työpisteeseen ja huoltokohteisiin.

Standardi koskee omalla käyttövoimallaan liikkuvia metsäkoneita ja sellaisiksi varusteltuja koneita. Sen soveltamisalaan kuuluvat muun muassa harvesterit, kuormatraktorit, juontokoneet ja kaato-kasauskoneet. Standardi käsittelee näille koneille yhteisiä merkittäviä vaaratekijöitä, jotka liittyvät esimerkiksi kuljettajan työpisteeseen ja näkyvyyteen, hallintalaitteisiin ja ohjausjärjestelmiin, kulkuteihin, jarruihin ja ohjaukseen, suojarakenteisiin, hydrauliikkaan, kuormankäsittelyyn, kunnossapitoon, meluun, tärinään, paloturvallisuuteen, merkintöihin ja käyttöohjeisiin.

EN ISO 11850 on C-tyypin eli tiettyä koneryhmää koskeva turvallisuusstandardi. Se ei silti yksin kata jokaisen metsäkoneen kaikkia vaaroja. Standardin oma soveltamisala rajaa ulkopuolelle esimerkiksi eräitä lisälaitteisiin, ketjuluotiin, nostokäyttöön, kauko-ohjaukseen ja tieliikenteeseen liittyviä vaaroja. Valmistajan on siksi käytettävä rinnalla muita standardeja.

Konestandardien uudistamistarvetta lisäävät sekä teknologian kehitys että EU:n uusi koneasetus 2023/1230, joka tulee sovellettavaksi 20.1.2027. Uudessa sääntelyssä korostuvat muun muassa autonomia, tekoäly ja kyberturvallisuus. Liikkuvia työkoneita koskeviin uusiin vaatimuksiin voi perehtyä juttusarjan aiemmassa osassa.

Standardin EN ISO 11850 neljättä painosta valmistellaan parhaillaan kansainvälisessä metsäkoneiden komiteassa ISO/TC 23/SC 15. Uudessa painoksessa lisätään ja muutetaan vaatimuksia mm. kauko-ohjaukselle, hätäpysäytykselle, istuimille, kyberturvallisuudelle sekä hydrauliikka- ja sähköjärjestelmille.

Standardiin voi vaikuttaa ennen kuin se julkaistaan

Standardit eivät synny lainsäätäjien norsunluutornissa, vaan pääasiassa teollisuuden, laatimana yhteistyössä viranomaisten, tarkastuslaitosten, tutkijoiden ja muiden sidosryhmien yhteistyönä. Suomessa metsäkoneiden standardointia seuraa ja siihen vaikuttaa METSTAn standardointiryhmä SR 015 Metsäkoneet. Ryhmän jäsenet osallistuvat komitean ISO/TC 23/SC 15 sekä eurooppalaisen työryhmän CEN/TC 144/WG 8 työhön. Näiden ja muutaman muun työryhmän puheenjohtajuus ja sihteeristövastuu ovatkin olleet vuosien ajan Suomella, mikä kertoo suomalaisen metsäkoneteollisuuden pitkäjänteisestä suhtautumisesta standardointiin.

Yritys tai asiantuntija voi liittyä kansalliseen standardointiryhmään, joka mahdollistaa valmisteludokumenttien seuraamisen ja kommentoinnin sekä tarvittaessa pääsyn kansainvälisiin työryhmiin. Standardointiin osallistuminen antaa ennakkotietoa tulevista vaatimuksista ja mahdollisuuden tuoda keskusteluun käyttökokemuksia esimerkiksi pohjoismaisista maasto-, sää- ja puunkorjuuolosuhteista. Matalan kynnyksen vaihtoehto on kommentoida julkiselle lausuntokierrokselle tulevaa standardiehdotusta SFS:n Lausuntopyyntöpalvelussa.

Vaikuttamisen oikea ajankohta on valmistelun aikana. Kun standardi on hyväksytty ja harmonisoitu, yksittäisen valmistajan on vaikea korjata vaatimusta, joka soveltuu huonosti uudenlaiseen tai tavanomaista pienempään koneeseen. Pienten yritysten, käyttäjien ja riippumattomien turvallisuusasiantuntijoiden mukanaolo on siksi tärkeää: muuten vaatimukset voivat perustua vain suuriin ja vakiintuneisiin konetyyppeihin.

Markkinavalvonta alkaa vasta, kun tuote on markkinoilla

CE-merkintä ei ole viranomaisen ennakkohyväksyntä. Valmistaja vastaa koneen vaatimustenmukaisuudesta, laatii teknisen tiedoston, käyttöohjeet ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen sekä kiinnittää CE-merkinnän. Markkinavalvonnassa viranomainen tarkastaa jälkikäteen, täyttääkö markkinoille saatettu konevaatimukset. Resurssisyistä valvonta keskittyy riskeiltään suuriin konetyyppeihin, tai tietyille koneille tehdään valvontakampanjoita.

Valvonta voi käynnistyä esimerkiksi ilmoituksen, tapaturman, messutarkastuksen, asiakirjapuutteen tai riskiperusteisen valvontahankkeen perusteella. Viranomainen voi pyytää teknisen tiedoston ja testitulokset, tarkastaa koneen ja kuulla talouden toimijaa. Jos puute todetaan, ensisijainen tavoite on saada toimija korjaamaan se. Riskin ja rikkomuksen laadun mukaan keinoja ovat muun muassa korjausmääräys, luovutuksen tai myynnin rajoittaminen, vaarasta tiedottaminen, tuotteiden palautusmenettely ja viime kädessä markkinoilta poistaminen. Päätösten on perustuttava lakiin, riittävään tekniseen selvitykseen ja suhteellisuusperiaatteeseen, ja toimijalla on oikeus muutoksenhakuun.

EU:n sisämarkkinoilla valvonnan pitäisi olla yhdenmukaista. Kansalliset erot koneen luokittelussa tai standardin tulkinnassa voivat muutoin johtaa tilanteeseen, jossa yhdessä jäsenvaltiossa valmistettu kone kielletään, mutta teknisesti vastaava tuote liikkuu markkinoilla toisesta jäsenvaltiosta. Tällainen tilanne on sekä turvallisuuden että tasapuolisen kilpailun kannalta ongelmallinen. Ratkaisuna ei ole valvonnasta luopuminen, vaan viranomaisten yhteistyö, läpinäkyvät perustelut ja yhteisen eurooppalaisen tulkinnan hakeminen.

Tämä juttu on osa ”Lähtölaskenta koneasetuksen soveltamiseen” -juttusarjaa, jossa julkaisemme kuukausittain uuden koneasetuksen ja siihen liittyvän standardoinnin ajankohtaisia aiheita.

Ville Saloranta

METSTA

050 576 4643

etunimi.sukunimi@metsta.fi