KUTSU MEDIALLE | Howard Smith: Retrospektiivi 1965–2010

Howard Smith: Retrospektiivi 1965–2010 | 5.9.2026–7.2.2027

Howard Smithin (1928–2021) kauan odotettu retrospektiivi avautuu EMMAssa. New Jerseystä kotoisin ollut taiteilija eli ja työskenteli suurimman osan elämästään Suomessa. Vallilan rakastetuista painokankaista ja Arabian keramiikasta monille tuttu Smith työskenteli yhtä luontevasti niin maalausten, kollaasien, veistosten, paperileikkausten kuin monumentaalisten julkisten teosten parissa. Nyt avautuva retrospektiivi sisältää noin 90 teosta vuosilta 1965–2010 tuoden esiin taiteilijan tuotannon laajuuden ja merkityksen suomalaiselle visuaaliselle kulttuurille. Lisäksi kokonaisuudessa nähdään hänen perintöään kunnioittavat komissiotekset kuvataiteilija Sasha Huberilta (s. 1975) ja muotisuunnittelija Ervin Latimerilta (s. 1988).

Näyttelyn on kuratoinut EMMAn amanuenssi Tuomas Laulainen ja Mariia Niskavaara.

Mediavierailut ja haastattelupyynnöt

Toimittajat ovat tervetulleita vierailemaan näyttelyssä ennen yleisöavajaisia ennakkoon sovittuina ajankohtia. Haastatteluita voidaan järjestää etänä ja paikan päällä EMMAssa.

Näyttelyn avajaiset

Perjantai 4.syyskuuta klo 18–21

EMMA – Espoon modernin taiteen museo

Lisätietoa

Lämpimästi tervetuloa!