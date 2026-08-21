KUTSU MEDIALLE | Howard Smith: Retrospektiivi 1965–2010
21.8.2026 09:45:00 EEST | EMMA – Espoo Museum of Modern Art | Kutsu
Howard Smith: Retrospektiivi 1965–2010 -näyttelyn avajaisia vietetään perjantaina 4. syyskuuta klo 18–21 EMMA – Espoon modernin taiteen museossa. Median edustajille tarjotaan mahdollisuus tutustua näyttelyyn ennakkoon erikseen sovittavina ajankohtina.
Howard Smith: Retrospektiivi 1965–2010 | 5.9.2026–7.2.2027
Howard Smithin (1928–2021) kauan odotettu retrospektiivi avautuu EMMAssa. New Jerseystä kotoisin ollut taiteilija eli ja työskenteli suurimman osan elämästään Suomessa. Vallilan rakastetuista painokankaista ja Arabian keramiikasta monille tuttu Smith työskenteli yhtä luontevasti niin maalausten, kollaasien, veistosten, paperileikkausten kuin monumentaalisten julkisten teosten parissa. Nyt avautuva retrospektiivi sisältää noin 90 teosta vuosilta 1965–2010 tuoden esiin taiteilijan tuotannon laajuuden ja merkityksen suomalaiselle visuaaliselle kulttuurille. Lisäksi kokonaisuudessa nähdään hänen perintöään kunnioittavat komissiotekset kuvataiteilija Sasha Huberilta (s. 1975) ja muotisuunnittelija Ervin Latimerilta (s. 1988).
Näyttelyn on kuratoinut EMMAn amanuenssi Tuomas Laulainen ja Mariia Niskavaara.
Mediavierailut ja haastattelupyynnöt
Toimittajat ovat tervetulleita vierailemaan näyttelyssä ennen yleisöavajaisia ennakkoon sovittuina ajankohtia. Haastatteluita voidaan järjestää etänä ja paikan päällä EMMAssa.
Näyttelyn avajaiset
Perjantai 4.syyskuuta klo 18–21
EMMA – Espoon modernin taiteen museo
Lisätietoa
Lämpimästi tervetuloa!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Iris Suomimarkkinointi- ja viestintäpäällikköEMMA – Espoon modernin taiteen museoPuh:+358447601930iris.suomi@emmamuseum.fi
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PRESSINBJUDAN| Howard Smith: Retrospektiv 1965–201021.8.2026 09:45:00 EEST | Pressinbjudan
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