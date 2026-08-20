Pohjoismaille syntyy uusi yhteinen elokuva- ja TV-palkinto – THE FREYAS käynnistyy Helsingistä

HELSINKI 20.8.2026 – Pohjoismaihin syntyy uusi kansainvälinen elokuva- ja televisioalan palkintogaala. THE FREYAS, Nordic Film & TV Awards kokoaa yhteen elokuva- ja TV-alan tekijöitä sekä kansainvälisen viihdeteollisuuden edustajia Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Virosta, Islannista, Isosta-Britanniasta ja Yhdysvalloista.

Ensimmäinen THE FREYAS järjestetään Finlandia-talolla Helsingissä 22. syyskuuta 2026. Tapahtumassa palkitaan pohjoismaisia näyttelijöitä, ohjaajia, tuottajia, käsikirjoittajia, kuvaajia, säveltäjiä ja muita alan luovia tekijöitä.

Konsepti on suunniteltu alusta lähtien kiertäväksi. Helsingin jälkeen tapahtuma järjestetään suunnitelman mukaan Kööpenhaminassa 2027, minkä jälkeen gaalan on tarkoitus jatkaa vuosittain eri Pohjoismaihin ja Baltiaan.

THE FREYASin alkuperäisidean kehittäjät ovat Kirpi Uimonen ja Joonas Nurmi. Tapahtuman tuotannosta ja käytännön järjestelyistä vastaa Nordic Marketing Consultants AB. Uimonen ja Nurmi näkevät konseptin palkintogaalaa laajempana kansainvälisenä alustana.

”Pohjoismainen elokuva ja televisio kiinnostavat maailmalla nyt poikkeuksellisen paljon. Meiltä on kuitenkin puuttunut yhteinen kansainvälinen näyttämö, joka kokoaa ainakin kahdeksan maan tekijät yhteen ja tuo samalla kansainvälisen elokuvateollisuuden verkostoja tänne. Haluamme rakentaa THE FREYASista kansainvälisen kohtaamispaikan”, sanoo yli kaksi vuosikymmentä Hollywoodissa työskennellyt elokuva-alan asiantuntija Kirpi Uimonen.

Nurmen mukaan kansainvälisen viihdeteollisuuden verkostot voivat avata mahdollisuuksia myös luovien alojen ulkopuolelle.

” Hollywoodia ei pitäisi nähdä vain elokuvateollisuutena, vaan väylänä, joka voi avata Suomelle ja suomalaisille yrityksille uusia kansainvälisiä mahdollisuuksia. Sen ympärillä kohtaavat media, teknologia, matkailu, design, sijoittajat ja kansainväliset brändit. Freyasin kaltaisten hankkeiden arvo ulottuu siksi paljon itse tuotantoa pidemmälle: ne voivat synnyttää uusia verkostoja, investointeja ja liiketoimintaa sekä vahvistaa Suomen tunnettuutta maailmalla. Pienelle maalle pääsy oikeisiin kansainvälisiin verkostoihin voi olla merkittävä kilpailuetu”, sanoo Joonas Nurmi.

Joonas Nurmi on suomalaisen Helsinki Citycopterin ja lentoyhtiö Aerocom Aviationin perustajaosakas. Hän on ollut keskeisessä roolissa yhtiön palveluiden myynnin kasvattamisessa erityisesti Yhdysvaltain markkinoilla. Yhtiön kansainvälistyminen sai vauhtia Hollywoodin verkostoista. Kehitys johti lopulta myös valtakunnallisen median kiinnostukseen: marraskuussa 2025 Aerocom Aviation ja Nurmi nousivat CBS Newsin aamuohjelmiin ja valtakunnallisiin TV-uutisiin, joissa yhtiön kasvutarinaa sekä Suomea matkailukohteena esiteltiin kymmenille miljoonille katsojille.

Ensimmäiseen Helsingin tapahtumaan vahvistettujen palkinnonjakajien ja tuomariston jäsenten joukossa ovat muun muassa ruotsalaiset näyttelijät Alexander Karim ja Nanna Blondell, suomalaiset Ville Virtanen, Pekka Strang, Sara Soulié, Emmi Parviainen ja Oona Airola sekä ohjaajat Dome Karukoski, Zaida Bergroth ja AJ Annila. Lisää nimiä julkistetaan ennen tapahtumaa.

THE FREYASiin kutsutaan myös kansainvälisiä toimittajia sekä elokuva- ja televisioalan tuottajia, levittäjiä, agentteja, rahoittajia ja festivaalien edustajia.

Helsingin tapahtuman yhteistyökumppaneita ovat The Icebreaking Company, Strawberry, Finlandia-talo sekä Finnish Film Affair ja Helsinki International Film Festival – Rakkautta & Anarkiaa -festivaali.

Tavoitteena on rakentaa THE FREYASista vuosittainen pohjoismainen tapahtuma, joka yhdistää palkitsemisen, kansainvälisen näkyvyyden ja uusien verkostojen rakentamisen.

THE FREYAS – Nordic Film & TV Awards 22.9.202 Finlandia-talo, Helsinki