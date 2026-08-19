Suomen Pankin johtokunnan jäsenen virka avoimeksi

Viran kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys rahatalouteen tai rahoitustoimintaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus. Virkaa täytettäessä painotetaan erityisesti rahoitusmarkkina- ja pankkitoimintaosaamista.

Pankkivaltuustolle osoitettu hakemus, jonka liitteenä on ansioluettelo, pyydetään toimittamaan Suomen Pankin verkkosivuston Avoimet työpaikkamme -osion kautta viimeistään keskiviikkona 9.9.2026 klo 12.00.