Suomen Pankin johtokunnan jäsenen virka avoimeksi
21.8.2026 10:00:00 EEST | Suomen Pankki | Tiedote
Suomen Pankin johtokunnan jäsenen virka tulee haettavaksi 21.8.2026. Pankkivaltuusto päätti eilisessä kokouksessaan hakumenettelyn käynnistämisestä viran täyttämiseksi. Viran toimikausi on viisi vuotta ja virka täytetään 1.2.2027 alkaen.
Viran kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys rahatalouteen tai rahoitustoimintaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus. Virkaa täytettäessä painotetaan erityisesti rahoitusmarkkina- ja pankkitoimintaosaamista.
Pankkivaltuustolle osoitettu hakemus, jonka liitteenä on ansioluettelo, pyydetään toimittamaan Suomen Pankin verkkosivuston Avoimet työpaikkamme -osion kautta viimeistään keskiviikkona 9.9.2026 klo 12.00.
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Yhteyshenkilöt
Antti LindtmanPankkivaltuuston puheenjohtajaPuh:+358 40 577 6255
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Suomen Pankki
Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.
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