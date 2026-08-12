EVA: Verottajan päätökseen pitää voida luottaa – mallia Sveitsistä
21.8.2026 06:01:00 EEST | Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA ry | Tiedote
Suomen verotuksen ennakkoratkaisumenettelyä pitää uudistaa niin, että yritykset saavat verokohtelustaan nykyistä nopeammin varman ja kohtuuhintaisen vastauksen. EVA ehdottaa mallin ottamista Sveitsistä, missä viranomaiset ratkovat verotuksen kysymyksiä yhteistyössä yritysten kanssa.
Yritykset joutuvat Suomessa varmistamaan tulkinnanvaraisten verokysymysten kohtelua ennakolta maksullisilla ennakkoratkaisuilla. Ennakkoratkaisukaan ei kuitenkaan välttämättä poista epävarmuutta, sillä Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö voi valittaa Verohallinnon antamasta ratkaisusta. Valitus voi johtaa ennakkoratkaisun muuttumiseen tai koko ratkaisun poistamiseen. Veroriidan lopullinen ratkaiseminen voi tällöin kestää vuosia ja aiheuttaa yritykselle huomattavia kustannuksia. Epävarmuus vaikeuttaa yritysten uudistumista ja voi lykätä investointeja.
”Tilanne on yrityksen kannalta nurinkurinen. Yritys maksaa Verohallinnolle saadakseen etukäteen varmuuden verokohtelustaan, mutta toinen Verohallinnon yksikkö voi viedä saman ratkaisun oikeuteen. Jos vastausta joutuu odottamaan vuosia, ennakkoratkaisun alkuperäinen tarkoitus vesittyy”, sanoo EVAn johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää.
Sveitsissä vastaus voidaan saada 20 päivässä
Sveitsissä veroviranomaiset pyrkivät ratkaisemaan yritysten tulkinnanvaraiset verokysymykset ennakolta ja yhteistyössä verovelvollisen kanssa. Esimerkiksi Luzernin kantonissa ennakkoratkaisun pyytäminen kantonin veroviranomaiselta on tyypillisesti maksutonta ja ratkaisu luvataan perustapauksissa 20 päivässä.
”Sveitsissä yrityksen ei lähtökohtaisesti tarvitse arvailla, mitä verottaja myöhemmin ajattelee jo käsitellystä asiasta. Luzernissa yksinkertainen ennakkoratkaisu voidaan saada maksutta ja vastaus luvataan 20 päivässä. Sen jälkeen yritys voi siirtyä verosuunnittelusta investoinnin tai järjestelyn toteuttamiseen”, sanoo EVAn sveitsiläinen vieraileva tutkija Natanael Rother.
Jos asian ratkaiseminen vaatii useiden viranomaisten yhteistyötä, verohallinto koordinoi asian sisäisesti. Annettuun ennakkoratkaisuun voi lähtökohtaisesti myös luottaa.
Sveitsin Zugin kantoni on nostanut luotettavat ennakkoratkaisut jopa yhdeksi kilpailuedukseen.
”Verotusmenettely on osa maan kilpailukykyä siinä missä verokannatkin. Sveitsin esimerkki osoittaa, että verottaja voi toimia yritykselle myös ennakoivana palveluviranomaisena ilman, että verovalvonnasta luovutaan”, Rother kertoo.
EVA esittää, että Suomessa ennakkoratkaisuista perittäviä maksuja alennetaan merkittävästi tai ne poistetaan kokonaan ja ratkaisut annetaan nykyistä nopeammin. Lisäksi Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön oikeutta valittaa ennakkoratkaisuista tulee rajata.
Jos veroriita kaikesta huolimatta syntyy, veronmaksajalle pitää korvata kohtuulliset oikeudenkäyntikulut silloin, kun tämä voittaa riidan.
”Suomen kannattaa ottaa Sveitsistä mallia siinä, että verovelvollinen saa tulkinnanvaraiseen kysymykseen nopeasti vastauksen, johon voi myös luottaa. Ennakoitava verotus vähentää turhaa hallinnollista työtä ja parantaa yritysten edellytyksiä tehdä investointipäätöksiä”, Kujanpää sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Emmiliina KujanpääJohtava veroasiantuntijaPuh:+358 40 768 0621emmiliina.kujanpaa@eva.fi
Mikko LaaksoViestintäpäällikköPuh:+358 50 383 9432mikko.laakso@eva.fi
Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA
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