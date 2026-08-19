Varman sijoitusten arvo ylitti 70 miljardia euroa – tekoälyinvestoinnit vauhdittivat osakemarkkinoita ja kannattelivat maailmantaloutta
21.8.2026 09:01:59 EEST | Varma | Tiedote
Varman sijoitusten arvo on ylittänyt 70 miljardia euroa. Iranin sota toi epävarmuutta maailmantalouden kehitykseen, mutta investoinnit tekoäly- ja siruyhtiöihin kannattelivat taloutta ja vetivät pörssejä vahvaan nousuun vuoden toisella neljänneksellä.
Varman sijoitukset tuottivat tammi–kesäkuussa 5,3 (1,7) prosenttia. Varman sijoitusten arvo oli 71,4 (68,3 vuoden alussa) miljardia euroa.
– Sijoitusmarkkinat osoittivat vahvaa kestävyyttä, kun Iranin sota ja sitä seurannut energiakriisi eivät katkaisseet markkinoiden nousua. Myönteistä on sekin, että Suomen talouden elpyminen ei ole pysähtynyt korkojen nousuun ja Lähi-idän konfliktiin, Varman toimitusjohtaja Risto Murto sanoo.
Varman sijoituksista osakesijoitusten tuotto oli 8,0 (1,0) prosenttia. Noteerattujen osakkeiden tuotto ylsi 10,7 (3,6) prosenttiin. Korkosijoitusten tuotto oli 0,4 (2,8), pääomasijoitusten 2,2 (-4,1), kiinteistösijoitusten -2,0 (1,2) ja hedgerahastojen 5,0 (3,2) prosenttia.
– Maailmantalous eteni voimakkaassa tekoälyinvestointien ja Iranin sodan seurausten välisessä ristiaallokossa. Energiansaannin ongelmat kiihdyttivät inflaatiota, mutta samaan aikaan käynnissä olevat investoinnit tekoälyyn kannattelivat taloutta, yrityksiä ja sijoitusmarkkinoita, Varman varatoimitusjohtaja Markus Aho sanoo.
– Keväällä nähty pörssien nousu keskittyi tekoäly-yhtiöihin, siruvalmistajiin ja teknologiayhtiöihin. Tekoälyyn ja laskentatehoon liittyvät investoinnit ovat yksi suurista yksittäisistä infrastruktuurisijoitusten investointiaalloista, jonka vaikutukset ovat laajemmat kuin alun perin arvioitiin, Aho sanoo.
Varman vakavaraisuusaste oli 137,4 (135,7 vuoden alussa) prosenttia, ja vakavaraisuuspääoma oli 19,7 (18,2 vuoden alussa) miljardia euroa.
Varman sijoitussalkussa kasvava osuus sijoituksista osakkeissa
Raportoitava puolivuositulos on viimeinen ennen heinäkuun alussa voimaan tullutta eläkeuudistusta. Uudistuksessa työeläkeyhtiöitä koskevia vakavaraisuussääntöjä joustavoitetaan vaiheittain niin, että työeläkeyhtiöt voivat nostaa sijoitustensa riskiä ja tavoitella korkeampia tuottoja.
– Varman sijoituksista kasvava osuus on sijoitettuna osakkeisiin. Vakavaraisena työeläkeyhtiönä olemme voineet toteuttaa sijoitusstrategiaamme markkinatilanne huomioiden, Aho sanoo.
Varma teki katsauskaudella järjestelyjä kiinteistösijoituksissa. Huhtikuun alussa toteutunut asuinkiinteistöjen myynti Lumo Asuminen Oy:lle kasvatti Varman omistusta emoyhtiössä Lumo Kodeissa. Eläkeuudistus mahdollisti velkavivun käytön työeläkeyhtiöiden tytäryhteisöjen kiinteistösijoituksissa. Varma valmisteli rahoitusjärjestelyn, jossa se vapautti kiinteistösijoituksiin sitoutunutta omaa pääomaa eläkeuudistuksen astuttua voimaan heinäkuussa.
YEL-uudistus jättää kehitettävää yrittäjän eläketurvaan
Suomen hallitus päätti kehysriihessä huhtikuussa yrittäjien eläkejärjestelmän (YEL) uudistamisesta. Hallituksen ehdotuksen mukaan yrittäjä voisi jatkossa valita, perustuvatko eläkemaksut yrittäjätoiminnan veronalaisiin ansiotuloihin vai nykyisen kaltaiseen laskennalliseen YEL-työtuloon.
– On hyvä, että yrittäjän eläketurvaa kehitetään, mutta uudistus itsessään ei poista järjestelmän keskeistä haastetta: yrittäjän eläketurva uhkaa jäädä alhaiseksi. Uudistus voi jopa heikentää turvaa entisestään, Risto Murto sanoo.
Varman asiakasyritysten TyEL-palkkasumma kasvoi 4,2 prosenttia vuoden 2025 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Varman vakuutettujen ja eläkkeensaajien määrä ylitti miljoonan
Varmassa vakuutettujen työntekijöiden ja yrittäjien sekä Varmasta eläkettä saavien määrä nousi yli miljoonan. Varma vastaa näiden työeläketurvasta. Eläkkeitä Varma maksoi yhteensä 3,9 miljardia euroa.
Varma antoi kesäkuun loppuun mennessä 14 700 uutta eläkepäätöstä ja ennakkopäätöstä, mikä on noin seitsemän prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Yhteensä tammi–kesäkuussa annettiin 27 000 eläkepäätöstä.
Myönnettyjen uusien työkyvyttömyyseläkkeiden määrä oli tammi–kesäkuussa 8,2 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana. Uusien työkyvyttömyyseläkkeiden yleisimmät syyt olivat mielenterveyden häiriöt ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet.
Suluissa olevat luvut ovat vertailukuja edellisvuoden vastaavaan jaksoon, jos ei muuta ole mainittu.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna KaskelaJohtaja, Vastuullisuus ja viestintäPuh:040 584 5045hanna.kaskela@varma.fi
Marjut TervolaViestintäpäällikkö
Varman tulos, sijoitukset ja kiinteistöt
Linkit
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen eläkevarojen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla 1 003 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2025 Varman maksutulo oli 6,9 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 7,7 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli kesäkuun 2026 lopussa 71,4 miljardia euroa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Varma
Muistutuskutsu medialle: Eläkkeet, leikkaukset ja julkisen talouden paineet aiheina Varman puolivuosituloksen infossa19.8.2026 07:12:25 EEST | Kutsu
Varman tammi–kesäkuun tulos julkaistaan perjantaina 21.8. klo 9. Samalla järjestämme tiedotustilaisuuden median edustajille.
Kutsu medialle: Varman puolivuositulos julkaistaan 21.8.11.8.2026 08:13:06 EEST | Kutsu
Varma julkistaa tammi–kesäkuun tuloksen perjantaina 21.8.2026 klo 9. Samalla järjestämme tiedotustilaisuuden median edustajille.
Varmalta 40 miljoonan dollarin lisäsijoitus kvanttitietokoneyhtiö IQM:ään3.7.2026 08:00:08 EEST | Tiedote
Varma teki 40 miljoonan dollarin lisäsijoituksen kvanttitietokoneyhtiö IQM:ään osana yhtiön listautumista Yhdysvalloissa. Sijoituksen myötä Varma oli institutionaalisen lisärahoituspaketin suurin yksittäinen sijoittaja.
Varma made USD 40 million follow-on investment in IQM3.7.2026 08:00:08 EEST | Press release
Varma has made a USD 40 million follow-on investment in quantum computing company IQM as part of the company’s listing in the United States. With this investment, Varma was the largest single investor in the institutional financing package raised as part of the listing.
Eläkeuudistus parantaa eläkevarojen pitkän aikavälin tuotto-odotuksia12.6.2026 07:58:07 EEST | Tiedote
Eläkeuudistus antaa lisää liikkumavaraa eläkevarojen sijoittamiseen ja parantaa sijoitusten pitkän aikavälin tuotto-odotuksia, Varman toimitusjohtaja Risto Murto sanoo heinäkuussa voimaantulevasta eläkeuudistuksesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme