Varman sijoitusten arvo ylitti 70 miljardia euroa – tekoälyinvestoinnit vauhdittivat osakemarkkinoita ja kannattelivat maailmantaloutta

Varman sijoitukset tuottivat tammi–kesäkuussa 5,3 (1,7) prosenttia. Varman sijoitusten arvo oli 71,4 (68,3 vuoden alussa) miljardia euroa.

– Sijoitusmarkkinat osoittivat vahvaa kestävyyttä, kun Iranin sota ja sitä seurannut energiakriisi eivät katkaisseet markkinoiden nousua. Myönteistä on sekin, että Suomen talouden elpyminen ei ole pysähtynyt korkojen nousuun ja Lähi-idän konfliktiin, Varman toimitusjohtaja Risto Murto sanoo.

Varman sijoituksista osakesijoitusten tuotto oli 8,0 (1,0) prosenttia. Noteerattujen osakkeiden tuotto ylsi 10,7 (3,6) prosenttiin. Korkosijoitusten tuotto oli 0,4 (2,8), pääomasijoitusten 2,2 (-4,1), kiinteistösijoitusten -2,0 (1,2) ja hedgerahastojen 5,0 (3,2) prosenttia.

– Maailmantalous eteni voimakkaassa tekoälyinvestointien ja Iranin sodan seurausten välisessä ristiaallokossa. Energiansaannin ongelmat kiihdyttivät inflaatiota, mutta samaan aikaan käynnissä olevat investoinnit tekoälyyn kannattelivat taloutta, yrityksiä ja sijoitusmarkkinoita, Varman varatoimitusjohtaja Markus Aho sanoo.

– Keväällä nähty pörssien nousu keskittyi tekoäly-yhtiöihin, siruvalmistajiin ja teknologiayhtiöihin. Tekoälyyn ja laskentatehoon liittyvät investoinnit ovat yksi suurista yksittäisistä infrastruktuurisijoitusten investointiaalloista, jonka vaikutukset ovat laajemmat kuin alun perin arvioitiin, Aho sanoo.

Varman vakavaraisuusaste oli 137,4 (135,7 vuoden alussa) prosenttia, ja vakavaraisuuspääoma oli 19,7 (18,2 vuoden alussa) miljardia euroa.

Varman sijoitussalkussa kasvava osuus sijoituksista osakkeissa

Raportoitava puolivuositulos on viimeinen ennen heinäkuun alussa voimaan tullutta eläkeuudistusta. Uudistuksessa työeläkeyhtiöitä koskevia vakavaraisuussääntöjä joustavoitetaan vaiheittain niin, että työeläkeyhtiöt voivat nostaa sijoitustensa riskiä ja tavoitella korkeampia tuottoja.

– Varman sijoituksista kasvava osuus on sijoitettuna osakkeisiin. Vakavaraisena työeläkeyhtiönä olemme voineet toteuttaa sijoitusstrategiaamme markkinatilanne huomioiden, Aho sanoo.

Varma teki katsauskaudella järjestelyjä kiinteistösijoituksissa. Huhtikuun alussa toteutunut asuinkiinteistöjen myynti Lumo Asuminen Oy:lle kasvatti Varman omistusta emoyhtiössä Lumo Kodeissa. Eläkeuudistus mahdollisti velkavivun käytön työeläkeyhtiöiden tytäryhteisöjen kiinteistösijoituksissa. Varma valmisteli rahoitusjärjestelyn, jossa se vapautti kiinteistösijoituksiin sitoutunutta omaa pääomaa eläkeuudistuksen astuttua voimaan heinäkuussa.

YEL-uudistus jättää kehitettävää yrittäjän eläketurvaan

Suomen hallitus päätti kehysriihessä huhtikuussa yrittäjien eläkejärjestelmän (YEL) uudistamisesta. Hallituksen ehdotuksen mukaan yrittäjä voisi jatkossa valita, perustuvatko eläkemaksut yrittäjätoiminnan veronalaisiin ansiotuloihin vai nykyisen kaltaiseen laskennalliseen YEL-työtuloon.

– On hyvä, että yrittäjän eläketurvaa kehitetään, mutta uudistus itsessään ei poista järjestelmän keskeistä haastetta: yrittäjän eläketurva uhkaa jäädä alhaiseksi. Uudistus voi jopa heikentää turvaa entisestään, Risto Murto sanoo.

Varman asiakasyritysten TyEL-palkkasumma kasvoi 4,2 prosenttia vuoden 2025 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Varman vakuutettujen ja eläkkeensaajien määrä ylitti miljoonan

Varmassa vakuutettujen työntekijöiden ja yrittäjien sekä Varmasta eläkettä saavien määrä nousi yli miljoonan. Varma vastaa näiden työeläketurvasta. Eläkkeitä Varma maksoi yhteensä 3,9 miljardia euroa.

Varma antoi kesäkuun loppuun mennessä 14 700 uutta eläkepäätöstä ja ennakkopäätöstä, mikä on noin seitsemän prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Yhteensä tammi–kesäkuussa annettiin 27 000 eläkepäätöstä.

Myönnettyjen uusien työkyvyttömyyseläkkeiden määrä oli tammi–kesäkuussa 8,2 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana. Uusien työkyvyttömyyseläkkeiden yleisimmät syyt olivat mielenterveyden häiriöt ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet.

Suluissa olevat luvut ovat vertailukuja edellisvuoden vastaavaan jaksoon, jos ei muuta ole mainittu.