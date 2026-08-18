HSL ja stylisti Minttu Vesala järjestävät ainutlaatuisen kaupunkikulttuuria ja katutyyliä juhlistavan HSL LOOKS -muotinäytöstapahtuman Helsingin Päärautatieaseman Kompassiaukiolla lauantaina 29.8.

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Helsingin seudun liikenne (HSL) ja stylisti Minttu Vesala järjestävät kaikille avoimen ja maksuttoman HSL LOOKS -tapahtuman Helsingin päärautatieaseman Kompassiaukiolla lauantaina 29. elokuuta. Muotinäytökset ovat klo 16 ja klo 18.

HSL LOOKS juhlistaa Helsingin seudun erilaisia tyylejä, kaupunkikulttuuria, joukkoliikenteen monimuotoisuutta ja kierrätysmuotia. Tapahtuma on osa Helsinki Design Weekin ohjelmistoa.

Tapahtumassa esiintyy artisti Olga . Samaan aikaan catwalkilla nähdään Minttu Vesalan sekä nuorten nousevien suomalaisten suunnittelijoiden luomaa muotia ja tyylikokonaisuuksia, jotka ovat saaneet inspiraationsa kaupunkilaisten pukeutumistyylistä ja liikennevälineisiin jääneistä löytötavaroista.

Tapahtuman lookit ovat lisäksi esillä liikennevälineissä ja digikanavissa näkyvässä HSL LOOKS -mainoskampanjassa näytöksen jälkeen.





“Joukkoliikennevälineet ovat kaupunkilaisten näyttäytymispaikkoja – eräänlaisia catwalkeja. Helsinkiläisten poikkeuksellinen katutyyli ilostuttaa ja tuo ihmisiä yhteen, ja se on herättänyt maailmalla huomiota. Kaupunkimme hahmot ovat inspiroineet niin kansainvälisiä suunnittelijoita kuin muitakin tyylin edelläkävijöitä. Se, että täällä pohjoisissa sääolosuhteissa ja atmosfäärissä asuessaan jaksaa panostaa pukeutumiseen ja uniikkiin tyylilliseen ilmaisuun, vaatii aivan erityistä luovuutta ja luonnetta”, kertoo Minttu Vesala.

Muotinäytöstapahtuma järjestetään Helsingin päärautatieaseman Kompassiaukiolla lauantaina 29. elokuuta klo 16 ja klo 18. Tapahtuman sisältö on sama molempina kellonaikoina. Tilaisuus on ilmainen ja kaikille avoin, minkä lisäksi näytöstä voi seurata myös HSL:n Instagramista ja TikTokista livenä. Tapahtuma on osa Helsinki Design Weekin ohjelmistoa. Tapahtuman yhteistyökumppaneita ovat lisäksi Lyko, Osis ja Stadin AO.

Tapahtumassa esiintyy kotimaisen musiikkimaailman ykkösnimi Olga. Samaan aikaan catwalkilla nähdään Minttu Vesalan sekä nousevien suomalaisten suunnittelijoiden luomia tyylikokonaisuuksia, jotka ovat saaneet inspiraationsa kaupunkilaisten katutyylistä ja aidoista liikennevälineisiin unohtuneista löytötavaroista. Näytöksen malleina nähdään helsinkiläisiä tyylin advokaatteja, taitureita, taviksia ja huippumalleja: mukana ovat muun muassa Jorma Uotinen, Ina Mikkola, Isaac Sene, Sini Sabotage ja Jekku Berglund.

HSL ja Vesala halusivat luoda catwalk-näytöksen ilmaiseksi kaikkien nähtäville sellaiselle paikalle, jossa siihen ei normaalisti törmäisi. Vesalan sanoin “näytöksellä heitetään muodin eksklusiivisuus romukoppaan”.



“Haluamme luoda tapahtumalla avoimen tilan kaupunkikulttuurille ja itsensä ilmaisulle sekä tehdä joukkoliikenteen monimuotoisesta arjesta näkyvää ihan uudella tavalla. Tapahtuma eroaa tietoisesti myös perinteisestä markkinoinnista ja mainonnasta, eikä tällaista ei ole koskaan aikaisemmin järjestetty päärautatieasemalla”, kertoo HSL:n brändi- ja markkinointijohtaja Anu Koskinen.





Joukkoliikenne tyylin ja tapahtuman inspiraationa

Matkustajien tyylien monimuotoisuuden lisäksi tapahtuma ja esiteltävät tyylikokonaisuudet ovat saaneet inspiraationsa aidoista HSL:n joukkoliikenteeseen unohtuneista löytötavaroista, joista osa on jopa päätynyt catwalkille saakka. Tapahtuman tyylikokokonaisuudet ovat uusiokäytettyjä (upcycled): lookit ovat uudelleenkasattuja kierrätetyistä materiaaleista, vintagesta, second handista sekä liikennevälineiden löytötavaroista, kuten sateenvarjoista, hääpuvuista, huiveista, makuupusseista ja jopa keskiaikaisesta harrastemiekasta.

"Löytötavarat avaavat mielenkiintoisen näkymän liikkujien arkeen: mitä kannetaan mukana, mikä unohdetaan kiireessä ja mikä jää lopulta hakematta. Samalla se tietenkin havainnollistaa, miten erilaisia matkustajia liikennevälineet tuovat yhteen", kertoo Koskinen.

HSL:n liikennevälineisiin unohtuvien löytötavaroiden määrä on suuri: pelkästään viime vuonna löytötavaroita oli 33 949. Luvussa on kasvua edeltävästä vuodesta noin 17 prosenttia. Tavaroista palautuu omistajilleen keskimäärin vain noin 24 prosenttia.

Aloite projektiin tuli Vesalalta, joka lähestyi HSL:ää kesällä 2025 toiveenaan järjestää yhteisöllinen kaupunkitapahtuma, jonka keskiössä olisi katumuoti.

"Ensimmäinen ajatukseni oli järjestää näytös metrossa, sillä joukkoliikenne on ainutlaatuinen tyylien ja kaupunkikulttuurin näyttäytymispaikka. Näin HSL:n luontevana yhteistyökumppanina, koska he liikuttavat päivittäin suuren määrän ihmisiä. Liikennevälineet ovat Helsingin näkyvintä kaupunkitilaa", kertoo Vesala.

Vesala on muodin monipuolinen asiantuntija, joka on toiminut yli 30 vuotta Suomessa ja kansainvälisesti muun muassa stylistinä, mallina ja muotitapahtumien järjestäjänä. Nuorten lupausten osallistaminen ja esiin nostaminen on hänelle ensisijaisen tärkeää. HSL LOOKS -malliston lookit on luotu yhteistyössä Vesalan ja nousevien suomalaisten suunnittelijoiden kuten Anni Salosen, Petra Lehtisen, Jim Bergströmin, Antti Satukankaan ja Roope Tanskan kanssa. Lisäksi malliston valmistamiseen ovat osallistuneet Stadin ammattiopiston tekstiili- ja muotialan opiskelijat.





Haluamme, että valintamme synnyttävät keskustelua



Näytöksen lisäksi asut ovat esillä liikennevälineissä ja digikanavissa näkyvässä tapahtuman jälkeen elo-syyskuun vaihteessa.

HSL LOOKS on jatkumoa viime vuoden Carl-Kristian Rundmanin tähdittämälle Matka-alkuperäissarjalle, jonka keskiössä olivat mikrokohtaamiset. Tänä vuonna on yhteisön erilaisten tyylien ja monimuotoisten kohtaamisten vuoro”, kuvailee Koskinen.



Tapahtuma ja kampanja ovat HSL:n tämän vuoden isoin markkinointipanostus. Markkinointi on ennen kaikkea investoimista pitkäaikaiseen kasvuun.

“Toivomme uusia matkustajia, ja meille on tärkeää pysyä kiinnostavina ja pystyä madaltamaan kynnystä liikkua julkisilla. Kamppailemme ihmisten huomiosta ja houkuttelevuudesta samalla tavalla kuin mikä tahansa muukin mainostaja tällä hetkellä. Olemme valinneet keskittyä markkinoinnissamme kannustamiseen sekä hyväksynnän ja yhteisöllisyyden rakentamiseen. Siksi myös haluamme, että markkinointivalintamme synnyttävät keskustelua, sillä mitä yhteisöllisyys olisi ilman ajatustenvaihtoa?”, toteaa Koskinen.