Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 25.8.2026
20.8.2026 14:29:58 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksen 25.8.2026 esityslista on julkaistu. Lautakunta käsittelee muun muassa vuoden 2027 talousarviota, toimialan hinnoitteluperiaatteita, liikuntapaikkojen rakentamista sekä nuoriso- ja yhteisöpalvelujen organisaatiomuutosta ja uuden palvelun perustamista.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esityslista on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.
Samalta sivulta löytyvät myös:
- muut päätösasiakirjat
- kokousaikataulu
- tieto lautakunnan jäsenistä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Paavo Arhinmäki (Vas.).
Lautakunta käsittelee kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2027 talousarvioehdotusta ja vuosien 2028–2029 taloussuunnitelmaehdotusta sekä toimialan hinnoitteluperiaatteita vuodelle 2027. Lisäksi lautakunnalle esitellään vuoden 2026 talouden ja toiminnan toteutumista koskeva toinen ennuste.
Nuorisopalveluihin liittyvissä asioissa lautakunta käsittelee kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan organisaation muuttamista. Esityksessä ehdotetaan uuden palvelun perustamista nuoriso- ja yhteisöpalvelukokonaisuuteen sekä uuden palvelun päällikön nimeämistä. Samalla muutetaan palvelukokonaisuuden seuraavan tason organisaatiota.
Liikunnan osalta lautakunta antaa lausunnon liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden rakentamisohjelmasta vuosille 2027–2035. Käsiteltävänä on myös valtuustoaloite maksuttomasta uimahallien käytöstä kaikille 68 vuotta täyttäneille helsinkiläisille sekä aloite kaiteellisten teräsluiskien rakentamisesta kaupungin pitkille hiekkarannoille liikuntarajoitteisten uimaan pääsyn helpottamiseksi.
Kulttuurin osalta lautakunta käsittelee muun muassa talousarvioaloitetta kulttuurin avustusten määrärahojen nostamisesta hallituskauden tulevia kulttuurileikkauksia ennakoiden.
Kirjastopalveluiden osalta lautakunta käsittelee aloitetta Vuosaaren kirjaston sunnuntaiaukiolosta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Essi ErankaViestintä- ja markkinointipäällikköHelsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Essi Eranka johtaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viestintä- ja markkinointipalveluja. Palvelu vastaa toimialan viestinnästä, markkinoinnista sekä osallisuudesta.
Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.
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