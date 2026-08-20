Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

PERUTTU TIEDOTE/ Adlercreutz: Osa psykoterapiakoulutuksesta muuttuu maksuttomaksi

20.8.2026 14:20:29 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote

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Mielenterveyspalveluiden tarve kasvaa, ja tuen saatavuutta on parannettava. Siksi on tärkeää, että RKP:n määrätietoinen työ psykoterapiakoulutuksen kehittämiseksi tuottaa nyt tulosta.

– Psykoterapiakoulutuksen saavutettavuuden parantaminen on ollut RKP:lle tärkeä tavoite, jota saimme myös edistettyä viime hallitusneuvotteluissa. Nyt saavutamme merkittävän välietapin, kun koulutuksen ensimmäinen vaihe muuttuu maksuttomaksi. Tavoitteemme on, että koko koulutuksesta tulisi maksuton, sanoo RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz.

Ehdotuksen mukaan psykoterapiakoulutus uudistetaan kaksivaiheiseksi, ja koulutuksen ensimmäinen vaihe muuttuu maksuttomaksi. Samalla mielenterveysalan ammattilaisten koulutusta kehitetään edistämään tavoitetta tarjota mielenterveyspalveluita varhaisemmassa vaiheessa.

Uudistukseen on varattu vuodesta 2027 alkaen noin 10 miljoonaa euroa vuodessa. Alustavan arvion mukaan ensimmäisen tason koulutuksen voisi suorittaa vuosittain noin 1 000 henkilöä.

– Mielenterveyden haasteisiin on pystyttävä vastaamaan nykyistä varhaisemmassa vaiheessa. Tämä uudistus vahvistaa ammattilaisten osaamista ja parantaa mahdollisuuksia saada tukea ajoissa, Adlercreutz sanoo.

Yhteyshenkilöt

Andreas Elfvingspecialmedarbetare, erityisavustaja (Anders Adlercreutz)

Puh:+358 50 310 0274

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