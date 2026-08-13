THL viikolla 35/2026
20.8.2026 14:42:07 EEST | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 20.8. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia.
Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa.
https://thl.fi/ajankohtaista/tapahtumat
THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi
Tiedotteet
- ti 25.8. THL ja Terveyttä luonnosta -ohjelma kampanjoivat suomalaisten luontoajan lisäämiseksi. Jo 15 minuuttia voi tuoda mitattavia terveyshyötyjä. Tutkimuksissa on osoitettu, että luonnossa oleskelu ja liikkuminen muun muassa tukevat mielenterveyttä ja auttavat ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Lisätiedot: elisa.lautala(at)thl.fi, puh. 029 524 7244
- ke 26.8. Nuorten ruoankäyttö – tuloksia kansallisesta Nuorten ravitsemustutkimuksesta. Mitä nuoret syövät ja juovat? Miten keskeisten ruokaryhmien käyttö vastaa kansallisia ravitsemussuosituksia? Lisätiedot: johanna.leinonen(at)thl.fi, puh. 029 524 7678
Blogit
- to 27.8. Kohti hyvää vammaissosiaalityön asiakasprosessia – tietoa ja yhteistä kehittämistä toimeenpanon tueksi. Kirjoittajat: Päivi Hömppi, erityisasiantuntija, THL ja Maija Voutilainen, juristi, THL
Lisätietoa:
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Tietoa julkaisijasta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
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THL viikolla 34/202613.8.2026 15:04:45 EEST | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 13.8. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://thl.fi/ajankohtaista/tapahtumat THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Uutiset ma 17.8. RRP-loppuraportin uutisointi. Lisätiedot: hilkka.miettinen(at)thl.fi, puh. 029 524 7348 Blogit ma 17.8. Sosiaalinen kuntoutus murroksessa – kohti arjessa tapahtuvaa ammatillista muutostyötä. Kirjoittajat: Jarno Karjalainen, kehittämispäällikkö, projektipäällikkö Laatua työkyvyn ja työllistymisen tukeen -hanke (ESR+), THL, Misha Henriksson, erikoissuunnittelija, THL ja Tytti Hytti, erikoissuunnittelija, erikoissosiaalityöntekijä, Etelä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socca k
Uusi digitaalinen terveyskysely sujuvoittaa toisen asteen opiskelijan terveydenhuoltoa11.8.2026 12:27:15 EEST | Tiedote
Uudet toisen asteen opiskelijat saavat tästä syksystä alkaen täytettäväkseen opiskeluterveydenhuollon digitaalisen terveyskyselyn. Terveyskyselystä on kaksi versiota: oppivelvollisuusikäisille ja aikuisille opiskelijoille. Kysely sujuvoittaa siirtymää opiskeluterveydenhuoltoon ja vahvistaa mahdollisuuksia tarjota oikeanlaista tukea oikeaan aikaan lukiolaisille ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille.
THL viikolla 33/20266.8.2026 14:56:19 EEST | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 6.8. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://thl.fi/ajankohtaista/tapahtumat THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Uutiset to 13.8. Uuden vammaispalvelulain toimeenpano on hyvinvointialueiden arvion mukaan sujunut monelta osin hyvin, ja asiakkaiden osallisuus on toteutunut erityisesti palvelutarpeen arvioinnissa ja asiakassuunnitelmien laatimisessa. THL:n raportissa käy ilmi, että toimeenpano on lähtenyt liikkeelle, mutta asiakasprosessien sujuvuuteen, ensisijaisten palveluiden saatavuuteen ja resurssien riittävyyteen on edelleen kiinnitettävä huomiota. Seuranta tuo lisätietoa vuoteen 2027 asti. Lisätiedot
Vaccinationer mot vattkoppor för vuxna har inletts – vaccinet erbjuds till personer som inte har haft sjukdomen eller fått vaccin6.8.2026 11:15:22 EEST | Pressmeddelande
Vattkoppor kan vara en allvarlig sjukdom särskilt för gravida och personer med nedsatt immunförsvar. Välfärdsområden ansvarar för att ordna vaccinationerna och informera om dem regionalt.
Aikuisten vesirokkorokotukset alkoivat – rokotetta tarjotaan niille, jotka eivät ole sairastaneet tautia tai saaneet rokotuksia6.8.2026 11:15:22 EEST | Tiedote
Vesirokko voi olla vakava etenkin raskaana olevilla ja immuunipuutteisilla. Hyvinvointialueet vastaavat rokotusten järjestämisestä ja niistä tiedottamisesta alueellisesti.
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