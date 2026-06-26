Solidiumin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2026: Vahvaa arvonluontia, osakeomistusten tuotto 18,4 prosenttia

Solidium julkaisi tänään puolivuotiskatsauksensa tammi–kesäkuulta 2026. Solidiumin osakeomistukset tuottivat vuoden 2026 ensimmäisen 6 kuukauden aikana vahvan 18,4 prosentin kokonaistuoton. Osakeomistusten arvo nousi 10,6 miljardiin euroon (9,1 miljardia euroa vuoden 2025 lopussa). Solidiumin osakeomistusten 18,4 prosentin kokonaistuotto ylitti Solidiumin vertailuindeksin (9,5 prosenttia) ja OMXH CAP GI -indeksin (8,8 prosenttia) kokonaistuotot. Solidiumin osakeomistusten viiden vuoden kokonaistuotto 30.6.2026 oli 9,1 prosenttia vuodessa, mikä ylitti Solidiumin vertailuindeksin kokonaistuoton (7,4 prosenttia vuodessa) ja OMXH CAP GI -indeksin kokonaistuoton (6,0 prosenttia vuodessa). Solidiumin omistussalkun vahva kehitys vuoden ensimmäisen puoliskon aikana johtui erityisesti Nokiasta.

”Solidiumin omistusyhtiöt menestyivät hyvin ja onnistuivat erityisesti kannattavuuden parantamisessa vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla. Solidiumin osakeomistusten kokonaistuotto oli vahva, ja sitä tuki Nokian poikkeuksellinen arvonkehitys. Haluamme esittää lämpimät kiitoksemme Solidiumin omistusyhtiöiden hallituksille, johtoryhmille ja työntekijöille jatkuvasta vahvasta työstä. Solidiumin päivitetyn strategian toteuttaminen etenee hyvin, ja haluan kiittää myös Solidiumin tiimiä omistautuneesta työstä. Kasvun, uudistumisen ja arvonluonnin edistäminen suomalaisen yhteiskunnan hyväksi on Solidiumin strategian ytimessä”, Solidiumin toimitusjohtaja Matts Rosenberg sanoo.

Päivitetty strategia ja taloudelliset tavoitteet

Solidiumin hallitus hyväksyi yhtiön päivitetyn strategian ja taloudelliset tavoitteet vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä. Solidiumin missio säilyy ennallaan: tavoitteena on luoda omistaja-arvoa ja vahvistaa omistajuutta suomalaisissa kansallisesti merkittävissä yrityksissä. Sijoitusstrategiaan kuuluvat vähemmistösijoitukset sekä suomalaisiin listayhtiöihin että listaamattomiin kasvuyrityksiin. Uudet sijoitukset ovat kooltaan vähintään 50 miljoonaa euroa. Solidiumin omistusosuus listayhtiöissä on tyypillisesti 5–20 prosenttia.

Solidium on asettanut tavoitteekseen saavuttaa yli 10 %:n vuosittaisen kokonaistuoton koko osakesalkulleen suhdannesyklin yli. Lisäksi tavoitteena on, että koko osakesalkun kokonaistuotto ylittää Solidiumin verrokki-indeksin sekä Helsingin pörssin osakkeista koostuvan OMXH CAP GI -indeksin kokonaistuotot.

Solidium jatkoi päivitetyn strategiansa mukaisesti suomalaisen SAR-satelliittikuvantamisyhtiön ICEYEn kasvun tukemista osallistumalla yhtiön Series F-rahoituskierrokseen 77 miljoonan euron lisäinvestoinnilla. Arvioiden mukaan Solidium omistaa rahoituskierroksen jälkeen noin 6 prosenttia ICEYEn osakkeista, ja Suomen valtio Solidiumin ja Tesin kautta yhteensä noin 12 prosenttia yhtiön osakkeista. Osuudet tarkentuvat lopullisen rakenteen vahvistuttua.

Solidium jatkoi johtoryhmänsä vahvistamista ilmoittamalla Sami Tannerin nimityksestä Solidiumin Chief Investment Officeriksi.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Matts Rosenberg

Soittopyynnöt Natalie Nevaste, puh. +358 44 362 9198

Liite: Solidiumin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2026

Solidium on Suomen valtion omistama sijoitusyhtiö, joka luo pitkäaikaista omistaja-arvoa aktiivisen ja vastuullisen omistajuuden kautta. Sijoitusstrategiamme keskittyy vähemmistösijoituksiin suomalaisissa kansallisesti merkittävissä listayhtiöissä sekä suomalaisissa listaamattomissa kasvuyhtiöissä. Pyrimme erinomaisuuteen kaikessa mitä teemme. Solidiumin osakeomistusten arvo on noin 10,1 miljardia euroa. Lisätietoja: www.solidium.fi