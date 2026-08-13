Sää jatkuu epävakaisena

Ilmatieteen laitoksen 20. elokuuta tekemän ennusteen mukaan sää on viikonloppuna monin paikoin epävakaista. Perjantaina sateita tulee etenkin maan keskivaiheilla ja Etelä-Lapissa, sadekuurot ovat mahdollisia myös maan eteläosassa. Maan pohjoisosassa sää on pilvinen. Etelässä pilvisyys on vähäisempää ja aurinko paistaa paikoin.

"Lauantaina sadekuurot ovat mahdollisia koko maassa, mutta paikoin on myös poutaa. Maan keskivaiheilla on varsin selkeää, muualla maassa pilvisyys on vaihtelevaa", sanoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Eevi Silvennoinen. Lauantaina illalla sateen todennäköisyys kasvaa etelästä alkaen.

Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Suomeen saapuu mahdollisesti etelästä matalapaine, johon voi liittyä sunnuntaina paikoin runsasta sadetta sekä voimakasta puuskaista pohjoisen ja idän välistä tuulta. Tämän hetken ennusteen mukaan matalapaineen vaikutukset painottuvat todennäköisesti maan etelä- ja itäosaan.

"Koska matalapaine alkaa kehittyä vasta perjantaina Keski-Euroopassa, sen reitti ja ajoitus voivat ennen sunnuntaita muuttua vielä huomattavasti. Mikäli matalapaine liikkuu läntisempää reittiä, sen vaikutukset voivat ulottua laajemmalle alueelle kuin itäisemmällä reitillä", Silvennoinen sanoo.

Lämpötilat ovat viikonloppuna tavanomaisia ajankohtaan nähden: lämpötila vaihtelee enimmäkseen 15:n ja 20 asteen välillä, sateen alla on hieman viileämpää. Öisin lämpötila laskee kymmenen asteen tuntumaan, selkeinä öinä huomattavasti alhaisemmaksi.

Elokuun sateet ovat osuneet erityisesti Keski- ja Pohjois-Suomeen

Viime päivinä on satanut varsinkin Pohjois-Pohjanmaalta Pohjois-Karjalaan ulottuvalla alueella: esimerkiksi Vaala Pelson havaintoasemalla satoi kuluneen vuorokauden aikana lähes 55 millimetriä.

Elokuu on ollut tähän mennessä sademääriltään vaihteleva: maan eteläosassa ja paikoin lännessä vettä on satanut tavanomaista vähemmän, kun taas maan keskivaiheilta pohjoiseen on satanut tavanomaista enemmän. Eniten on tähän mennessä elokuussa satanut Siikajoki Ruukin havaintoasemalla, 174,1 millimetriä.

Maan itäosissa koko kulunut vuosi on ollut kuiva: monella idän havaintoasemalla on satanut selvästi tavanomaista vähemmän.

Suurin osa Suomen vuotuisesta sademäärästä kertyy kesäkuukausina rankkojen sade- ja ukkoskuurojen aikana.