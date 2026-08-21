Lemmikkikanien rokottamista RHD-virusta vastaan suositellaan Helsingissä

Helsingin kaupungin valvontaeläinlääkäreille on tehty ilmoituksia yksittäisistä kuolleista kaneista myös Laajasalosta ja Kulosaaresta. Laajasalosta on saatu toimitettua näytteitä tutkittavaksi, mutta tutkimustulokset eivät ole vielä valmistuneet.

On suositeltavaa, että lemmikkikaneja ei ulkoilutettaisi niillä alueilla, joilla on villikanikantoja. Lemmikkikaneille ei myöskään kannata kerätä kasveja syötäväksi alueilta, joilla liikkuu villikaneja. RHD-virus voi säilyä ympäristössä useita viikkoja.

Lemmikkikanit on suositeltavaa rokottaa RHD-virusta vastaan, sillä virus voi kulkeutua myös sisätiloihin esimerkiksi jalkineiden välityksellä.

Kanien raadot voi hävittää pihoilta laittamalla ne sekajätteeseen. Raatoihin ei tule koskea paljain käsin, vaan käyttää esimerkiksi kertakäyttökäsineitä tai nurin käännettyä muovipussia, johon raadon voi kääräistä ennen kuin sen heittää jäteastiaan. Raatojen hautaamista ei suositella.

Taudin tarkempaa tutkimista varten voidaan parhaiten hyödyntää vain mahdollisimman tuoretta raatoa. Mikäli löydät aivan vastikään kuolleen tai kuolemaisillaan olevan kanin, voit ilmoittaa havainnostasi Helsingin valvontaeläinlääkäreille numeroon 09 310 31531 (ma–pe klo 9–10) tai sähköpostilla kymp.elainsuojelu@hel.fi.