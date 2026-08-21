Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Lemmikkikanien rokottamista RHD-virusta vastaan suositellaan Helsingissä

21.8.2026 12:25:09 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

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Helsingistä Herttoniemen alueelta on kesän aikana löydetty paljon kuolleita villikaneja. Muutamia kaneja on lähetetty tutkittavaksi Ruokavirastoon. Kaneista on löytynyt kanien verenvuotokuumetta aiheuttavaa RHD-virusta. Viruksesta ei epäillä olevan haittaa muille eläinlajeille tai ihmisille.

Villikani ruohikolla.
Villikaneista on löytynyt kanien verenvuotokuumetta aiheuttavaa RHD-virusta. Helsingin kaupunki

Helsingin kaupungin valvontaeläinlääkäreille on tehty ilmoituksia yksittäisistä kuolleista kaneista myös Laajasalosta ja Kulosaaresta. Laajasalosta on saatu toimitettua näytteitä tutkittavaksi, mutta tutkimustulokset eivät ole vielä valmistuneet.

On suositeltavaa, että lemmikkikaneja ei ulkoilutettaisi niillä alueilla, joilla on villikanikantoja. Lemmikkikaneille ei myöskään kannata kerätä kasveja syötäväksi alueilta, joilla liikkuu villikaneja. RHD-virus voi säilyä ympäristössä useita viikkoja.

Lemmikkikanit on suositeltavaa rokottaa RHD-virusta vastaan, sillä virus voi kulkeutua myös sisätiloihin esimerkiksi jalkineiden välityksellä.

Kanien raadot voi hävittää pihoilta laittamalla ne sekajätteeseen. Raatoihin ei tule koskea paljain käsin, vaan käyttää esimerkiksi kertakäyttökäsineitä tai nurin käännettyä muovipussia, johon raadon voi kääräistä ennen kuin sen heittää jäteastiaan. Raatojen hautaamista ei suositella.

Taudin tarkempaa tutkimista varten voidaan parhaiten hyödyntää vain mahdollisimman tuoretta raatoa. Mikäli löydät aivan vastikään kuolleen tai kuolemaisillaan olevan kanin, voit ilmoittaa havainnostasi Helsingin valvontaeläinlääkäreille numeroon 09 310 31531 (ma–pe klo 9–10) tai sähköpostilla kymp.elainsuojelu@hel.fi.

Avainsanat

rhd-viruslemmikkikanitrokottaminenhelsinkivillikanit

Yhteyshenkilöt

Johtava valvontaeläinlääkäri
Päivi Lahti
p. 09 310 32076
kymp.elainsuojelu@hel.fi

Kuvat

Villikani ruohikolla.
Villikaneista on löytynyt kanien verenvuotokuumetta aiheuttavaa RHD-virusta.
Helsingin kaupunki
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Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
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