U17-tyttöjen EM-lopputurnaus 2027 pelataan Vaasassa, Pietarsaaressa ja Seinäjoella
20.8.2026 16:25:19 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote
UEFA on vahvistanut Suomessa toukokuussa 9.–22.5.2027 pelattavan jalkapallon alle 17-vuotiaiden tyttöjen (2010 ja myöhemmin syntyneet) EM-lopputurnauksen pelipaikkakunniksi Vaasan, Pietarsaaren ja Seinäjoen.
Lopullinen päätös EM-lopputurnauksen pelipaikoista syntyi yhteistyössä UEFA:n kanssa, Palloliiton esityksen ja aiemman suunnitelman mukaisesti. Kaksiviikkoinen tapahtuma käynnistyy äitienpäivänä, sunnuntaina 9.5. Pietarsaaressa ja Vaasassa pelattavilla avausotteluilla ja huipentuu lauantaina 22.5. Seinäjoen stadionilla pelattavaan EM-finaaliin. Suomen joukkue pelaa alkulohkossa yhden ottelun jokaisessa kisakaupungissa.
– Uskomme, että saamme taaksemme vahvan tuen kotiyleisöltä kaikissa kisakaupungeissa. Kotikisoissa pelaaminen on monen nuoren pelaajan unelma, ja tiedämme jo nyt, että turnauksesta tulee ikimuistoinen kokemus niin joukkueelle kuin yleisöllekin, U17-tyttöjen päävalmentaja Akan Okomoh sanoo.
EM-lopputurnauksessa nähdään järjestäjämaa Suomen lisäksi Euroopan seitsemän parasta U17-ikäluokan joukkuetta, jotka selviävät maaliskuussa 2027 pelattavissa EM-jatkokarsinnoissa. EM-lopputurnauksen lohkoarvonta järjestetään Vaasassa torstaina 1.4.2027.
– EM-lopputurnaus on hieno mahdollisuus innostaa uusia sukupolvia jalkapallon pariin. Kotikisoissa sekä nuoret pelaajat, valmentajat että fanit pääsevät kokemaan ainutlaatuisen tapahtuman omassa ympäristössään ja näkemään, mihin pitkäjänteinen tavoitteellinen työ voi parhaimmillaan johtaa, Palloliiton huippujalkapallopäällikkö Marianne Miettinen kertoo.
EM-lopputurnaus järjestetään Pohjanmaan huippuolosuhteissa, vuonna 2016 valmistuneilla Vaasan Lemonsoft Stadionilla (Vaasa Stadium) ja Seinäjoen OmaSp Stadionilla (Seinäjoki Stadium), sekä syksyllä 2025 käyttöön vihityllä Pietarsaaren Project Liv Arenalla (Pietarsaari Stadium).
Pikkuhelmarit pelaa Pohjanmaalla jo syyskuussa – Englanti saapuu Suomen vieraaksi Pietarsaaressa (TO 10.9. klo 17.30) ja Vaasassa (SU 13.9. klo 13) pelattaviin U17-tyttöjen valmistaviin maaotteluihin.
Englantia vastaan pelattavat U17-maaottelut järjestetään yhteistyössä paikallisten seurojen FC Unitedin (Pietarsaari) ja VIFK:n (Vaasa) kanssa. Otteluiden lipunmyynti järjestetään yhteistyöseurojen kautta ja siitä tiedotetaan lähiaikoina lisää Palloliiton kanavissa.
Lisätiedot:
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
+358407298473
roope.kuisma@palloliitto.fi
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