Marttaliitto ry

Martat auttavat nuoria alkuun omassa kodissa – Uusia alkuja -kiertotaloustori saapuu Jyväskylään 3.9.

21.8.2026 07:00:00 EEST | Marttaliitto ry | Tiedote

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Keski-Suomen Martat järjestävät Jyväskylän Veturitalleilla torstaina 3. syyskuuta Uusia alkuja -tapahtuman, jossa nuoret saavat maksutta hyväkuntoisia käytettyjä keittiötarvikkeita sekä käytännön vinkkejä kestävään ja sujuvaan arkeen omassa kodissaan.

Marttapaitaan pukeutunut henkilö pöydän ääressä esittelemässä ruokamaistiaisia toisella puolella oleville nuorille.
Uusia Alkuja -tapahtuma Espoossa vuonna 2018.

Syksyllä moni nuori muuttaa ensimmäistä kertaa omaan kotiin. Marttojen Uusia alkuja -tapahtuma tukee nuoria tässä elämänvaiheessa tarjoamalla käytännön vinkkejä kodin perustamiseen ja arjen hallintaan.

Tapahtumassa järjestettävä kiertotaloustori tarjoaa erityisesti 18–29-vuotiaille opiskelijoille mahdollisuuden hakea maksutta käytettyjä astioita ja muita keittiötarvikkeita. Samalla tapahtuma kannustaa vastuulliseen kuluttamiseen ja tavaroiden uudelleenkäyttöön.

– Monelta kotoa pois muuttavalta nuorelta puuttuu alussa ihan tavallisia arjen tarvikkeita, kuten astioita ja ruoanlaittovälineitä. Kiertotaloustorilla keittiötavarat saavat uuden elämän ja samalla nuoret saavat Martoilta käytännön vinkkejä kestävään arkeen, sanoo Keski-Suomen Marttojen kotitalousasiantuntija Tiina Niskanen.

Tapahtuman neuvontapisteissä Marttojen asiantuntijat ja vapaaehtoiset jakavat käytännön vinkkejä muun muassa ekologiseen siivoukseen, edulliseen ja terveelliseen ruoanlaittoon, tekstiilien huoltoon sekä jätteiden lajitteluun. 

Tapahtumassa nuoret saavat mukaansa myös Marttojen Selviytymisopas omaan kotiin -oppaan, joka kokoaa yhteen arjen perustaitoja ensimmäiseen omaan kotiin muuttavalle.  Oppaaseen voi tutustua täällä.

Uusia alkuja -tapahtumat toteutetaan yhteistyössä Marttaliiton, marttapiirien ja vapaaehtoisten kanssa viidellä paikkakunnalla: Jyväskylässä, Tampereella, Turussa, Kuopiossa ja Espoossa.

Keittiötarvikkeita kiertoon

Hyväkuntoisia keittiötarvikkeita voi lahjoittaa opintonsa aloittaville nuorille. Tavaroita voi toimittaa seuraavasti:

  • ma 24.8 klo 9–18 ja ke 2.9 klo 9–15
  • Osoite: Yliopistonkatu 11 A, 40100 Jyväskylä (Keski-Suomen Marttakeskus).


Tarvikkeiden jättämisestä muina aikoina tulee sopia etukäteen sähköpostitse tai puhelimitse: Tiina Niskanen, tiina.niskanen@martat.fi, 050 512 0574.

Tapahtuman tiedot

Mitä: Uusia alkuja -kiertotaloustori opiskelijoille
Missä: Veturitallit, os. Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä. 
Milloin: 3.9. klo 15–18
Järjestäjä: Keski-Suomen Martat
Kenelle: Erityisesti 18–29-vuotiaille nuorille ja opiskelijoille

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Yhteyshenkilöt

Kuvat

Marttapaitaan pukeutunut henkilö pöydän ääressä esittelemässä ruokamaistiaisia toisella puolella oleville nuorille.
Uusia Alkuja -tapahtuma Espoossa vuonna 2018.
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Marttaliitto

Marttaliitto on kotitalousneuvontaa antava kansalaisjärjestö. Martat toimivat sen puolesta, että kaikilla ihmisillä, kaikenlaisissa kodeissa, olisi hyvä olla. Arvojamme ovat yhdessä tekemisen ilo, kestävät valinnat ja avoimuus. Hyvästä arjesta parempi maailma. www.martat.fi 

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