Martat auttavat nuoria alkuun omassa kodissa – Uusia alkuja -kiertotaloustori saapuu Jyväskylään 3.9.

Syksyllä moni nuori muuttaa ensimmäistä kertaa omaan kotiin. Marttojen Uusia alkuja -tapahtuma tukee nuoria tässä elämänvaiheessa tarjoamalla käytännön vinkkejä kodin perustamiseen ja arjen hallintaan.

Tapahtumassa järjestettävä kiertotaloustori tarjoaa erityisesti 18–29-vuotiaille opiskelijoille mahdollisuuden hakea maksutta käytettyjä astioita ja muita keittiötarvikkeita. Samalla tapahtuma kannustaa vastuulliseen kuluttamiseen ja tavaroiden uudelleenkäyttöön.

– Monelta kotoa pois muuttavalta nuorelta puuttuu alussa ihan tavallisia arjen tarvikkeita, kuten astioita ja ruoanlaittovälineitä. Kiertotaloustorilla keittiötavarat saavat uuden elämän ja samalla nuoret saavat Martoilta käytännön vinkkejä kestävään arkeen, sanoo Keski-Suomen Marttojen kotitalousasiantuntija Tiina Niskanen.

Tapahtuman neuvontapisteissä Marttojen asiantuntijat ja vapaaehtoiset jakavat käytännön vinkkejä muun muassa ekologiseen siivoukseen, edulliseen ja terveelliseen ruoanlaittoon, tekstiilien huoltoon sekä jätteiden lajitteluun.

Tapahtumassa nuoret saavat mukaansa myös Marttojen Selviytymisopas omaan kotiin -oppaan, joka kokoaa yhteen arjen perustaitoja ensimmäiseen omaan kotiin muuttavalle. Oppaaseen voi tutustua täällä.

Uusia alkuja -tapahtumat toteutetaan yhteistyössä Marttaliiton, marttapiirien ja vapaaehtoisten kanssa viidellä paikkakunnalla: Jyväskylässä, Tampereella, Turussa, Kuopiossa ja Espoossa.

Keittiötarvikkeita kiertoon

Hyväkuntoisia keittiötarvikkeita voi lahjoittaa opintonsa aloittaville nuorille. Tavaroita voi toimittaa seuraavasti:

ma 24.8 klo 9–18 ja ke 2.9 klo 9–15

Osoite: Yliopistonkatu 11 A, 40100 Jyväskylä (Keski-Suomen Marttakeskus).



Tarvikkeiden jättämisestä muina aikoina tulee sopia etukäteen sähköpostitse tai puhelimitse: Tiina Niskanen, tiina.niskanen@martat.fi, 050 512 0574.

Tapahtuman tiedot

Mitä: Uusia alkuja -kiertotaloustori opiskelijoille

Missä: Veturitallit, os. Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä.

Milloin: 3.9. klo 15–18

Järjestäjä: Keski-Suomen Martat

Kenelle: Erityisesti 18–29-vuotiaille nuorille ja opiskelijoille