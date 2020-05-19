Kiuas julkaisi akustisen singlen "The Marsh Awaits" – syksyn erikoiskeikat käynnistyvät Tavastialta 21.8.2026
21.8.2026 08:10:10 EEST | Crom Productions | Tiedote
Kiuas on tänään julkaissut uuden akustisen singlensä juhlistaakseen syksyn semiakustisia erikoiskeikkojaan. "The Marsh Awaits" -niminen kappale esittelee yhtyeen herkempää puolta, ja se saa ensi-iltansa legendaarisella Tavastia-klubilla jo huomenna 21.8.2026.
– Kappale jatkaa Samooja: Pyhiinvaellus -EP:n saagaa (2024), heijastuen yksilön kasvutarinana ja koettelemuksina, vuodenaikojen kiertona ja luonnonvoimina sekä lopulta ajan vääjäämättömänä kulkuna ja kuolevaisuutena, joiden näyttämönä toimii myyttisen suon symboliikka. Halusimme välittää tarinan laajan sävykirjon minimalistisella laulun ja akustisen kitaran kantamalla sovituksella, josta tuli tuore, elävä ja intiimi, kertoo yhtyeen säveltäjä-kitaristi Mikko Salovaara.
Singlen b-puolena julkaistaan "Song for the Fells", joka julkaistiin alun perin Kiukaan toisella demolla. Samalla demolla julkaistiin vuonna 2003 myös kappaleet "Warrior Soul" ja "Across the Snows". "Song for the Fells" on miksattu ja masteroitu uudelleen ja kuullaan nykypäivän tuotantolaadulla.
Kiuas tulee lämmittämään jälleen – tällä kertaa vain muutaman valikoidun keikkapaikan – tulikuumaksi ainutlaatuisen keikkakonseptin muodossa.
"An Evening With Kiuas" -keikkojen alkupuolella yhtyeen voi kokea intiimimmässä ja herkemmässä muodossa kuin koskaan aiemmin, kun yhtye esittää musiikkiaan uudelleensovitettuna akustisille soittimille. Konsertin toinen puolisko on sitten täyttä sähköistä Kiuasta, jossa tarjoillaan myös muutama harvinaisempi herkkupala.
Nämä vuoden 2026 ainoat keikat Kiuas soittaa Helsingin Tavastialla, Tampereen Olympiassa ja Espoon Louhisalissa. Liput keikoille myynnissä nyt!
An Evening with KIUAS – SemiAcoustic Special Shows 2026
21.08.2026 Tavastia, Helsinki
05.09.2026 Olympia, Tampere
03.10.2026 Louhisali, Espoo
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Yhteyshenkilöt
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt
Yhteystiedot:
Markku Näreneva
kiuas.band@gmail.com
+358 44 598 6560
Booking / keikkamyynti:
Sami Silvennoinen
Nahka Agency
sami@nahkaagency.com
+358 50 346 4721
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Legendaarinen metalliyhtye Kiuas täyttää tasavuosia ja julkaisee livetaltiointien sarjan19.5.2020 12:19:48 EEST | Tiedote
Lehdistötiedote 19.5.2020. Kiukaan perustamisesta tulee täyteen tasan 20 vuotta toukokuussa 2020. Tasavuosien kunniaksi yhtye julkaisee tiedettävästi viimeisen konserttinsa livetaltioinnin. Keikka äänitettiin ja kuvattiin syksyllä 2013 loppuunmyydyllä Helsingin Nosturilla. Kiukaan jäähyväiskeikka sisältää lähes kolme tuntia materiaalia ja 22 liveversiota yhtyeen kaikkien studioalbumien kappaleista. Kaikki Kiukaassa vaikuttaneet jäsenet nähdään lavalla ja settilistasta löytyy myös muutama erittäin harvinainen veto.