Kiuas julkaisi akustisen singlen "The Marsh Awaits" – syksyn erikoiskeikat käynnistyvät Tavastialta 21.8.2026

Kiuas on tänään julkaissut uuden akustisen singlensä juhlistaakseen syksyn semiakustisia erikoiskeikkojaan. "The Marsh Awaits" -niminen kappale esittelee yhtyeen herkempää puolta, ja se saa ensi-iltansa legendaarisella Tavastia-klubilla jo huomenna 21.8.2026.

– Kappale jatkaa Samooja: Pyhiinvaellus -EP:n saagaa (2024), heijastuen yksilön kasvutarinana ja koettelemuksina, vuodenaikojen kiertona ja luonnonvoimina sekä lopulta ajan vääjäämättömänä kulkuna ja kuolevaisuutena, joiden näyttämönä toimii myyttisen suon symboliikka. Halusimme välittää tarinan laajan sävykirjon minimalistisella laulun ja akustisen kitaran kantamalla sovituksella, josta tuli tuore, elävä ja intiimi, kertoo yhtyeen säveltäjä-kitaristi Mikko Salovaara.

Singlen b-puolena julkaistaan "Song for the Fells", joka julkaistiin alun perin Kiukaan toisella demolla. Samalla demolla julkaistiin vuonna 2003 myös kappaleet "Warrior Soul" ja "Across the Snows". "Song for the Fells" on miksattu ja masteroitu uudelleen ja kuullaan nykypäivän tuotantolaadulla.

Kiuas tulee lämmittämään jälleen – tällä kertaa vain muutaman valikoidun keikkapaikan – tulikuumaksi ainutlaatuisen keikkakonseptin muodossa.

"An Evening With Kiuas" -keikkojen alkupuolella yhtyeen voi kokea intiimimmässä ja herkemmässä muodossa kuin koskaan aiemmin, kun yhtye esittää musiikkiaan uudelleensovitettuna akustisille soittimille. Konsertin toinen puolisko on sitten täyttä sähköistä Kiuasta, jossa tarjoillaan myös muutama harvinaisempi herkkupala.

Nämä vuoden 2026 ainoat keikat Kiuas soittaa Helsingin Tavastialla, Tampereen Olympiassa ja Espoon Louhisalissa. Liput keikoille myynnissä nyt!

An Evening with KIUAS – SemiAcoustic Special Shows 2026

21.08.2026 Tavastia, Helsinki

05.09.2026 Olympia, Tampere

03.10.2026 Louhisali, Espoo