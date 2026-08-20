Päätöstiedote: Kulttuuri- ja kirjastojaosto 20.8.2026
20.8.2026 17:34:02 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston 20.8.2026 kokouksen päätöstiedote on julkaistu. Jaosto päätti esittää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle, että vuoden 2027 kulttuurin laitosavustuksiin varataan yhteensä 26,51 miljoonaa euroa neljälle helsinkiläiselle kulttuuritoimijalle. Lisäksi jaosto päätti kokouksessaan perua aiemmin hyväksyttyjen, toistaiseksi voimassa olevien sekä määräaikaisten taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien hyväksymiset 31.7.2027 lukien.
Päätöstiedote löytyy Helsingin kaupungin verkkosivuilta.
Samalta sivulta löytyvät myös:
- muut päätösasiakirjat
- kokousaikataulu
- tieto jaoston jäsenistä.
- Jaoston puheenjohtaja on Jaana Alaja (SDP).
Kulttuurin laitosavustukset vuonna 2027
Jaosto päätti kokouksessaan esittää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle, että vuoden 2027 kulttuurin laitosavustuksiin varataan yhteensä 26,51 miljoonaa euroa neljälle (4) helsinkiläiselle kulttuuritoimijalle. Avustuksia esitetään seuraavasti:
- Helsingin teatterisäätiö sr: 15,077 miljoonaa euroa. Summa sisältää laina- ja korkoavustuksen, toiminta-avustuksen, vuokra-avustuksen sekä 180 000 euroa valo-ohjausjärjestelmän uusimiseen.
- HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr: 6,706 miljoonaa euroa, josta 6,670 miljoonaa euroa on toiminta-avustusta ja 36 000 euroa vuokra-avustusta.
- Suomen kansallisooppera ja -baletti sr: 3,694 miljoonaa euroa toiminta-avustusta.
- UMO-säätiö sr: 1,033 miljoonaa euroa toiminta-avustusta.
Vuodelle 2027 esitettyjen laitosavustusten kokonaismäärä on 567 000 euroa enemmän kuin vuoden 2026.
Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien peruminen
Jaosto päätti kokouksessaan perua aiemmin hyväksyttyjen, toistaiseksi voimassa olevien sekä määräaikaisten taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien hyväksymiset 31.7.2027 lukien. Päätöksellä valmistaudutaan taiteen perusopetusta koskevan lainsäädännön uudistumiseen. Uudistuksen tavoitteena on parantaa opetuksen saavutettavuutta, selkeyttää taiteen perusopetuksen rakennetta, vahvistaa toiminnan laatua ja uudistaa rahoitusmallia. Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2027.
Opetussuunnitelmien hyväksymisen peruminen ei vaikuta taiteen perusopetukseen tai oppilaitosten toimintaan vielä lukuvuoden 2026−2027 aikana. Päätös ei vaikuta niiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten järjestämislupiin, joilla on opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämislupa. Näitä oppilaitoksia koskevasta siirtymäsääntelystä löytyy lisätietoa hallituksen esityksestä (HE 115/2026 vp).
Helsingin kaupunki tarkastelee vuoden 2026 aikana taiteen perusopetuksen kokonaisuutta uuden lainsäädännön näkökulmasta. Kaupunki käy yhdessä taiteen perusopetuksen toimijoiden kanssa keskustelua siitä, miten taiteen perusopetus järjestetään Helsingissä uuden lain tullessa voimaan ja millaisia yhteistyön muotoja uudessa tilanteessa voidaan hyödyntää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Essi ErankaViestintä- ja markkinointipäällikköHelsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Essi Eranka johtaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viestintä- ja markkinointipalveluja. Palvelu vastaa toimialan viestinnästä, markkinoinnista sekä osallisuudesta.
Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.
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