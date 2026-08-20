Rautatientorin metroaseman perusparannus etenee päätöksentekoon

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy valmistelee Rautatientorin metroaseman perusparannushanketta Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toimeksiannosta.

Vuonna 1982 avatun Rautatientorin metroaseman tilat ja käyttöikänsä päässä olevat tekniset järjestelmät ja rakenteet täytyy uusia, jotta aseman toimintavarmuus voidaan taata ja asemaa on turvallista käyttää jatkossakin.

Syksyn 2026 aikana perusparannuksen hankesuunnitelma etenee Helsingin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Tavoitteena on aloittaa rakennustyöt hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen loppuvuodesta 2026.

Perusparannuksen enimmäiskustannukseksi on arvioitu 125,2 miljoonaa euroa ja lisäksi laituritason liukuportaiden kustannusarvio on 4,2 miljoonaa euroa.

Metroaseman laituri-, kompassi- ja parvitason tilat ja tekniset järjestelmät sekä nykyiset sisäänkäynnit Asema-aukiolla ja Kaivokadulla uusitaan.

– Hankkeessa modernisoidaan asema sen alkuperäisiä arvoja ja rakennushistoriaa kunnioittaen. Tavoitteena on toteuttaa teknisesti kestävä kokonaisuus, jonka keskeiset ratkaisut palvelevat vähintään 50 vuotta. Suunnittelussa korostuvat myös ilmastovastuullisuus, kiertotalous, energiatehokkuus ja rakentamisen hiilipäästöjen vähentäminen, kertoo Kaupunkiliikenteen omaisuudenhallintayksikön johtaja Antti Nousiainen.

Tarkoitus on uudistaa metroasema viihtyisämmäksi ja helpottaa matkustajien liikkumista asemalla. Merkittävä parannus on, että kompassi- ja laituritason välille rakennetaan viidennet liukuportaat nykyisten neljän rinnalle. Samalla kaikki metroaseman liukuportaat ja hissit uusitaan. Myös aseman palveluja ja kaupallista kokonaisuutta uudistetaan.

Liukuportaiden uusiminen vaikuttaa aseman käyttöön loppuvuodesta 2027

Kompassitasolta laituritasolle johtavien liukuportaiden vaihto edellyttää tämänhetkisen arvion mukaan metroaseman kuuden kuukauden käyttökatkoa, jonka on suunniteltu alkavan lokakuussa 2027. Liukuportaiden uusimistyötä haastaa erityisesti se, että vanhat liukuportaat ovat pitkät ja raskaat. Niiden purkaminen ja kuljettaminen pois asemalta vaatii tarkkaa suunnittelua, ja vastaavasti uusien liukuportaiden tuominen asemalle on vaativaa. Käyttökatkon kesto ja ajankohta tarkentuvat hankkeen kehitysvaiheen aikana hankinta- ja urakkaneuvotteluissa. Urakkasopimukseen tullaan määrittämään kannustinpalkkio aseman käyttökatkon lyhentämisestä.

Rautatientorin metroaseman käyttökatko ei katkaise metroliikennettä, vaan käyttökatkon aikana metrojunat ohittavat Rautatientorin metroaseman pysähtymättä. Käyttökatkoa hyödynnetään myös laiturialueen muiden töiden toteuttamiseen, joista aiheutuisi häiriötä aseman käytölle. Suunnittelua on tehty yhdessä HSL:n kanssa matkustajahaittojen minimoimiseksi.

– Metro kulkee Rautatientorin aseman ohi pysähtymättä, mutta viereiset Kampin ja Helsingin yliopiston asemat ovat käytössä normaalisti. Joukkoliikenteellä pääsee kulkemaan, vaikka osa matkoista vaatii vaihdon ratikkaan tai bussiin. Yksityiskohdat vaihtoehtoisista yhteyksistä tarkentuvat vielä suunnittelun edetessä, kertoo HSL:n projektipäällikkö Teuvo Syrjälä.

Metroliikenteeseen vaikuttaa osin samanaikaisesti Junatien metrosillan uusimisen aiheuttama metroliikenteen katko Hakaniemen ja Herttoniemen välillä 3.5.–8.12.2027. HSL:n tekemän liikennemallitarkastelun perusteella Rautatientorin aseman käyttökatko ja Kalasataman katko olisi järkevää toteuttaa samanaikaisesti, sillä metrossa on Kalasataman katkon vuoksi tavallista vähemmän matkustajia. Täysin samanaikaisesti katkoja ei voida ajoittaa liukuportaiden pitkien toimitusaikojen ja Rautatientorin metroasemalla syksyyn 2027 jatkuvien louhintojen vuoksi. Liukuportaiden toimituksen ja vaihtotyön yhteensovituksen haasteita on pyritty ennaltaehkäisemään aikaistamalla niiden hankintaa. Radan kapasiteetti ei riitä yhtä aikaa louheen kuljettamiseen sekä liukuportaiden purkamiseen ja siirtämiseen.

Liukuportaiden vaiheittaista vaihtamista on selvitetty laajasti, mutta se ei ole turvallisuuden takia mahdollista. Kompassi- ja laituritason välillä on vain yksi liukuporrasyhteys, eikä matkustajia voi ohjata muuta kautta. Vaiheittainen vaihtaminen myös pidentäisi liukuporrastyötä lähes kahteen vuoteen ja lisäisi häiriöriskiä.

Vuonna 2024 metroaseman tunneli- ja laiturialueella toteutettiin useita paloturvallisuuden parantamiseen liittyviä toimenpiteitä, jotka olivat edellytyksenä maanalaisten tilojen laajemmalle peruskorjaamiselle. Tuolloin paloturvallisuuteen liittyvää tekniikkaa jouduttiin uusimaan liukuporraskuilussa, minkä takia liukuportaita ei voitu vaihtaa samanaikaisesti kesän 2024 metrokatkon aikana.

Rautatientorin metroaseman perusparannus on osa keskustan laajempaa hankekokonaisuutta, johon kuuluvat myös Kaivokadun peruskorjaus ja Länsisataman pikaraitiotie.